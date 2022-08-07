Голубь-герой, конфискация авто и бомба в отеле: что писали об Одессе в начале ХХ века

В Одессе никогда не было недостатка в новостях, которыми она снабжала также и газеты всей империи. Все, что происходило в нашем городе, носило неповторимый отпечаток, поэтому одесская жизнь вызывала особый интерес.

…Движение конки прекратилось по всему городу. Не ходят также поезда парового трамвая на дачи и Хаджибейский лиман. Движение вагонов конки прекратилось вследствие стачки кондукторов и кучеров, требующих изменения условий службы».

«Московский листок», 2 августа 1903 года.

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Трех аэронавтов, поднявшихся на воздушном шаре аэроклуба, сильным ветром унесло в море. Голубь, пущенный с высоты Тарханкута, прилетел через семнадцать часов с известием, что воздухоплаватели спасены от гибели пароходом «Восточная звезда».

«Русское слово», 4 августа 1908 года.

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Среди немцев-колонистов, живущих вокруг Одессы, царит патриотическое настроение, собираются патриотические манифестации. Слышатся громкие голоса недовольства против вероломства Германии и Австрии, затеявших войну».

«Раннее утро», 8 августа 1914 года.

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…Вчера в Одессе были конфискованы автомобили нескольких немецких фирм. В магазин «Бенц и Ком.» по Ришельевской ул. вчера утром явился полицейский надзиратель и составил подробную опись всех бывших на складе машин. Той же участи подверглись автомобили, найденные на складе на углу ул. Кондратенко и Ришельевской… Конфискации подверглись также автомобили австрийских и германских фирм «Делер», «Dixi» и др».

«Маленькие одесские новости», 10 августа 1914 года.

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В первоклассной «Петербургской» гостинице в 5 час. пополудни… приехавшая из Рязани, записавшаяся дочерью генерал-лейтенанта Тамара Принц, уронила на подъезде ридикюль, откуда выпала бомба. Фитиль зажегся, но бомба не взорвалась. Девица быстро направилась к себе в номер и застрелилась. Находившийся вместе ней неизвестный молодой человек поспешил скрыться».

«Новое время», 11 августа 1906 года.

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В военном суде слушалось сегодня дело по обвинению вестового командующего генерала Каульбарса — стрелка из дворян Белого — в подлоге. Посланный генералом Каульбарсом за покупкой, Белый совершил подчистку цифр в счете и присвоил себе три

рубля… Суд приговорил Белого к лишению дворянского и воинского звания, всех прав, исключению из службы и к заключению в тюрьму на восемь месяцев».

«Русское слово», 11 августа 1907 года.

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Обнаружен и уничтожен ввозившийся в Ялту контрабандой, под видом баклажанов, одесский виноград».

«Русское слово», 13 августа 1904 года.