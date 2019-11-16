Интеллект и новейшие технологии: чем Китай удивил одесского профессора

Основные отличительные черты современного успешного человека – образование, гибкость мышления и мобильность. Это означает готовность к работе в условиях глобализации, умение адаптироваться и применять свою компетенцию в среде различных культур. Особый вклад в подготовку конкурентоспособных специалистов вносит обмен преподавателями между вузами разных стран. Своими впечатлениями о посещении Китая поделился заведующий кафедры политологии, профессор Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Василий Попков.

Одесский профессор в Китае

– Китай поражает своей огромностью и спокойной уверенностью в своей исторической уникальности и внутренней силе. Он никому не стремится подражать, но и не стремится оригинальничать. Он просто ТАКОЙ. Согласитесь, жизненный опыт длиной в пять тысяч лет — неплохое основание для столь независимого поведения.

Первое знакомство с Китаем у профессора Попкова состоялось еще 20 лет назад. Тогда в составе университетской делегации он совершил большой перелет от холодных предгорий Тибета (провинция Сининь) до влажных субтропиков Гуанчжоу.

Новая встреча с Шанхаем состоялась уже летом этого года. Василий Попков получил приглашение руководства факультета общественных наук Шанхайского университета.

Какое министерство в Китае самое богатое?

– Давно известно, что Китай уделяет огромное внимание науке и образованию, – рассказывает Василий Васильевич. – Один из моих китайских коллег как-то задал мне «вопрос на засыпку»: «Какое из китайских министерств является самым богатым?». Естественно, я отвечал, исходя из опыта жизни в нашей стране: министерство обороны, министерство энергетики или экономического развития. «Не угадал — ответил мой коллега. — Министерство образования!».

Сразу стали понятны стратегические ориентиры этой грандиозной страны. Вкладывать деньги в завтрашний день — в интеллект, креативность, дерзновенную работу мысли, непрерывно модернизироваться, а не заниматься перелицовкой устаревших зарубежных технологий — таков лейтмотив китайского общества. Китайские лидеры отдают себе отчет в том, что мировую гонку выиграет тот, у кого сильнее интеллект, подготовка, образованность. А страны, у которых расходы на образование идут по остаточному принципу, обречены на третьесортность.

– В том, что такая стратегия креативности дает ощутимые плоды, я убедился за месяц работы в Шанхайском университете. Представьте себе город в городе, состоящий из стильных зданий из стекла и бетона, утопающий в дендропарках, окруженных живописными прудами; аллеи, вдоль которых выстроились скульптуры выдающихся ученых; гектары разнообразных спортивных площадок, мощный концертно-выставочный павильон и грандиозный стадион с огромным спортивным комплексом. Все это — кампус Шанхайского университета, годовой бюджет которого, по зарубежным оценкам, около одного миллиарда долларов. Если сопоставить с размерами бюджета Одессы за 2019 год, то получается, что бюджет только одного Шанхайского университета более чем в два раза превышает бюджет всего нашего города.

Но дело и в содержании — в учебном процессе и качестве жизни китайского студенчества.

Армия китайских студентов

– Единство в многообразии. Эта почти сорокатысячная студенческая армия — слушатели десятков факультетов (департаментов) и школ, – делится впечатлениями одесский профессор.

В Шанхайском университете множество факультетов: от супертехнологическых — информатики и электроники, волоконной оптики и современных средств связи, биотехнологий и наук о жизни, энвайронментологии, – до высокой классики — философия, юриспруденция, история, литература, отечественная и зарубежная филология. Есть там целые комплексы, посвященные изучению современных международных отношений, архитектуры, изобразительного искусства, кинематографа.

– Запомнилась картинка: в тени деревьев притаилось здание в стиле «модерн», из окон которого доносились звуки скрипки, фортепиано, виолончели. Напротив входа возвышалась скульптура композитора П.И. Чайковского, а над самим входом было развернуто цветное панно с фотографиями «мировых имен» классической и современной музыки — дирижеров и исполнителей, которые побывали здесь. Такова музыкальная школа Шанхайского университета, – говорит Василий Попков.

Студенты и студентки в Шанхае всегда в движении. По кампусу они идут, едут на велосипедах, электросамокатах, мини-мотороллерах, причем по превосходно асфальтированным широким улицам.

Преподаватель как чаша Грааля

Аудитории здесь оборудованы по последнему слову мультимедийной техники. С гигантскими телеэкранами, они скорее напоминают киноконцертные залы. Здесь разыгрываются деловые игры, прорабатываются версии развития процессов, идет интерактивное обсуждение научных проблем. Наряду с китайским, рабочим языком обучения здесь является английский.

– А студенты — активные соавторы «лекционных театров» (так называются учебные аудитории Шанхайского университета). Не просто «отсиживать время», а взять максимум из общения с преподавателем — такова психологическая установка большинства китайских студентов, – подметил Василий Васильевич.

И еще одна черта китайского студенчества — искреннее уважение к преподавателям. Оно основывается как на традиционно-китайском почтении к старшим, так и на благодарности за полученные знания, навыки, умения.

– Молодые китайцы прекрасно понимают — перед ними раскрывается гигантская страна больших возможностей и реализовать себя в ней можно только на основе высокого интеллекта и трудоспособности. Поэтому уже на младших курсах они участвуют в совместных начинаниях «университет — социальные проекты», являются разработчиками оригинальных стартапов, заявляют о себе на «круглых столах» с участием ученых, представителей китайского бизнеса и административных структур.

Страна новейших технологий и древних традиций

– Все тридцать дней моего пребывания в Шанхае были счастливыми днями общения, дискуссий, дружелюбия и заботы. Мои новые друзья, как студенты, так и преподаватели, были образцом гостеприимства, – вспоминает Василий Васильевич. – Было продумано все: от комфортабельного гостевого блока в здании для иностранных специалистов до таких «мелочей», как сертификат для питания и покупок в кафе и магазинчиках университета.

В целом от общения с Шанхаем у одесского профессора осталось ощущение чего-то динамичного, полного силы и спокойной уверенности в будущем.

– Вспоминаю картинку площади Вайтань, расположенной вдоль набережной центральной реки Шанхая Хуанпу. Такого скопления людей я не видел никогда и нигде. Плотной массой десятки тысяч людей двигались вдоль набережной с тем, чтобы насладиться ярким зрелищем великолепного ансамбля небоскребов Пудонга, расположенных на противоположном берегу. Это была своеобразная Мекка восхищения и гордости китайцев за свою страну, совершившую головокружительный скачок из нищеты и отсталости прошлого века к яркому процветанию и прогрессу века нынешнего.

Я почувствовал это настроение народа, уверенного в себе, уверенного в том, что о нем думают и реально заботятся, что все обещания, данные ему, выполняются. Честно и последовательно выполнять обещания, данные народу и творчески созидать — может быть, в этом и состоит суть китайского социализма?

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