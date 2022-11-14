Херсон – город радости и чего боится путин: мировые СМИ о войне в Украине

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с информацией с первых полос ведущих мировых изданий о войне в Украине. Что же привлекло внимание западной прессы в воскресенье, 13 ноября 2022 года?

Главные темы:

Отступление армии путина превращает украинский Херсон в город радости. Херсонцы празднуют уход россиян;

Один из муралов, который приписывают Бэнкси, появился под Киевом;

Немецкое оружие спасает жизнь. Зимней помощи просит и новый посол Украины Макеев;

США будут поддерживать Киев, сколько потребуется;

путин боится быть убитым: три причины, почему он не поехал на саммит G20.

«The Observer»

«Освобожденный»

Подпись под фото: Радостные херсонцы с флагами Украины делают селфи и цветами приветствуют войска-освободители, вернувшие город после отступления российско-оккупационных войск.

«Разбежались, как козлы: через восемь месяцев селяне празднуют освобождение»

Люк Хардинг, первый репортер, добравшийся до Милово Херсонской области, услышал, как спецназ ворвался в село, а русские войска взорвали школу перед отъездом.

Ликующие жители Херсона, укутавшись в украинские флаги, делают селфи и встречают цветами освободительные отряды, вернувшие город после отступления российских оккупационных войск.

В 5 утра в среду (9 ноября – ред.) Сергей Мельников услышал шум на улице. Российские солдаты, жившие в доме напротив, номер шесть по улице Шевченко, собирались ехать.

Они оккупировали село Милово на юге Херсонской области в течение восьми долгих месяцев. И теперь с позором покидали правый берег Днепра и город Херсон.

«владимир путин сказал, что россия здесь будет вечно. В результате они ушли через пять минут и разбежались, как козлы», – рассказал Мельников «Observer», первой газете, дошедшей до Милова после ее освобождения поздно вечером в четверг, 10 ноября. Он добавил: путин хотел нас убить. Он закончил разрушение своей страны. Отступление россии из Херсона – это огромный провал».

Мельников открыл соседнюю калитку и показал открытый сарай, где россияне готовили себе еду и тусовались по вечерам. Они оставили после себя фарфоровые кофейные чашки, окурки и стеклянную банку с помидорами. Вокруг валялись мусор и зеленые армейские пайки. «У них была радиостанция с антеннами, и они использовали амбар для хранения своих минометов», – сказал он.

Последние минуты оккупации были окрашены мстительностью. На обратном пути рашисты взорвали сельские школы и детские сады, где они жили, и разрушили радиомачту. В субботу детсад напоминал бетонную кучу; вывеска снаружи гласила: «Мины».

Они взорвали переход Милово через приток Днепра и другие ключевые объекты инфраструктуры.

Украинский спецназ прибыл в ночь на четверг. К утру пятницы, 11 ноября, жители вывесили сине-желтые флаги и праздновали свои первые часы свободы. Они обнимали украинских солдат с желтыми нарукавными повязками и предлагали им домашнюю выпечку.

«Наши ребята – герои. Бог о нас позаботился», – рассказала свекровь Мельникова Людмила. «Это было тяжело. Я не получала ни пенсии, ни лекарства от давления».

Подобные сцены ликования были и в Херсоне, захваченном россиянами в первые дни марта. Местные жители танцевали вокруг костра возле здания облгосадминистрации, пели патриотические песни и скандировали «З-С-У» – инициалы победивших вооруженных сил Украины.

Последние несколько дней стали крушением для Москвы. Они понимают, что дерзкий военный план путина по завоеванию Украины потерпел неудачу, поскольку он был пронизан высокомерием и безумием.

Его армия не смогла захватить Киев и Харьков. Теперь он потерял контроль над своим единственным функционирующим крупным городом. Весной демонстранты протестовали против российского правления и в пятницу снова вышли на улицы, радуясь его уходу.

Отступление россиян на прошлой неделе было необходимо, о чем заявил неудачливый министр обороны путина Сергей Шойгу. Последние солдаты вывели из строя Антоновский мост, обстрелянный Украиной поставленными США ракетами Химарс, и в панике перешли через понтонный переход. Взорван еще один мост на Каховской ГЭС, ведущей к оккупированному городу Новая Каховка.

Это были исторические сцены. Однако это далеко не конец. В пятницу над Днепром раздались громкие взрывы. Российские солдаты, многие недавно мобилизованные, рыли оборонительные позиции на левом берегу. Две армии теперь противостоят друг другу на водном пространстве, простирающемся на сотни километров. Россия по-прежнему контролирует южную часть Херсонской области и сухопутный коридор, ведущий в Мариуполь и восточный Донбасс.

В Милове Сергей Демчук указал через Днепр на территорию, контролируемую россией, всего в восьми километрах от нее. В дымке виднелось село Горностаевка, на другом берегу Каховского водохранилища. Откудапоблизости раздался свист украинской ракеты «Град», выпущенной по отходящим российским войскам. «К взрывам привыкаешь», – сказал Демчук. А его жена Олеся сказала: «Нет. Это ужасно».

Большая колонна украинской техники, в том числе несколько танков Т-72, ​​катила осенним пейзажем черных полей подсолнечника. Грунтовая дорога шла мимо заброшенных русских окопов и кучи артиллерийских снарядов. Россияне покинули разбитые боевые машины пехоты. Разбитые гражданские автомобили с буквой «Z» – буквой, что означает неуверенное вторжение путина – валялись в травянистом канаве.

Украинские солдаты были в эйфории.

«Наш нравственный дух заоблачен. Мы знаем, за что мы боремся. Это наша земля», – говорит 28-летний Сергей.

Он сказал, что его родной город Олешки все еще находится под российской оккупацией. «Мы вернем Олешки и все остальное», – уверен он. Рядом с его блокпостом стояли два сожженных российских танка и здание сельсовета, на древке которого – украинский флаг.

Мельников сказал, что сначала в деревне проживало 1000 человек. От 300 до 400 остались после русского захвата.

«Мы спросили, почему они пришли. Они ответили: «Чтобы улучшить вашу жизнь». Когда они ушли, мы вернулись на 30 лет назад. Сейчас у нас нет ни света, ни газа, ни воды. Все разорились, а работы нет. Вместо того чтобы воевать, путин мог бы починить дороги и больницы в собственной стране».

Первыми вражескими войсками, дислоцировавшимися в Милово, были российские ставленники так называемой Донецкой народной республики (ДНР). Их командир армянского происхождения был уволен за незаконную продажу бензина, выделенного для его транспортных средств. «Следующая партия была хуже. Они ворвались в магазины и дома, ища алкоголь. Они сказали, что хотят выпивки и девушек. Они были грязные, неухоженные, часто пьяные», – говорит Мельников.

«Как бродяги. Они украли все, что могли»

В Херсоне и других населенных пунктах россияне пытали и казнили мирных жителей, в частности, полицейских, бывших бойцов и государственных служащих. Мельников сказал, что они арестовали двух подростков в марте после того, как они сорвали три новых российских, коммунистических и флага «ДНР» с советского военного мемориала. «Офицер поставил их к стене и выстрелил над их головами. В наказание их заставили рыть окопы», – сказал он.

По его словам, около 10-ти крестьян активно сотрудничали с россиянами. Одна, Татьяна Суржик, стала новым промосковским мэром. Она рассказала оккпантам, где они могут жить, и дала им адреса пустых домов. А на прошлой неделе коллаборанты уехали вместе с русскими солдатами. Среди них была и местная женщина, которая влюбилась в русского офицера и вышла за него замуж летом.

Несколько человек были участниками сопротивления. Мельников такж рассказал, что сидел на своей крыше и смотрел, как российская военная техника катит мимо. Он послал по мобильному своему сыну, проживающему в городе Днепре, нужные координаты, а тот передал их украинской армии.

«Однажды я заметил российскую реактивную систему залпового огня. Я отправил сообщение. Все произошло очень быстро. Через десять минут она была уничтожена», – говорит он.

Попытка путина принести «русский мир» в Милово продолжалась 245 дней, отметил местный житель.

«Я был здесь с начала и до конца. Что меня поразило, так это то, сколько воинов путина не были знакомы с туалетами и асфальтовыми дорогами. Приехали, сказали, что мы нацисты. Когда они ушли, всем было ясно, что они нацисты. Они все разрушили».

«Sunday Times»

«Отступление путина превращает Херсон в город радости»

Херсонцы отмечают уход россиян. Они машут флагами, но рассказывают о пытках и боятся расправы.

На первой полосе фотография двух улыбающихся женщин в украинских флагах, празднующих отступление россии из Херсона. В газете говорится, что вывод войск является самым позорным поражением президента рф владимира путина с начала войны в Украине, и добавляет, что это «возможно, наибольшее личное унижение за его 22-летнее правление».

«Corriere della Sera»

«Девушка балансирует на обломках»

«Один из муралов, который приписывают Бэнкси, появился под Киевом»;

«россия угрожает Киеву. Путин обвиняется своим гуру»;

Бородянка: «Мурал Бэнкси на руинах войны»;

Репортаж из Херсона «Без света и воды, но настало время радоваться»;

Украина – Зеленский: мы вернем Донбасс и Крым.

Дания. Morgenavisen Jyllands-Posten

«Битва под Херсоном выиграна. Но война продолжается»

Германия. DER Tagesspiegel

«Немецкое оружие спасает жизнь»;

Зимнюю помощь просит и новый посол Украины Макеев;

США будут поддерживать Киев, сколько потребуется.

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев хотел бы, чтобы Германия взяла на себя больший контроль над снабжением оружием в его страну.

«Немецкое оружие спасает жизни», – сказал он Tagesspiegel в воскресенье, 13 ноября. Чем быстрее будет выиграна эта война, тем меньше попаданий будет в Украине.

Федеративная Республика уже несколько раз принимала на себя ведущую роль, например, во время председательства в G7 по координации помощи. Кроме того, Германия стала первой страной, поставившей Украине зенитные комплексы.

«Лидерство – это гораздо более сильное слово, чем фраза «не действуй наедине», – сказал Макеев.

Канцлер Германии Олаф Шольц отклоняет поставки танков Leopard 2 на том основании, что страна не должна действовать в одиночку.

Макеев является преемником скандального посла Андрея Мельника. Теперь он хочет убеждать больше, чем давить на своей новой должности.

«Намного лучше, если вопрос поставки оружия и защиты Украины будет рассматриваться не как предмет спора, а как семейный вопрос», – сказал Макеев. «Украина – член семьи. Нам срочно нужны генераторы и трансформаторы».

Политик ВДП Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн сказала Tagesspiegel: «Посол прав. Боевая машина пехоты Мардер, например, была бы верным средством для успешного оттеснения российских позиций, особенно на южном фронте».

Этот танк работает зимой на мерзлом грунте. Как только земля весной размораживается, пользоваться им становится труднее, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге.

Глава парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених призывает к дополнительным дипломатическим усилиям, чтобы положить конец войне в Украине. «Я бы хотел, чтобы о дипломатии говорили столько же, сколько о поставках оружия», – сказал он газетам Neue Berliner Redaktion. Речь идет не о «договорах с россией через главы Украины». Но об этом нужно говорить с правительствами, которые еще могут оказать определенное влияние на путина.

США пообещали продолжить поддержку Украины. В кулуарах саммита АСЕАН в Камбодже госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со своим коллегой Дмитрием Кулебой. Блинкен подчеркнул, что безопасность, гуманитарная и экономическая помощь будут продолжаться «столько, сколько это необходимо». США полны решимости помочь Украине защищать, заменять и ремонтировать критически важную инфраструктуру.

Кулеба призвал международное сообщество Юго-Восточной Азии АСЕАН призвать россию продлить зерновое соглашение, срок действия которого истекает. Она должна принять все возможные меры, «чтобы россия не играла с миром в голодные игры».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдан мирному диалогу между россией и Украиной. «Мы работаем над созданием здесь мирного коридора, как мы это сделали с зерновым коридором», – сказал Эрдоган, сообщают турецкие СМИ. Мнение Украины важно.

Государственная телекомпания TRT также цитирует его слова: «Похоже, что Запад и США, в частности, бесконечно атакуют Россию. Конечно, перед этим Россия оказывает большое сопротивление.

«Aftonbladet»

«путин – страх бить убитым»

Три причины: Вот почему он не едет на саммит G20

владимир путин любит позиционировать себя как жесткого и мужественного лидера. Но он не решается встречаться с другими мировыми лидерами, когда на Бали проходит саммит G20. По всей вероятности, за этим стоят российские неудачи в войне, соображения безопасности и прежнее унижение.

Несмотря на давление со стороны западных стран с целью портировать российского президента или даже исключить россию из группы G20, принимающая сторона саммита Индонезия отказалась отозвать свое приглашение путина.

Между тем президент Джо Байден заявил, что отказывается сидеть в одной комнате с путиным, кроме как вести переговоры об освобождении американцев, находящихся в заключении в россии.

Организаторы ушли от прямой конфронтации путина с другими мировыми лидерами, поскольку российский президент заявил, что не приедет на встречу с крупнейшими экономиками мира. Вместо него едет министр иностранных дел Сергей Лавров.

путин не назвал никаких причин неприезда, но, вероятно, их несколько.

Риск быть убитым

путин путешествовал очень редко с тех пор, как он вторгся в Украину в феврале этого года, и только в дружные страны. Вероятно, российский президент опасается, что США или кто-то другой может создать команду по ликвидации, чтобы устранить его.

Остракизм и унижение

Путин вряд ли забыл, как с ним обращались на встрече G20 в Австралии в 2014 году после аннексии Крыма. Западные лидеры лично отчитали его и изолировали так, как российский президент точно не привык. Униженный и разгневанный путин отменил свое участие и уехал досрочно.

В преддверии встречи на Бали западные лидеры уже обсуждали планы, как унизить путина, чтобы показать свое отношение к войне, развязанной путиным в Украине.

Говорят, что путин подумывал о том, чтобы присутствовать на какой-нибудь встрече в цифровом формате, но даже тогда западные лидеры угрожали бойкотировать его.

Риск попытки государственного переворота после неудач в войне

Внутри страны растет недовольство тем, как путин ведет войну. Такой изолированный лидер как путин всюду видит врагов. Если он уедет на другой конец земного шара на несколько дней, возрастает риск того, что силы в Кремле сговорятся заменить его. По крайней мере, это может быть тем, чего так боится путин.

Его последнее решение оставить украинский Херсон – еще одно напоминание о том, как плохо россия ведет войну. Российские военные блогеры-националисты называют это решение предательством, в то время как многие простые россияне надеются, что отступление позволит выжить их сыновьям и бойцам на фронте.

Украина отреагировала на заявление россии и предупреждает, что это может оказаться ловушкой. Сообщается, что русские солдаты сменили форму на гражданскую, но остались в городе, что может свидетельствовать о военной стратегии россии. Однако большинство признаков указывает на то, что россияне предпочитают организованное отступление, а не бегство из Харькова в сентябре, где они были вынуждены оставить большое количество оружия.

Как бы то ни было, официальное заявление путина является серьезной неудачей. Херсон был одной из областей, незаконно аннексированных россией осенью, и город считался «русским навеки».

Отступление могло стать первым шагом россиян в попытке заключить перемирие на зиму.

Понятно, что русская армия хаоса и нуждается в передышке. Новобранцам нужна соответствующая подготовка. В последнее время было много сообщений о том, что молодых людей отправляют прямо на фронт без оружия только после нескольких дней обучения. Там они мрут, как мухи.

Даже для такого диктатора, как путина, есть предел того, сколько потерь он может понести без роста гнева и оппозиции русского народа войне. Проверить какие-либо цифры невозможно, но разные западные источники утверждают, что россияне потеряли убитыми и ранеными 100 тысяч человек. Что особенно деморализует мажоритарность в армии, где верхушка бойцов даже не понимает, за что воюет.

С украинской стороны также потери велики. Но есть очень мощная мотивация защищать страну от злости русского страны. Такое отношение может означать разницу между поражением и победой.

Израиль «HAARETZ»

«Местная жительница обнимает украинского солдата во время празднования отступления россии из Херсона, в центре Херсона в субботу».

«The New York Times»

«Гуманитарные проблемы в Херсоне, Украина. Несмотря на радость города, в нем не было ни тепла, ни воды, ни электричества»;

«Украина не сигнализирует о замедлении наступления зимой»

Когда, ликуя, украинские войска ставят свое национальное знамя над Херсоном после всестороннего отступления россиян, они не подают никаких признаков того, что прекращают наступление на зиму или позволяют войне зайти в тупик.

На востоке украинские силы продолжают продвигаться вперед и отражают неоднократные попытки россии захватить такие города, как Бахмут и Павловка, в результате чего, как сообщается, погибли сотни российских солдат. На юге они наносят удары глубоко в тылу россиян, нанося удары по российским войскам до того, как они успевают устроиться и построить оборону на восточном берегу Днепра, напротив Херсона.

И со стороны войск на местах и ​​близких к ним добровольцев появляется все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению между двумя фронтами на юг через Запорожье в сторону Мелитополя, бросая вызов россии, которая удерживает всю территорию. южный район, который он захватил во время вторжения, начавшегося в феврале.

«Логика войны состоит в том, чтобы не останавливаться и каким-то образом продолжать двигаться вперед», – сказал старший лейтенант Андрей Михейченко, командир противотанкового подразделения, обороняющего боевой город Бахмут на востоке Донбасса.

Подготовил Сергей Чернявский