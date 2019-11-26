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Новости Одессы и Одесской области

Одесский зал славы: одессит Белоцерковский был лучшим фотографом империи

Одесский зал славы: одессит Белоцерковский был лучшим фотографом империи

Мы продолжаем публиковать материалы из серии Одесский Зал Славы и знакомить вас с нашими знаменитыми земляками.

Яков Белоцерковский увлекся искусством фотографии еще в 1894 году, когда стал владельцем фотозаведения в доме Шора, что на улице Преображенской.

Чтобы усовершенствовать свое мастерство, он не раз бывал за границей, откуда привозил самые последние идеи в области фотографии.

В начале ХХ века фотограф открыл «Придворную фотографию «Пассаж», которую оснастил по последнему слову фототехники.

Работы Якова Белоцерковского были настолько качественны и популярны в Российской империи, что он получил благодарность лично от императора, который вручил ему золотые часы, инкрустированные бриллиантами.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала о таких известных одесситах, как Борис Гроссер, Михаил Вайнберг и Владимир Цесевич, Николай Зелинский, Лев Ценковский.

По материалам Всемирного клуба одесситов «Они оставили след в истории Одессы»

Фото: odessa-memory.info

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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