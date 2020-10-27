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История Одессы: Лев Славин получил орден по личному приказу маршала Жукова

История Одессы: Лев Славин получил орден по личному приказу маршала Жукова

27 октября 1896 года в Одессе родился писатель, драматург и журналист Лев Славин.

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Родился писатель в Одессе, в семье служащего. В 1909 году семья переехала в квартиру, которая находилась по улице Нежинской, 16. В семь лет Льва отдали в гимназию Илиади, он занимался гимнастикой, увлекался кино и чтением. Окончив гимназию, Славин поступил в Новороссийский университет, однако проучился там всего несколько месяцев, так как его призвали в армию.

В 1920 году он вернулся в Одессу, где познакомился с Олешей, Катаевым, Багрицким, но больше всего сдружился с Ильфом. В 1924 году Славин переехал в Москву и стал работать в газете «Гудок».

Когда началась Вторая мировая война, Лев Исаевич стал военным корреспондентом, провел полтора года в блокадном Ленинграде. Однажды в зал гостиницы «Астория», в которой размещались журналисты, попала «зажигалка». Все разбежались, а Славин вытащил пальму из кадки и ее корнями погасил огонь. Войну Славин закончил в Берлине. После войны он был награжден Орденом Красной Звезды по личному распоряжению маршала Жукова.

Во время печально известной борьбы с космополитизмом Славина обвинили в том, что его пьеса «Интервенция» искажает исторические факты и не печатали после этого в течение девяти лет. Среди произведений Славина — воспоминания о Бабеле, Багрицком, Платонове, Кольцове, биографии Герцена и Белинского. Кроме того, писатель много работал для кино. Он написал сценарий фильма «Возвращение Максима», по его повести «Мои земляки» был поставлен фильм «Два бойца» c Марком Бернесом. Экранизировали и пьесу «Интервенция», где главную роль сыграл Владимир Высоцкий. Правда, прежде, чем выйти на экраны, фильм 20 лет пролежал на полке. Также по мотивам рассказа Славина «Кафе «Канава» была снята лирическая комедия «Дамы приглашают кавалеров».

Умер Лев Славин 4 сентября 1984 года в Москве.

Источники: odessa-memory.info, grad.ua, Википедия

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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