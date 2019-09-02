Гуляем по Одессе: новые-старые места, которые не стыдно показать гостям (фото)

Накануне дня рождения города самое время сказать одну из любимых фразочек одесситов: «Ну, не всё у нас так плохо!». И правда, наряду с беспорядочной (и не всегда законной) застройкой новыми высотками, на фоне рассыпающегося исторического фонда, случается и приятное. Например, общими усилиями городских властей, волонтёров, бизнесменов и просто неравнодушных одесситов в Одессе появились три культурные зеленые зоны: Стамбульский парк, Летний театр в Городском саду и Зелёный театр в парке Шевченко. Посещение каждого из них сегодня – обязательный пункт в любой тупрограмме по Одессе. Заглянула туда и «Одесская жизнь».

Летний театр в Горсаду

Летний театр в Городском саду на Дерибасовской – локация возрождённая. Он существовал ещё с 1949 года в качестве театра одесской филармонии. Затем, в 90-х, полюбился многим как площадка для бесплатных концертов популярных групп. Здесь выступали лучшие рок-певцы и группы, ставшие уже легендарными. Но если сам Горсад был капитально отреставрирован в 2007 году, то Летний театр после этого надолго остался закрытым пустырём в центре города.

Естественно, такой соблазнительный участок не мог не привлечь внимание застройщиков. И мало какая территория в Одессе может похвастаться, что за неё шли такие же ожесточённые и многолетние сражения, как за землю под Летним театром. После массовых протестов одесситов против постройки на этом месте торгового центра, были попытки протолкнуть проект «культурной застройки». Какой-нибудь картинной галереи, например, с пятью-десятью торговыми точками… Но горожане согласились только на открытую локацию со сценой либо зелёную зону.

Из двух проектов благоустройства был принят тот, который мы видим сейчас.

Минус: Застеленная плиткой территория под палящим солнцем привлекает мало. Здесь нет тени, и даже зонтики не спасают. Торговые точки и аттракционы – коробки и пластик, выглядящие не очень привлекательно. А культурная программа на здешней сцене напоминает смесь дешевой пляжной дискотеки и детской самодеятельности. Толп посетителей это место пока не привлекает.

Плюс: Летний театр сохранён и открыт в свободном доступе для одесситов и гостей города.

Зеленый театр в парке им. Шевченко

Зеленый был построен в 1936 году как уникальный амфитеатр под открытым небом. Здесь шли весёлые оперетты и выступали звёзды поистине первой величины: от Аркадия Райкина и Муслима Магомаева – до легенд нового времени (Чиж, Ария, Чайф, Король и шут). В 90-е Зеленый театр пришёл в запустение и был почти полностью разрушен к началу 2000-х.

Восстановлен летом 2015 года усилиями волонтеров Impact Hub Odessa. Преображён в уникальную для Одессы летнюю площадку под открытым небом, включающую сцену, лекторий, эко-пространство, зоны для коворкинга и для отдыха.

Минус: Здесь есть множество торговых точек быстрого питания, но средний чек по ним не обрадует «среднего» одессита. Водичку и бутерброд советуем брать с собой. Немного смущает и формулировка «добровольное пожертвование», с которой требуют по 50 гривен за вход на многие мероприятия.

Плюс: Развалины амфитеатра по возможности сохранены и «одеты» в дерево, что создаёт интересный антураж и красивые виды. А звёзды, появлявшиеся на сцене Зелёного за последние 4 года, не срамят славную историю театра. Прошлым летом, напомним, здесь планировалась выступление даже «целого» нобелевского лауреата – Светланы Алексиевич.

Стамбульский парк под Приморским бульваром

Стамбульский парк стал прекрасным зелёным памятником одесско-стамбульской дружбы и дипломатических успехов городских властей. Территория этих склонов под Приморским бульваром некогда была Пионерским, а затем Лунным сквером. К 2000-м годам склоны пришли в полный упадок и стали обиталищем бездомных. Зайти сюда было страшновато даже в светлое время суток. Но в 2013 году Стамбульский муниципалитет выделил 1,5 миллиона долларов на создание в этом месте современного парка. В мае 2017 года парк был торжественно открыт для одесситов.

Сегодня это поразительно красивая парковая зона на 2,5 гектара с почти круглогодично зелёной травой и цветущими клумбами. Старый камень-грот, стоявший тут десятилетиями, сохранён, изящно обыгран и превращён в фонтан. Есть несколько спортивных площадок, детские зоны. А изучать уютные уголки с деревянными пагодами и беседками можно часами. Теперь это любимое место одесситов, туристов, детей и, конечно же, невест с женихами, которые ищут красивые виды для свадебных фото.

Плюс: Территория бережно охраняется от торговых точек. Это позволяет даже в самый шумный день «нырнуть» в сторону с галдящего Приморского бульвара в уютную, освежающую тишину парка.

Минус: Честное слово, пока не нашли!

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Фото: архив “ОЖ”