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Гигиена на карантине: как обращаться с едой в период пандемии

Гигиена на карантине: как обращаться с едой в период пандемии

Для защиты от коронавируса не стоит забывать об обработке купленных товаров и продуктов в магазинах и супермаркетах. Ведь эта процедура не менее важна, чем мытье рук или ношение масок. А если вы не знаете, как правильно сделать пищевую дезинфекцию, тогда читайте советы Всемирной организации здравоохранения. Они, кстати, пригодятся вам и в обычной жизни.

Могут ли продукты стать причиной заражения?

Сегодня нет прямых доказательств того, что коронавирусом можно заразиться через купленные продукты питания. Однако врачи ВОЗ советуют не забывать обычные правила гигиены и в отношении приобретенных пищевых товаров. Специалисты советуют отдавать предпочтения продуктам, которые подвергаются тепловой обработке, а также тем, которые были предварительно заморожены и продаются в закрытых упаковках.

Сколько живет вирус на упаковках?

Согласно проведенным исследованиям, на овощах и фруктах вирус живет несколько часов; на стекле и  керамике (посуда из глины и фарфора) — до 5 дней; пластике — до 3 дней; бумаге и картоне — до 24 часов; металле — до 4 часов.

Как пользоваться продуктовым пакетом?

Во время похода в супермаркет лучше всего использовать многоразовые пакеты или эко-сумку, так как целлофановые кульки могут собирать на себе вирусы. Тару после посещения магазина рекомендуется сначала обработать антисептиком и только потом разбирать покупки.

Рекомендации ВОЗ, как вести себя с продуктами:

  • Внимательно выбирайте овощи и фрукты. На них не должно быть повреждений и вмятин.
  • Дома сразу избавьтесь от товарных упаковок или промойте их проточной водой с использованием моющего средства.
  • После контакта с продуктами не трогайте лицо, а также до и после обработки тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд.
  • Мойте овощи и фрукты под проточной водой, также как и руки — не менее 30 секунд. Не рекомендуется использовать никаких химических средств, они могут вызвать аллергию или отравление.
  • Предварительно замачивайте зелень, листья салата и капусту на 10–15 минут в теплой воде, а затем промойте под краном. Картофель или свеклу лучше сначала очистить щеткой от земли и только потом промыть.
  • Храните чистые фрукты и овощи в холодильнике в закрытой упаковке.
  • Соблюдайте пищевое соседство — готовьте мясо, рыбу, птицу и яйца отдельно, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Не стоит забывать о дезинфекции предметов и поверхности, которые часто контактируют с едой и руками: очищайте столешницу, разделочную доску, ножи и прочее. Вытирайте овощи и фрукты чистыми кухонными полотенцами или одноразовыми бумажными салфетками.

Фото: Feedup

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