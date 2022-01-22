Новости Одессы и Одесской области

Одесские истории: как горожане собирали одеяла для раненых в 1917 году

Одесские истории: как горожане собирали одеяла для раненых в 1917 году

22 января 1917 года в Одессе начало действовать обязательное постановление о реквизиции теплых одеял для раненых и больных солдат.

Рецепты

В это время в стране шла Первая мировая война, назревала революция. Обстановка в городе была напряженной. С фронта поступало много раненых, и, как заявил в интервью газете «Одесские новости» градоначальник Одессы Иван Сосновский, «в городе все мало-мальски подходящие помещения отведены под лазареты».

Уже в первый день действия постановления стало понятно, что одесситы с сочувствием отнеслись к призыву городской администрации. С раннего утра у помещений, где заседали реквизиционные комиссии, собирались жители города, которые принесли одеяла для раненых фронтовиков.

Кроме жителей Одессы, с постельными принадлежностями пришлось расстаться и городским гостиницам. Была произведена точная перепись находящихся там одеял, и на следующий день они поступили в госпитали.

госпиталь одесса 1917

Учет поступающих постельных принадлежностей вели с большой точностью, а желающие могли получить за свои одеяла деньги. Однако преимущественное большинство одесситов от материального возмещения отказывались. Таким людям комиссии выдавали квитанции, в которых указывали, что одеяло отдано безвозмездно. Правда, как писал «Одесский листок», качество одеял оставляло желать лучшего.

Реквизиционная комиссия даже разместила в газете «Новое время» объявление, в котором особо отметила бескорыстие жителей Одессы и готовность оказать помощь пострадавшим: «При производящейся ныне реквизиции одеял у частных лиц для нужд раненых и больных воинов, многие из местных жителей, доставляя нужные одеяла, отказываются от получения за них какого бы то ни было вознаграждения».

Впрочем, эта реквизиция была уже не первой для жителей Одессы: в 1915 году «для нужд фронта» в городе были конфискованы автомобили и лошади.

Источник: starosti.ru

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе строили морской вокзал без фундамента.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить