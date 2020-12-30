2020-й год для всех был сложным. Он принес много сюрпризов, и лишь немногие порадовали. Уходящий год был в значительной степени определен пандемией COVID-19, которая привела к глобальным социальным и экономическим последствиям. Перечислим пять знаковых событий, которые произошли в мире в 2020 году.

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Экскаваторы на строительной площадке больницы для лечения пациентов, пострадавших от вспышки COVID-19 в Ухане в центральной китайской провинции Хубэй, 24 января 2020 года.

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Лесные пожары в Австралии сезона 2019-2020 годов стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. Данные о погибших животных разнятся: от 400 миллионов до 1,25 миллиарда особей.

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После сильного взрыва в порту в Бейруте, Ливан. Взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, с 2013 года хранившейся в портовой зоне. Погибли около 200 и получили ранения около 6 тысяч человек, остались без жилья примерно 300 тысяч жителей.

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Акции протеста в Беларуси начались 9 августа 2020 года, сразу после объявления предварительных результатов голосования на президентских выборах, и продолжаются до сих пор. Белорусы обвиняют Александра Лукашенко в фальсификациях.

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Последствия обстрела города Степанакерта в Нагорном Карабахе азербайджанскими вооруженными силами.

Фото из открытых источников

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