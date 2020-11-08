Незнакомая Одесса: арка с улицы Гоголя(фото)

Арка на улице Гоголя… Арка Шахского дворца… Когда одесситы могли ею любоваться? Когда мы ее потеряли? О самом Шахском дворце нам известно много. С него (его сегодняшний адрес — ул.Гоголя, 2) начинается сама улица, построен в начале пятидесятых годов позапрошлого века для шляхтича Зенона Бржозовского (Бжозовского). Почему же «шахский»? Дворец арендовал шах Мухаммед Али, шахиншах Персии, благодаря которому дворец и получил свое название… Странно все же порой складывается топонимическая история города.

Эта загадочная арка

А что же арка? Администратор группы «Одессика» на Facebook Виктор Корченов выложил однажды несколько фотографий и рисунков этой арки. И вот ведь что удивительно: в комментариях люди пишут об арке совершенно разные вещи. Ну вот вроде как она была сооружена гораздо позже самого дворца: во времена румынской оккупации. Другие, наоборот, утверждают, что арка была как раз уничтожена во время Второй мировой.

Что касается ее возведения, то историк Александр Бабич сообщает, что «в румынских документах я нигде не встречал ничего по поводу ее строительства». Есть мнение, что «румыны возле арки строили забор с железной решеткой, и довольно примитивный, поэтому старожилы запомнили, что румыны там занимались строительством»… Участник группы «Одессика» Серж Токолов сообщает, что историк «Сергей Котелко рассказал мне, что в румынских газетах времен оккупации «Молва» и «Одесская газета», издававшихся на русском языке, нет упоминания о строительстве этой арки. А в этих газетах румыны с радостью отчитывались о каждой постройке/ремонте для города…».

Участник группы «Одессика» Иосиф Брухис выражает уверенность: арка сооружена либо вместе с Шахским дворцом, либо даже ранее его. Это же мнение выражают и другие одесские краеведы.

Когда исчезла арка

Арка на улице Гоголя даже «снялась» в фильме «Страницы былого», (1957 г.). Историк Сергей Котелко в большом исследовании «Шахский дворец» рассказывает, что во дворце были «монументальные ворота, правда, совсем в другом месте и намного больше, чем сейчас, — они перегораживали улицу Гоголя огромной аркой с воротами в центре и с двумя калитками справа и слева. Сооружение имело сложную форму с выступавшими в сторону улицы арками-контрфорсами. На кадре из фильма «Страницы былого» (1957 год) это хорошо видно… Сами ворота и калитки были металлическими. Рисунка ворот мы не знаем, но наверняка он перекликался с рисунком ограды дома…».

Когда же мы потеряли эту удивительную арку? Благодаря ресурсу Евгения Волокина «Старая Одесса в фото», мы можем полюбоваться фотографией 1963 года с видом из арки Шахского дворца на улицу Гоголя. Значит, в 1963 году она еще была!

По поводу ее «исчезновения» существует даже что-то вроде легенды. Сергей Котелко пишет: «Легенда рассказывает о судьбе арки: ее снесли примерно в 1963 году — якобы один из советских руководителей, живший в доме № 4, был крайне недоволен тем, что вид из окна ему загораживало это никчемное на его взгляд, сооружение. Так или иначе, но арку снесли».

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Фото из ресурса Евгения Волокина «Старая Одесса в фото», страницы группы «Одессика» в Фейсбуке, из других открытых источников