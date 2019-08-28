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Новости Одессы и Одесской области

Готовь шапку с лета: подбираем модную обновку

Готовь шапку с лета: подбираем модную обновку

Вы наверняка помните, сколько шапок было перемерено до встречи с Той Самой Шапкой. На самом деле все очень просто. У каждой из нас свой тип лица, оттенок кожи и черты лица. Подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки смогут модные женские шапки – вязаные, с помпонами, в виде кепи и беретов.

Не стоит пренебрегать мамиными советами: женские шапки призваны уберечь от осенней сырости с добавлением морского бриза. А еще под теплым облаком шапки волосяные луковицы не перемерзают и сохраняют жизнеспособность. Как выбрать обновку онлайн по типу лица?

Овальное лицо

Женские шапкиВам идут почти все головные уборы. Важно не переусердствовать и не вытянуть излишне лицо. Следите, чтобы тулья не была шире скул и остерегайтесь высоких шапок с помпончиками. Шарма добавляют ассиметричные модели.

Круглое лицо

Женские шапкиШапка должна визуально вытянуть лицо, поэтому вам не подходят модели, плотно обхватывающие голову и закрывающие лоб. Выбирайте пышные вязаные шапки с гиперпомпонами и вертикальными узорами. В некоторых случаях интересно смотрятся кепи. Подчеркнуть милое круглое личико сможет объемный снуд.

Прямоугольное лицо

Женские шапкиНужно сгладить угловатость и немного уменьшить длину. Задайте горизонталь: шапки с отворотом, фуражки, шапки с горизонтальными рисунками. Для элегантных дам подойдут шляпы с низкой тульей и широкими полями.

Квадратное лицо

Женские шапкиНеобходимо смягчить и вытянуть овал. Подходят береты, кепи, шапки-бини. Для морозов выбирайте модные модели с косичками или ушанки с небрежно опущенными ушками.

Треугольное лицо

Женские шапкиСделайте акцент на скулах. Прикрывайте лоб шляпками с небольшими полями, беретами, пушистыми вязаными шапочками.

Грушевидное лицо

Женские шапкиСтоит визуально расширить область лба шляпами с высокими или прямыми краями в стихе хомбург, дерби или федора. Для холодов переходите на шапки крупной вязки и снуды.

Ромбовидное лицо

Женские шапкиСтилисты советуют добавлять объем в верхней части и ориентироваться на ширину скул: шапки должны быть шире и красиво обрамлять лицо. Чем больше объема – тем лучше.

Много шапок не бывает. Большой выбор в домашнем гардеробе позволяет подобрать наряд под утреннее настроение, запланированные встречи или вечернюю романтическую прогулку.

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