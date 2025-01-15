одесагаз
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Сьогодні «ОДЕСАГАЗ» це:

  • понад 630 тисяч споживачів;
  • 22,5 тисячі кілометрів газорозподільних мереж;
  • транспортування близько 690 мільйонів кубічних метрів природного газу на рік.

Довідка «ОЖ»

Ігор Учитель
Ігор Учитель

Голова наглядової ради ПАТ «Одесагаз», кандидат технічних наук, заслужений працівник промисловості України Ігор Учитель працює на підприємстві з 1977 року. Свою кар’єру розпочав як майстер аварійно-диспетчерської служби «Одесагазу» в період з 1977 по 1978 рік. Згодом його підвищили до керівника цієї ж служби. В 1986 році його призначили заступником начальника Одеського міського виробничого управління газового господарства.
З 1990 року обіймав посаду головного інженера «Одесагазу». В даний час є головою наглядової ради «Одесагазу».

Газифікація на Одещині продовжується, незважаючи на війну

— Вас знають як прихильника сучасної моделі розвитку, яка має на увазі активне впровадження нових технологій в газову промисловість. Тому на підприємстві повним ходом триває реалізація програми модернізації систем газопостачання, використання новітніх технологій у повсякденній практиці. «Одесагаз» постійно виділяє значні фінансові ресурси на закупівлю унікальних приладів та обладнання, зокрема для виявлення витоків газу. Чи відмовилася компанія від інноваційного шляху розвитку?

— Останніми десятиліттями публічне акціонерне товариство «Одесагаз» провело масштабну газифікацію Одеської області, і на сьогодні понад 75% міст і сіл області отримують блакитне паливо. Наразі у зв’язку зі складною ситуацією в країні, спричиненою повномасштабною війною, обсяги газифікаційних робіт дещо скоротилися. Однак проектні та будівельно-монтажні роботи, зокрема і в сільських населених пунктах, не припиняються. І часто там можна почути шум екскаватора, що працює на трасі майбутнього газопроводу, або обладнання зварювальників.

У 2010 році було затверджено довгострокову програму газифікації Одеської області, розраховану на 25 років, згідно з якою до 2035 року всі населені пункти області повинні бути забезпечені газом. Але необхідно враховувати, що реалізація Програми передбачала поступове економічне зростання нашої країни, а життя тим часом вносило свої корективи.

Станція транспортування газу
Станція транспортування газу

Та слід зазначити, що, незважаючи на труднощі, пов’язані з переформатуванням галузі та впровадженням нових принципів роботи, фахівці компанії «Одесагаз», які накопичили багаторічний досвід, повністю забезпечують надійну та безпечну роботу систем газопостачання.

У компанії «Одесагаз» придбали високочутливі пристрої для виявлення витоків газу на газопроводах. Наприклад, було придбано двадцять газоаналізаторів Snooper-mini і вісімнадцять сигналізаторів безперервної дії ZOND-1-27 для слюсарів, які займаються експлуатацією та ремонтом газопроводів.

Європейський підхід «Одесагазу»

— Основою основ є техніка безпеки і конт­роль за технічним станом технологічного обладнання.

— «Одесагаз» забезпечує регулярний контроль за технічним станом технологічного обладнання — завдяки дотриманню нормальних режимів роботи та правил експлуатації. На підприємстві впроваджено автоматизовану систему управління технологічними параметрами при ГРП та отримання даних про показники газорозподільних процесів в режимі реального часу. Система забезпечує контроль тиску газу на вході і виході з кожної точки контролю газу, контроль «передвибухових концентрацій» природного газу в приміщенні, витрати газу з приведенням його до стандартних умов тощо.

«Одесагаз» забезпечує регулярний контроль за технічним станом технологічного обладнання
«Одесагаз» забезпечує регулярний контроль за технічним станом технологічного обладнання

«Одесагаз» продовжує роботи над розробкою та впровадженням автоматизованої системи комерційного обліку газу (АСКОГ), яка дозволить вирішити проблеми збору та передачі інформації з лічильників газу на сервер зберігання даних, отримувати оперативну і достовірну інформацію про спожиті обсяги газу, забезпечувати баланс між постачальником та споживачем.

Також триває робота над впровадженням дистанційного зняття показників побутових газових лічильників. На сьогодні в Одесі існує п’ять типів систем з віддаленим доступом до зчитування показників. У 2016 році розпочато роботи з монтажу аналогічних систем на комунальних вузлах обліку газу та промислових об’єктах.

На сьогоднішній день основним завданням компанії «Одесагаз» є впровадження в повсякденну практику європейського підходу до організації роботи на найстарішому газотранспортному підприємстві України, що дозволить підвищити рівень надійності та безпеки під час експлуатації систем газопостачання, безперебійного транспортування газу усім споживачам.

З чого починалася історія газової епохи на Одещині?

В історії акціонерного товариства «Одесагаз» чітко зафіксовано дві дати — 1864 і 1950 роки. Як зароджувалася газова епоха в Одесі?

7 квітня 1864 року між Одеською міською думою і підданим Баварії Августом Рідінгером було підписано контракт про будівництво в Одесі газового заводу. Будівельним майданчиком заводу було визначено ділянку в Ливарному провулку (зараз — Газовий провулок). Одеса стала одним із перших міст України, в якому було відкрито газовий завод. Світильний газ в Одесі виробляли з англійського вугілля, яке за досить низькими цінами доставляли морем з Кардіффа (пізніше стали використовувати вугілля Донбасу). Щодоби завод виробляв вісім тисяч кубічних метрів газу. Цього обсягу було достатньо, щоб щовечора на вулицях Одеси запалювали газові ліхтарі. Станом на 1913 рік у вуличному газовому освітленні Одеси було задіяно понад дві тисячі газових ліхтарів з протяжністю газорозподільних мереж понад 80 кілометрів.

10 лютого 1950 року на базі Одеського газового заводу було створено єдине бюро з експлуатації та будівництва газових об’єктів в Одесі – «ОДЕСАГАЗ».

Безперебійність транспортування газу усім споживачам
Безперебійність транспортування газу усім споживачам

Сьогодні «Одесагаз» – потужна сучасна компанія. До її складу, крім служб і відділів головного підприємства, входять 14 управлінь з експлуатації газового господарства в районах Одеської області. Компанія, крім забезпечення споживачів області якісною та безпечною послугою розподілу природного газу, також значну частину ресурсів направляє на модернізацію газорозподільних мереж і впровадження новітніх технологій, пов’язаних з виробничою діяльністю.

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