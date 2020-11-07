История Одессы: 95 лет назад прошел первый спектакль украинского театра

7 ноября 1925 года в Одессе открылся украинский театр, который в то время называли Госдрамой.

Творческая деятельность театра началась со спектакля «Поджигатели», который был поставлен по пьесе тогдашнего наркома просвещения Анатолия Луначарского. Режиссером выступил последователь Всеволода Мейерхольда Борис Глаголин.

Во втором сезоне в театр пришел молодой режиссер Василий Василько, он представил одесситам спектакль «За двумя зайцами» в своей интерпретации. Комедия в его постановке приобрела современные черты и новых героев, кроме того, была сделана попытка заставить поучаствовать в действии и зрителей.

К пятилетнему юбилею «за смелость, новаторство поиска, нового героя на сцене, новую драматургию» театр получил имя Революции, а также новое место жительства. Он переехал в здание театра Сибирякова, где располагается и сейчас. Это здание на свои деньги построил в 1903 году оперный артист и театральный деятель Александр Сибиряков. Дом этот считался несчастливым: мало того, что он носил 13-й номер, так еще и несколько раз горел. Однако с тех пор, как в здании поселился украинский театр, о неприятностях забыли.

В 1995 году театру присвоили имя выдающегося украинского режиссера Василия Василько. Артисты театра принимали участие во многих престижных фестивалях — Каирском международном фестивале экспериментальных спектаклей, Международном театральном фестивале «Березілля. Лідери», Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны». Кроме того, на сцене театра прошел Первый Международный фестиваль «Классика на сцене» и Первый Всеукраинский фестиваль современной украинской драматургии.

Источники: hor.net.ua; kino-teatr.ru