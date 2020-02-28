История Одессы: 110 лет назад одесские немцы перестали получать помощь от государства

В феврале 1810 года вышел указ Александра I о прекращении выдачи денежных сумм колонистам. С этого момента немецкие переселенцы в Одессе перестали получать от казны всяческие пособия и выплаты на обзаведение хозяйством.

Немцы стали заселять одесские земли еще при Елизавете Петровне. Первыми колонистами были ремесленники, благодаря которым в Одессе, в частности, появился завод плугов Гена — крупный в Украине. Как писал корреспондент немецкой «Одесской газеты»: «Везде, куда ни посмотри, элегантные вывески немецких колесных мастеров, сапожников, резчиков, портных, кондитеров, столяров, пекарей, часовщиков, владельцев магазинов, фотографов, типографий и литографий».

Культурным центром немецких колонистов был «Лютеранский двор», куда входили церкви, реальная школа Санкт-Паули, дом для сирот, благотворительные учреждения, дом престарелых. Также работала больница с немецкими врачами, которых высоко ценили как немецкие, так и русские одесситы.

И хотя в правительстве видели огромную пользу от переселения в Одессу колонистов из Германии, их содержание обходилось в астрономические суммы. Каждая семья немецких переселенцев стоила казне четыре-пять тысяч рублей только на первоначальное обзаведение хозяйством, а переселенцев только в Одесской области насчитывалось несколько тысяч.

Поэтому указ императора в феврале 1810 года стал вынужденной мерой. Был даже создан комитет для сокращения издержек. Тем более, что отечественные крестьяне, переселяясь на новые места в пределах собственной страны, никакой помощи на это не получали. Поэтому правительство решило, что лучше поддержать собственных подданных, нежели иностранцев. Тем более, что нужда в колонистах у государства уже отпала. А пособие, которое давали одной немецкой семье, могло помочь переселению 50 крестьян.

Фото из открытых источников

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