На территории Украины есть множество рукотворных и природных парков. Некоторые из них признаны уникальными не только в нашей стране, но и за рубежом. Среди них – Аскания-Нова, Софиевский парк и Подольские Товтры. Каждый из этих заповедников отмечает в этом году свой юбилей.

Аскания-Нова: как петух «покусился» на императора

В феврале этого года исполняется ровно 100 лет с тех пор как Аскания-Нова была признана государственным степным заповедником Украины. Ее история началась в 1828 году, когда немецкий герцог Ангальт-Кетенский приобрел здесь землю. Его имение в Германии носило название «Аскания», поэтому и основанный здесь хутор он назвал почти так же – Аскания-Нова. Около 30 лет герцог разводил здесь мериносовых овец, но не преуспел в этом и продал имение другим немецким колонистам – Фальц-Фейнам. Вскоре они стали одними из самых известных овцеводов на юге Украины.

В 1874 году Фридрих Фальц-Фейн основал на своих землях частный заповедник. Сначала он занимался сохранением диких животных, а через несколько лет открыл и ботанический сад. Еще только мечтая об открытии заповедника, Фридрих поделился этой идеей с императором Николаем II, когда они встретились на выставке в Нижнем Новгороде. Императору идея понравилась. Весной 1914 года он прибыл в Асканию-Нову и даже остался ночевать в доме Фальц-Фейна. Это был единственный случай, когда Николай отступил от протокола и остался на ночлег в доме своего подданного. А позже император подарил заповеднику двух беловежских зубров и азиатскую лошадь.

По легенде, в заповеднике с императором произошел казус – на него напал петух. Однако Николай приказал «помиловать» птицу, сказав, что это единственный его враг, который «выразил свою неприязнь открыто».

После революции в заповеднике Аскания-Нова проводили свои исследования знаменитые ботаники и зоологи. О заповеднике писали зарубежные ученые и на основании своих исследований даже получали ученые степени. Сейчас при заповеднике существуют научно-степная, зоотехническая и фитотехническая станции, а в состав заповедника входят акклиматизационный зоопарк, дендропарк и племенные заводы сельскохозяйственных животных.

Где находится: Херсонская область.

Софиевский парк проектировал военный инженер

Датой основания Софиевского парка считается 1800 год, однако София, будущая графиня Потоцкая, впервые приехала в Умань ровно 225 лет назад, в феврале 1796 года. За год до этого она была в гостях у княгини Радзивилл в ее имении в Неборове, где увидела парк «Аркадия» сказочной красоты. Приехав в Умань, София тут же потребовала, чтобы Потоцкий создал для нее свою «Аркадию». Тот не только с радостью исполнил эту просьбу, но и назвал парк в честь любимой женщины «Софиевкой».

Руководить строительством парка он пригласил военного инженера, капитана Людвига Метцеля. Тот окончил военно-инженерную школу, владел несколькими языками и был очень образованным человеком. Считается, что Метцель разработал топографический и архитектурный проекты парка, а все работы под его руководством выполняли крепостные крестьяне. Потоцкий хотел, чтобы парк, созданный в честь Софии, стал самым красивым и самым большим в Европе.

Торжественное открытие парка приурочили к именинам Софии в мае 1802 года. Однако наслаждаться прогулками в парке графу довелось недолго: через три года он умер, а София пережила мужа на 17 лет.

Посетить Софиевский парк считали своим долгом многие аристократы, здесь побывали все русские императоры, и одно время заповедник даже называли Царицыным садом. «Софиевка» была признана шедевром садово-паркового искусства и в 1926 году объявлена государственным заповедником. Во время немецкой оккупации в ходе Второй мировой войны многие статуи были повреждены или исчезли.

Где находится: город Умань Черкасской области.

Строителей «Софиевки» жестоко наказывали

После смерти Людвига Метцеля не было найдено ни одного плана, чертежа или проекта Софиевского парка. Поэтому считалось, что инженер позволил крепостным самим планировать архитектурные особенности ландшафта. Однако исторические документы говорят о том, что всеми работами Людвиг Метцель руководил самостоятельно. Он обладал безжалостным характером, и, работая с крепостными, не выпускал из рук розги, которой пользовался немилосердно. Даже крестьянина, который спас ему жизнь, Метцель сначала наградил, а на следующий день за несущественную провинность жестоко высек.

Подольские Товтры: одно из семи чудес Украины

Национальный природный парк «Подольские Товтры» – один из самых молодых заповедников страны: в 2008 году он вошел в список семи природных чудес Украины. А с 2017 года парк входит в список мирового наследия ЮНЕСКО как один из буковых массивов Карпат.

Подольские Товтры – горный кряж, у которого в мире очень мало аналогов. Определенным сходством обладает только Большой барьерный риф у берегов Австралии, а похожие наземные образования есть лишь в Америке и Великобритании.

Товтры – это остатки рифов, из которых несколько десятков миллионов лет назад сформировалась возвышенность. Это единственный в мире горный кряж, получившийся в результате жизнедеятельности живых организмов, а не геологических процессов. Во время рождения Товтр здесь располагались континенты Лавразия и Гондвана, а между ними – Сарматское море. Именно поэтому в Товтрах можно увидеть «запаянные» в известняке окаменевшие кораллы, скелеты черепах и морских ежей.

Товрты похожи на обычные холмы, у которых есть одна загадочная общая черта: все склоны, которые располагаются на западной стороне холмов, обязательно крутые, а те, что «смотрят» на восток, – пологие. И таких холмов в заповеднике больше 160. Многие представители флоры и фауны из Подольских Товтр занесены в украинскую Красную Книгу. Кроме того, здесь сохранилось много реликтовых растений.

В Бакотской долине, которая расположена в Товтрах, находится древний скальный монастырь. Когда-то он стал одним из первых христианских монастырей в Киевской Руси, и до нашего времени сохранились кельи монахов, места для молитв и погребения.

Где находится: Хмельницкая область.

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