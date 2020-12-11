Полувековой юбилей принятия ООН Всеобщей декларации прав человека мировая общественность отметила учреждением Всеобщей декларации прав животных. Человечество, «захватившее власть» на планете, все же обязано уважать «братьев наших меньших». Что такое права животных и соблюдают ли их в Одессе, выясняла «Одесская жизнь».

В зоопарке открыта больница для птиц и зверей

О том, как заботятся о животных в Одесском зоопарке, рассказывает его директор Игорь Беляков.

Декларация утверждает равные права животных и людей. Издеваться над ними безнаказанно нельзя. А если животные попадают в зависимость от человека, он должен заботиться о них.

– В Украине, в Одессе за последние годы отношение к животным становится все более гуманным, – убежден Игорь Беляков. – У нас это очень заметно по работе реабилитационного центра. Если 20-30 лет назад раненых птиц, к примеру, приносили сюда довольно редко, то сегодня животных приносят практически каждый день: птенцов, выпавших из гнезд, отнятых у кошек, раненых, истощенных птиц. Мы их выкармливаем, ставим на крыло и отпускаем. Приносили и раненых зверей: хорьков, куниц, енотовидную собаку. А еще – замученных орлов и обезьян, которых полиция у уличных фотографов отбирает. В 2015 году поступила пара орлов-могильников. Мы их выходили и оставили у нас. А недавно впервые в истории зоопарков Украины эти краснокнижные птицы дали приплод.

Жилплощадь для зверей Одесского зоопарка

Есть зооактивисты, призывающие к закрытию зоопарков. К Одесскому зоопарку, в частности, предъявлялись претензии по поводу недостаточных площадей вольеров. Но на сегодняшний день волки, тигры, медведи получили новые просторные жилища. Следующее новоселье запланировано для львов. А в общем нормы Одесского зоопарка, по словам его директора, вполне соответствуют прописанным в постановлении Кабмина о минимальных площадях содержания животных.

Тем не менее зооактивисты убеждены, что зоопарк – даже с самыми комфортными условиями для животных – все равно тюрьма. Поэтому всех их надо отпустить на волю.

– Делать этого ни в коем случае нельзя, – убежден Игорь Беляков. – На воле они очень быстро погибнут.

Некоторые виды животных выпускают на волю

Но самое главное – зоопарк призван сохранять и размножать животных, которые в дикой природе просто не выживут. И таких видов немало: тигры, амурские леопарды, носороги. Благодаря зоопаркам были сохранены большая панда и коала.

Сегодня природа перестала быть для зверей уютным безопасным домом. И они массово гибнут из-за браконьеров, ухудшения экологии. К тому же человек осваивает все новые территории – и не все животные могут приспособиться к измененным условиям. Потому лозунг о том, что в дикой природе животным хорошо, а в зоопарках – плохо, на сегодняшний день, считает Беляков, не всегда соответствует действительности.

Некоторые виды животных после реабилитации выпускают на волю. Одесский зоопарк, например, заселяет в дельту Дуная филинов. А в Монголии вновь появились дикие стада лошадей Пржевальского. Во всех зоопарках мира работала программа восстановления этого вида. Так что, если сохраняется генофонд, животное не исчезнет с лица земли.

Приют «Ковчег» вместо учреждения по отлову животных «Будка»

Если познакомиться с экзотическими животными можно только в зоопарке, то коты и собаки давно уже стали нашими соседями. В котолюбивой Одессе хвостатых можно увидеть практически повсюду, а в старых дворах обитает, как правило, еще пара псов. Их кормят сердобольные люди, а если случается со зверьем беда – обращаются за помощью в приюты для бездомных животных. Один из самых известных в Одессе – «Ковчег», созданный Общественной организацией «Союз защиты животных» в 2001 году на месте печально известной «Будки» – учреждения по отлову животных.

Сегодня здесь находятся сотни собак и кошек. Заботится о здоровье звериного народа врач-ветеринар Юрий Сивокозов.

– Приют переполнен. Места не хватает. К тому же к нам «подселили» животных из ликвидированного приюта в парке Савицкого. Для них установили дополнительные вольеры, – рассказал ветврач. – Под дверь приюта подбрасывают коробки со щенками. Стараемся выходить малышей, максимально помочь больным, старым, покалеченным. Бывает, люди хотят щенков от собственной собаки отдать. Но в этом случае мы можем помочь только в стерилизации и дать необходимые медикаменты.

Бездомные животные выживают за счет средств волонтеров

Забирают животных не так часто, как хотелось бы. А каждого щенка хочется отдать в хорошие руки. И обязательно проконтролировать, как ему в новой семье живется. Особенно сложно, по словам врача, «пристроить» взрослых животных. Ведь у каждого из них – особенный характер, привычка к собственной территории.

– Если такое животное хотят забрать, мы предупреждаем: «не уживетесь» – возвращайте нам, чтобы оно вновь не оказалось выкинутым на улицу, – поделился Юрий Сивокозов.

Летом в приюте произошел пожар – горела крыша «кошачьего отделения». Животные, к счастью, не пострадали. А справиться с последствиями пожара помогли сотни неравнодушных одесситов: выручили с материалами, рабочей силой, благоустройством.

Горсовет помог в рамках общественного бюджета платформы «Социально активный гражданин». Выделены деньги на ремонт, реконструкцию вольеров. Вскоре должны начаться работы.

Юридически бездомные животные являются собственностью территориальной громады. Но выживает приют при полном отсутствии какого-либо городского финансирования. Крупы, сухие и консервированные корма привозят сюда волонтеры, для которых «права животных» – не пустой звук.

«Кошкин дом» в трехкомнатной хрущевке

Некоторые сердобольные граждане, не надеясь на общественные приюты, устраивают «ковчеги» в собственных квартирах. Причем вопрос о стерилизации не рассматривают. Как правило, существование в таких «общежитиях» ни животным, ни людям удовольствия не доставляет. Одесситка Светлана поделилась своей историей:

– Нам с моим парнем пришлось столкнуться с непростой ситуацией. Заболела его родственница. Оставила нам квартиру с условием, чтобы мы приглядывали за ее котами. Ожидали увидеть пару милых котиков. Но животных оказалось 40. И они были полноправными хозяевами трехкомнатной хрущевки. Здесь постоянно велись кошачьи войны, а их вопли слышались во всем доме. Коты не давали нам прохода. И мне казалось, что если я их вовремя не покормлю, то они съедят меня. Жить в такой атмосфере было невыносимо.

– Поначалу котов мы пытались сдать в приют. Но, к сожалению, нам отказали – животное должно быть дворовым и травмированным. Маленьких котят мы с большим трудом все же раздали с помощью бесплатных объявлений на OLX. Ну а взрослых – здоровых, конечно, – подбрасывали в Лузановку, на территории магазинов и рынков. Со временем они там освоились – сердобольные люди, судя по упитанности этих котов, их неплохо кормят.

– А через несколько месяцев активной уборки квартиры там можно было жить. Осталось у нас 7 котов – в основном те, кто нуждается в особой диете и лечении. После устранения «кошачьей вольницы» они стали воспитанными и послушными. Частенько нас согревают по ночам, – рассказала Светлана.

Пансионаты для медведей

Во всем мире зооактивисты выступают против цирков с использованием животных и передвижных зверинцев, где в маленьких клетушках возят медведей и львов. Только почему-то уличных фотографов, мордующих ради экзотического фото удавов и кроликов, меньше не становится. А вот куда девать цирковых животных – проблема серьезная. Оказалось, к примеру, очень много «безработных» медведей. Для них на волонтерских началах на Западной Украине и в Киевской области созданы реабилитационные центры. Ведь в дикой природе эти звери погибнут – навыки выживаемости ими утеряны. К тому же мишки могут быть очень опасны – будут заходить в села и устраивать там погромы в поисках еды. Так что с медведями в Украине – перебор. И несколько лет назад все зоопарки страны договорились в ближайшие годы их не разводить.

Читайте также: В Одесском зоопарке – дикообразное пополнение (видео)