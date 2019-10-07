Госинспекция запретила строить в Одессе жилкомплекс на 13-й станции Фонтана

Сколько раз пытались остановить строительство высоток в районе 13-й станции Фонтана, уже и не припомнишь. На днях было принято решение о том, чтобы аннулировать разрешение на стройку. На этот раз – окончательное и безповоротное, утвержденное Госинспекцией в Киеве.

С тех пор, как на склонах начали возводить высотные дома под жилкомплекс, город успел сменить мэра. И новый градоначальник, и предыдущий, были против появления высоток. Но монолитный каркас строений становился лишь выше, все безнадежней отгораживая вид на море горожанам.

Впрочем, постепенно исчезающий вид – еще полбеды. Сооружение строят так, что оно может запросто сползти вниз. И это видно даже невооруженным взглядом. Не говоря уже о наметанном глазе какого-нибудь специалиста.

Вот и в одесском ГАСКе, наконец, всерьез задумались о том, чем грозит появление многоэтажного жилкомплекса на самом краю обрыва.

Как отметили недавно в местном управлении градостроительства, застройщик не запрашивал у них никаких бумаг с условиями строительства. При этом он возводит дома с нарушениями, не учитывая нормы застройки побережья.

Выводы городского управления ГАСКа не оставили без внимания в украинской столице. Так, на днях в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины официально постановили прекратить строительные работы в районе 13-й станции Большого Фонтана.

Яся Шиловская

Фото: Думская