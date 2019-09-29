История Одессы: Фома Кобле похитил невесту и посадил в Одессе помидоры

В конце августа Одессу покинул ее первый градоначальник дюк де Ришелье. Он уехал из Одессы с одним только чемоданчиком, в котором лежали парадный мундир и два костюма. А через месяц — 26 сентября 1814 года временным руководителем города стал военный комендант генерал-майор Фома Кобле. Он исполнял обязанности градоначальника между правлением герцога Ришелье и графа Ланжерона.

Кобле родился в Англии, в графстве Девоншир, и носил имя Томаса Коблея. В 11 лет мальчик осиротел. Старшая сестра, которая была замужем за русским адмиралом Николаем Мордвиновым, увезла его в Россию. Томас поступил на воинскую службу, получил русское имя Фома Кобле, но при этом до конца жизни не мог избавиться от британского акцента.

Кобле участвовал в русско-турецкой войне, взятии Очакова, был адъютантом Кутузова. В награду за храбрость получил земли на диком берегу Тилигульского лимана, где позже позволял селиться беглым крестьянам и отставным украинским казакам.

В 1801 году Кобле назначили шефом мушкетерского полка, который был расквартирован в Одессе. При участии Кобле было решено построить в Одессе резиденцию военного коменданта и гауптвахту, заложить первый — еще деревянный — маяк. Из Италии одесский комендант выписал семена «земляных яблок» — помидоров, которые начал выращивать в своем имении.

Летом 1812 года, когда в Одессе началась эпидемия чумы, Кобле по приказу Ришелье организовал полуторамесячный всеобщий карантин и даже лично позаботился о создании специального чумного кладбища.

Семейная жизнь Кобле была счастливой и началась с романтической истории. В казачьей станице, где он был по службе, Кобле с первого взгляда влюбился в Елизавету, дочь казацкого полковника Ивана Цыплятева — того самого, что остановил Пугачева. Полковник согласия на брак не дал, и влюбленные сбежали. Проскакав больше 40 километров, они обвенчались в ближайшей церкви, и родным пришлось признать их брак.

Умер Кобле 13 апреля 1833 года. Он завещал похоронить его в имении Коблевка, что и было выполнено. Место, где находилась его могила, до сих пор не найдено.

Фото: lan.od.ua