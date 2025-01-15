Сьогодні «ОДЕСАГАЗ» це:

понад 630 тисяч споживачів;

22,5 тисячі кілометрів газорозподільних мереж;

транспортування близько 690 мільйонів кубічних метрів природного газу на рік.

Довідка «ОЖ»

Голова наглядової ради ПАТ «Одесагаз», кандидат технічних наук, заслужений працівник промисловості України Ігор Учитель працює на підприємстві з 1977 року. Свою кар’єру розпочав як майстер аварійно-диспетчерської служби «Одесагазу» в період з 1977 по 1978 рік. Згодом його підвищили до керівника цієї ж служби. В 1986 році його призначили заступником начальника Одеського міського виробничого управління газового господарства.

З 1990 року обіймав посаду головного інженера «Одесагазу». В даний час є головою наглядової ради «Одесагазу».

Газифікація на Одещині продовжується, незважаючи на війну

— Вас знають як прихильника сучасної моделі розвитку, яка має на увазі активне впровадження нових технологій в газову промисловість. Тому на підприємстві повним ходом триває реалізація програми модернізації систем газопостачання, використання новітніх технологій у повсякденній практиці. «Одесагаз» постійно виділяє значні фінансові ресурси на закупівлю унікальних приладів та обладнання, зокрема для виявлення витоків газу. Чи відмовилася компанія від інноваційного шляху розвитку?

— Останніми десятиліттями публічне акціонерне товариство «Одесагаз» провело масштабну газифікацію Одеської області, і на сьогодні понад 75% міст і сіл області отримують блакитне паливо. Наразі у зв’язку зі складною ситуацією в країні, спричиненою повномасштабною війною, обсяги газифікаційних робіт дещо скоротилися. Однак проектні та будівельно-монтажні роботи, зокрема і в сільських населених пунктах, не припиняються. І часто там можна почути шум екскаватора, що працює на трасі майбутнього газопроводу, або обладнання зварювальників.

У 2010 році було затверджено довгострокову програму газифікації Одеської області, розраховану на 25 років, згідно з якою до 2035 року всі населені пункти області повинні бути забезпечені газом. Але необхідно враховувати, що реалізація Програми передбачала поступове економічне зростання нашої країни, а життя тим часом вносило свої корективи.

Та слід зазначити, що, незважаючи на труднощі, пов’язані з переформатуванням галузі та впровадженням нових принципів роботи, фахівці компанії «Одесагаз», які накопичили багаторічний досвід, повністю забезпечують надійну та безпечну роботу систем газопостачання.

У компанії «Одесагаз» придбали високочутливі пристрої для виявлення витоків газу на газопроводах. Наприклад, було придбано двадцять газоаналізаторів Snooper-mini і вісімнадцять сигналізаторів безперервної дії ZOND-1-27 для слюсарів, які займаються експлуатацією та ремонтом газопроводів.

Європейський підхід «Одесагазу»

— Основою основ є техніка безпеки і конт­роль за технічним станом технологічного обладнання.

— «Одесагаз» забезпечує регулярний контроль за технічним станом технологічного обладнання — завдяки дотриманню нормальних режимів роботи та правил експлуатації. На підприємстві впроваджено автоматизовану систему управління технологічними параметрами при ГРП та отримання даних про показники газорозподільних процесів в режимі реального часу. Система забезпечує контроль тиску газу на вході і виході з кожної точки контролю газу, контроль «передвибухових концентрацій» природного газу в приміщенні, витрати газу з приведенням його до стандартних умов тощо.

«Одесагаз» продовжує роботи над розробкою та впровадженням автоматизованої системи комерційного обліку газу (АСКОГ), яка дозволить вирішити проблеми збору та передачі інформації з лічильників газу на сервер зберігання даних, отримувати оперативну і достовірну інформацію про спожиті обсяги газу, забезпечувати баланс між постачальником та споживачем.

Також триває робота над впровадженням дистанційного зняття показників побутових газових лічильників. На сьогодні в Одесі існує п’ять типів систем з віддаленим доступом до зчитування показників. У 2016 році розпочато роботи з монтажу аналогічних систем на комунальних вузлах обліку газу та промислових об’єктах.

На сьогоднішній день основним завданням компанії «Одесагаз» є впровадження в повсякденну практику європейського підходу до організації роботи на найстарішому газотранспортному підприємстві України, що дозволить підвищити рівень надійності та безпеки під час експлуатації систем газопостачання, безперебійного транспортування газу усім споживачам.

З чого починалася історія газової епохи на Одещині?

В історії акціонерного товариства «Одесагаз» чітко зафіксовано дві дати — 1864 і 1950 роки. Як зароджувалася газова епоха в Одесі?

7 квітня 1864 року між Одеською міською думою і підданим Баварії Августом Рідінгером було підписано контракт про будівництво в Одесі газового заводу. Будівельним майданчиком заводу було визначено ділянку в Ливарному провулку (зараз — Газовий провулок). Одеса стала одним із перших міст України, в якому було відкрито газовий завод. Світильний газ в Одесі виробляли з англійського вугілля, яке за досить низькими цінами доставляли морем з Кардіффа (пізніше стали використовувати вугілля Донбасу). Щодоби завод виробляв вісім тисяч кубічних метрів газу. Цього обсягу було достатньо, щоб щовечора на вулицях Одеси запалювали газові ліхтарі. Станом на 1913 рік у вуличному газовому освітленні Одеси було задіяно понад дві тисячі газових ліхтарів з протяжністю газорозподільних мереж понад 80 кілометрів.

10 лютого 1950 року на базі Одеського газового заводу було створено єдине бюро з експлуатації та будівництва газових об’єктів в Одесі – «ОДЕСАГАЗ».

Сьогодні «Одесагаз» – потужна сучасна компанія. До її складу, крім служб і відділів головного підприємства, входять 14 управлінь з експлуатації газового господарства в районах Одеської області. Компанія, крім забезпечення споживачів області якісною та безпечною послугою розподілу природного газу, також значну частину ресурсів направляє на модернізацію газорозподільних мереж і впровадження новітніх технологій, пов’язаних з виробничою діяльністю.

*На правах рекламы