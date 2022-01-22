Одесские истории: как горожане собирали одеяла для раненых в 1917 году

22 января 1917 года в Одессе начало действовать обязательное постановление о реквизиции теплых одеял для раненых и больных солдат.

В это время в стране шла Первая мировая война, назревала революция. Обстановка в городе была напряженной. С фронта поступало много раненых, и, как заявил в интервью газете «Одесские новости» градоначальник Одессы Иван Сосновский, «в городе все мало-мальски подходящие помещения отведены под лазареты».

Уже в первый день действия постановления стало понятно, что одесситы с сочувствием отнеслись к призыву городской администрации. С раннего утра у помещений, где заседали реквизиционные комиссии, собирались жители города, которые принесли одеяла для раненых фронтовиков.

Кроме жителей Одессы, с постельными принадлежностями пришлось расстаться и городским гостиницам. Была произведена точная перепись находящихся там одеял, и на следующий день они поступили в госпитали.

Учет поступающих постельных принадлежностей вели с большой точностью, а желающие могли получить за свои одеяла деньги. Однако преимущественное большинство одесситов от материального возмещения отказывались. Таким людям комиссии выдавали квитанции, в которых указывали, что одеяло отдано безвозмездно. Правда, как писал «Одесский листок», качество одеял оставляло желать лучшего.

Реквизиционная комиссия даже разместила в газете «Новое время» объявление, в котором особо отметила бескорыстие жителей Одессы и готовность оказать помощь пострадавшим: «При производящейся ныне реквизиции одеял у частных лиц для нужд раненых и больных воинов, многие из местных жителей, доставляя нужные одеяла, отказываются от получения за них какого бы то ни было вознаграждения».

Впрочем, эта реквизиция была уже не первой для жителей Одессы: в 1915 году «для нужд фронта» в городе были конфискованы автомобили и лошади.

Источник: starosti.ru

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