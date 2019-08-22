Не делай зла и не упускай возможности: 5 уроков мудрости от Конфуция

Конфуций – один из самых известных мыслителей Древнего Китая. Его философия заключается в непрерывном самосовершенствовании и обретении гармонии с жизнью и самим собой. Учение Конфуция до сих пор составляет часть культуры китайского общества. Каких принципов там придерживаются?

1. «Жизнь на самом деле проста, но мы настойчиво ее усложняем»

Мы усложняем нашу жизнь переживаниями, беспокойством и негативными мыслями. Нужно избавиться от этого, перестать принимать все близко к сердцу и беспокоиться о том, что мы не можем изменить. Простые вещи всегда являются самыми правильными.

2. «Как драгоценный камень нельзя отполировать без трения, так и человек не может стать успешным без множества трудных попыток»

В ошибках нет ничего плохого, а к успеху ведет не правильность действий, а количество попыток. Продолжайте действовать, и у вас обязательно все получится. Не портите себе жизнь напрасными сожалениями, а попытайтесь еще раз. Верьте: вам все по силам.

3. «Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку»

Древние говорили: если можешь не страдать – не страдай. Если вам не нравится ваша жизнь, попробуйте сделать хоть что-то, чтобы ее изменить. Не хнычьте и не жалуйтесь, а действуйте, и это обязательно рассеет мрак вокруг.

4. «Не делай другому того, чего себе не пожелаешь»

Все наши поступки возвращаются к нам добром или злом. Если вы не хотите притягивать в свою жизнь негативные события, не совершайте плохих поступков.

5. «Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность»

Самое ценное, что у нас есть, – это время, и тратить его впустую нельзя.

Слова – инструмент общения, поэтому словом можно ободрить и вылечить человека, а можно и искалечить. Применяйте слова только для созидания.

Многие возможности появляются в нашей жизни только раз. Будьте внимательны и не упустите их. Даже в зрелом возрасте нам дается возможность что-то изменить или улучшить.

Фото: laovaev.net