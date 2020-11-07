Новости Одессы и Одесской области

История Одессы: 95 лет назад прошел первый спектакль украинского театра

История Одессы: 95 лет назад прошел первый спектакль украинского театра

7 ноября 1925 года в Одессе открылся украинский театр, который в то время называли Госдрамой.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Творческая деятельность театра началась со спектакля «Поджигатели», который был поставлен по пьесе тогдашнего наркома просвещения Анатолия Луначарского. Режиссером выступил последователь Всеволода Мейерхольда Борис Глаголин.

Во втором сезоне в театр пришел молодой режиссер Василий Василько, он представил одесситам спектакль «За двумя зайцами» в своей интерпретации. Комедия в его постановке приобрела современные черты и новых героев, кроме того, была сделана попытка заставить поучаствовать в действии и зрителей.

К пятилетнему юбилею «за смелость, новаторство поиска, нового героя на сцене, новую драматургию» театр получил имя Революции, а также новое место жительства. Он переехал в здание театра Сибирякова, где располагается и сейчас. Это здание на свои деньги построил в 1903 году оперный артист и театральный деятель Александр Сибиряков. Дом этот считался несчастливым: мало того, что он носил 13-й номер, так еще и несколько раз горел. Однако с тех пор, как в здании поселился украинский театр, о неприятностях забыли.

В 1995 году театру присвоили имя выдающегося украинского режиссера Василия Василько. Артисты театра принимали участие во многих престижных фестивалях — Каирском международном фестивале экспериментальных спектаклей, Международном театральном фестивале «Березілля. Лідери», Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны». Кроме того, на сцене театра прошел Первый Международный фестиваль «Классика на сцене» и Первый Всеукраинский фестиваль современной украинской драматургии.

Источники: hor.net.ua; kino-teatr.ru

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить