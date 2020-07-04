День полиции: как работают полицейские подразделения в Одесской области

Однако Национальная полиция Украины и ее главк в Одесской области — структура большая и мощная, со множеством подразделений и мультизадачами. Некоторые из них — сугубо внутренние, но мы все же остановимся на боевых подразделениях. Они есть как на областном уровне, так и в районных отделах полиции. Вашему вниманию — вся полиция Одесской области.

Для многих из нас информация о работе полиции ограничивается зачастую лишь знанием телефона 102.

Кстати, сегодня, 4 июля, праздник – День Национальной полиции Украины

Уголовный розыск

Самая известная структура в полиции. Главная задача угрозыска заключается в раскрытии преступлений, прежде всего тяжких, и розыске преступников и людей, которые пропали без вести.

Адрес: 65014, г. Одесса, ул. Еврейская, 12.

Телефоны: (048) 779-42-54, (048) 779-42-12, (048) 779-42-25.

Эл. адрес: ukr@od.npu.gov.ua, kmo_odessa@ukr.net.

Время работы: понедельник — пятница с 09.00 до 18.15.

Управление превентивной деятельности

Работает в сферах обеспечения общественной безопасности и порядка, ювенальной превенции (работа с несовершеннолетними), предотвращения и пресечения насилия в семье. В состав службы входят участковые офицеры полиции.

Адрес: 65014, г. Одесса, ул. Еврейская, 12.

Телефоны канцелярии: (048) 779-45-04, (048) 779-45-05.

Эл. адрес: kancugb@od.npu.gov.ua.

Время работы: понедельник — пятница с 09.00 до 18.15.

Следственное управление

Это главная структура в уголовном судопроизводстве, она является основным органом досудебного следствия в правоохранительной системе Украины.

Адрес: 65058, г. Одесса, пр-т Шевченко, 8г.

Телефон: (048) 779-43-04.

Эл. адрес: sugumvs@od.npu.gov.ua.

Батальон патрульной полиции особого назначения «Шторм»

Действует в составе одесского главка. Подразделение:

обеспечивает порядок во время проведения массовых мероприятий, противодействует массовым беспорядкам;

участвует в антитеррористической деятельности и борьбе с организованной преступностью;

участвует в обеспечении государственной охраны должностных лиц.

Адрес: 65025, г. Одесса, 21-й км Старокиевской дороги.

Эл. адрес: storm@od.npu.gov.ua.

Телефон дежурной части: (097) 147-77-19.

Батальон полиции особого назначения

Был создан на базе расформированного «Беркута». Сегодня одесский БПОН способен проводить спецоперации на воде и в катакомбах. Также занимается обеспечением общественной безопасности и порядка во время массовых мероприятий и в совместных спецоперациях.

Адрес: 65091, г. Одесса, 2-й Разумовский переулок, 3.

Телефон дежурной части: (048) 722-23-83.

Эл. адрес: bpop@od.npu.gov.ua.

Отдел противодействия наркопреступности

Название говорит само за себя. Подразделение занимается:

разоблачением каналов поступления наркотиков;

выявлением и привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к сбыту наркотиков;

обезвреживанием организованных групп наркодилеров.

Адрес: 65014 г. Одесса, ул. Еврейская, 12.

Телефон подразделения: (048) 779-43-30.

Телефон доверия: (048) 779-46-78.

Эл. адрес: odesa@antidrug.gov.ua.

Время работы: понедельник — пятница с 09.00 до 18.15.

Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми

У подразделения также говорящее название. Сотрудники ведомства проводят оперативно-профилактическую работу и спецоперации для противодействия торговле «живым товаром», а также в их компетенции — борьба с проституцией.

Адрес: 65072, г. Одесса, ул. Генерала Петрова, 47.

Телефон: (048) 779-48-85

Эл. адрес: ubzptl@od.npu.gov.ua

Управление Патрульной полиции в Одесской области

Создано в августе 2015 года в рамках проекта «Моя новая полиция». Подчиняется напрямую Департаменту патрульной полиции в Киеве. Ведомство:

обеспечивает общественный порядок и безопасность;

предотвращает, выявляет и пресекает уголовные и административные правонарушения;

обеспечивает безопасность дорожного движения;

помогает лицам, которые в этом нуждаются.

Адрес: г. Одесса, ул. Академика Королева, 5.

Телефон: (068) 552-98-86.

Департамент киберполиции

Работает над раскрытием преступлений, совершенных в виртуальном пространстве: то есть с помощью компьютера, интернета и других IT-технологий.

Адрес: 65045, г. Одесса, ул. Преображенская, 44a.

Телефон: (067) 910-35-29.

Эл. адрес: od@cyberpolice.gov.ua.

Фото из открытых источников