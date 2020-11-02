История Одессы: 107 лет назад «южане» стали футбольными чемпионами

2 ноября 1913 года в Одессе состоялась финальная игра чемпионата России по футболу. Это был второй футбольный чемпионат в истории страны, он проходил под эгидой Всероссийского футбольного союза с 29 сентября по 2 ноября 1913 года (по новому стилю).

Турнир состоял из нескольких этапов. Сначала были разыграны два чемпионата – команд севера и юга страны, в которых принимали участие региональные сборные. В «северном» турнире победила команда Санкт-Петербурга, а в «южном» – Одессы. Эти команды должны были встретиться в финальной игре, в которой собирались определить чемпиона России.

Финальная игра чемпионата проходила в Одессе, так как стояла глубокая осень, и на севере страны уже начались заморозки. Команды встретились на стадионе, который находился на Французском бульваре. Там собрались более четырех тысяч зрителей, которые окружили поле в несколько рядов.

Петербуржцы были уверены в собственной победе, и начали матч стремительными атаками. Однако отлично подготовленные одесситы сумели успешно их отразить и даже перехватить инициативу. Матч окончился победой одесситов со счетом 4:2, и одесская сборная заслуженно стала победителем чемпионата страны по футболу 1913 года.

После матча газеты писали: «Победу южанам принес не случай, а их чудесная игра». Однако впоследствии результаты футбольного чемпионата 1913 года были аннулированы. Это произошло из-за многочисленных нарушений положения о соревнованиях, которые Всероссийский футбольный союз рассмотрел 15 декабря на заседании в ресторане «Боярский двор». Через две недели, 4 января 1914 года, футбольный союз принял решение аннулировать результаты чемпионата, а сборную Одессы лишить титула чемпиона. Впрочем, это мало что изменило, и многие до сих пор считают одесситов победителями. Кроме того, этот чемпионат оказался последним в футбольной истории страны, так как вскоре началась Первая мировая война.

Источники: ffk.kiev.ua; chernomorets.odessa.ua; Википедия