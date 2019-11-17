Групп инвалидности больше не будет: что появится взамен и как это отразится на украинцах?

Кабинет министров Украины планирует отказаться от существующей системы градации инвалидности и перейти. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, вместо существующей еще со времен СССР системы определения групп инвалидности, государство перейдет к действующему в Евросоюзе Международному классификатору функциональности (МКФ). Разбирались, что это значит.

Что сейчас?

Сегодня в Украине действуют 4 группы инвалидности:

· 1А — граждане, полностью зависящие от других лиц, не способные к самообслуживанию;

· 1Б — граждане, способные только частично выполнять социально-бытовые функции;

· 2 группа — граждане, которым не требуется постоянного ухода, однако болезнь или врожденный порок очень ограничивают их в обыденной жизни;

· 3 группа — граждане, которые частично потеряли способность к самообслуживанию или контроль над поведением.

Что планируют?

Парламент планирует внести изменения в законодательство и отменить группы инвалидности советского образца. По словам Галины Третьяковой, планируется перейти на стандарты Европейского союза.

– Мы имплементируем в украинское законодательство Международную классификацию функциональности, ее уже перевели на украинский язык, но до конца не переведена система ее ратификации.

Справка «ОЖ»

Международная классификация функционирования (МКФ) используется как универсальный язык для общения специалистов. МКФ одобрена во всех 191 членах ВОЗ 22 мая 2001 года.

МКФ классифицирует компоненты здоровья, ограничения жизнедеятельности и функционирования человека. Причем под функционированием подразумевается не только полноценная работа всех органов и наличие всех анатомических частей тела, но также и деятельность человека, которая связана с факторами окружающей среды и персональными особенностями пациента.

То есть главное — не диагноз человека, а оценка его физических, ментальных и социальных возможностей и информация об ограничении функций.

Как отразится на людях с инвалидностью?

Авторы идеи рассказали, что изменения будут в порядке расчетов социальных выплат такой категории граждан. Так сегодня пособия, пенсии и прочее людям с ограниченнными возможностями зависят от присвоенной им группы инвалидности. Теперь же соцвыплаты будут рассчитывать от процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда. Государственная служба по труду следит за тем, чтобы 4% рабочих мест в частном секторе экономики предоставляли людям с инвалидностью.

Фото: doorinworld.ru

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