Готовим бальзам, размораживаем холодильник: копилка полезных советов

«Лечим» мебель от шашеля

Избавиться от жуков-короедов, которых в просторечии именуют шашель, вполне возможно. Для начала нужно внимательно осмотреть всю мебель в доме, чтобы понять, какие именно места облюбовал жучок. Причем осматривать нужно и мягкую мебель, так как шашель может обитать на деревянных каркасах. Кроме этого, обратите внимание на напольные покрытия, древесные части фундамента, а если вы живете в частном доме – на балки и перегородки. Затем приготовьте смесь для обработки.

1. На 5 литров скипидара возьмите 150 г креолина, 250 г воска и 250 г парафина. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы, а затем смажьте древесину в местах обитания жуков-древоточцев.

2. На 10 л хорошо теплой воды добавьте 250 г раствора фтористого натрия. Все тщательно перемешайте, перелейте в пульверизатор и обработайте деревянные поверхности в доме.

Все ингредиенты можно приобрести в аптеках, магазинах бытовой химии или на строительных рынках.

Размораживаем холодильник системы «ноу-фрост»?

Название системы «ноу-фрост» дословно переводится «без изморози». Но несмотря на это, холодильники такой системы все же нуждаются в оттаивании хотя бы раз в год. Размораживать холодильник нужно в течение 12-24 часов. Для этого отключите его от электропитания и освободите от продуктов. Затем достаньте все детали: решетки, полки, ящики, контейнеры и вымойте их.

Смочите губку в мыльном растворе и вымойте внутренние поверхности холодильника. Для устранения неприятного запаха можно использовать раствор соды, а лимонный сок и нашатырный спирт удалят плесень и грибок с уплотнителей. Ни в коем случае не используйте для мытья холодильника абразивные порошки.

Вентиляционные отверстия очистите ватными палочками, а затем протрите все поверхности насухо. Оставьте дверцы холодильника открытыми в течение нескольких часов. После этого установите все на место и разложите продукты. Закройте дверцу и включите холодильник. Старайтесь не открывать его несколько часов, пока не восстановится температура.

Готовим укрепляющий бальзам

Бальзамы оказывают тонизирующее действие на организм, возбуждают аппетит, и их готовят на спиртовых настоях пряных и лекарственных трав. Бальзамы понемногу добавляют в коктейли, газированные тонизирующие напитки, а также в чай или кофе.

На литр водки возьмите 300 г плодов шиповника, по 100 г ягод калины и брусники, по 30 г травы душицы, зверобоя, тысячелистника, липового цвета, 50 г меда или любого натурального фруктового сиропа.

Ягоды калины, брусники и шиповника вымойте и просушите. Затем растолките их в ступке, смешайте с остальными ингредиентами, кроме меда или сиропа, сложите в банку и залейте водкой. Настаивайте в темном месте 2–3 недели, затем процедите, отожмите и добавьте мед или сироп.

Фото: Т10