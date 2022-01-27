Одесские истории: 115 лет назад пароход «Нахимов» затонул у берегов Турции

27 января 1907 года в газетах появилось сообщение о том, что у Анатолийского побережья затонул пароход «Нахимов». Его портом приписки была Одесса, где пароход числился под первым номером.

Пароход «Нахимов» был построен в 1865 году на английской судоверфи по заказу Российского общества пароходства и торговли. Этот двухпалубный почтово-пассажирский пароход был спущен на воду в апреле того же года. Первый рейс пароход совершил в Бомбей, с заходом в Порт-Саид и Аден, куда он доставил уголь.

Обратно — в Одессу из Бомбея — «Нахимов» привез хлопок. Судно совершало рейсы по Черному морю, а также в порты Европы и Азии. Перед началом русско-турецкой войны судно собирались отправить в Кронштадт, чтобы в случае необходимости использовать его для крейсерских операций. Однако всю войну судно простояло в порту.

В 1879 году, когда на ближневосточной линии стало увеличиваться количество пассажиров, на пароходе «Нахимов» оборудовали пассажирские каюты первого и второго класса. Теперь судно курсировало между черноморскими и средиземноморскими портами.

В январе 1907 года, после разгрузки и высадки пассажиров в Константинополе, пароход «Нахимов» отправился в Батуми. Однако, когда он был в пути, разра­зился ураган со снегопадом, все вокруг потонуло в снежной мгле, и корабль сбился с курса. Вскоре его выбросило на камни недалеко от побережья Турции. Газеты сообщали, что «Нахимов» потерпел крушение у Анатолийского берега, в местности, называемой Орту.

Пароход наскочил на подводные камни, и через пробоину внутрь судна хлынула вода. На помощь потерпевшим крушение отправился пароход «Корнилов», который подобрал пассажиров и команду. Он же и доставил всех в Одессу. Все пассажиры и команда остались живы, а останки «Нахимова» еще долго лежали на камнях.

Источники: starosti.ru; odessitua.com

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