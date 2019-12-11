Герои среди нас: как одесситы после пожара помогали спасателям

Жители Одессы не остались равнодушны к трагедии в колледже экономики и права, где 4 декабря во время пожара погибли люди. И в первые часы пожара, и в ночь, когда спасатели приступили к разбору завалов, и каждый следующий день на месте ЧП появлялись горожане, желающие помочь.

«Боря Кофейник»

К месту трагедии приехал одесский бариста. Он припарковал свою кофемашину на колесах на Троицкой и бесплатно разливал всем горячие напитки.

Позже выяснилось, что зовут молодого человека — Анатолий Парфенов. Он отработал на улице 12 часов, угощая кофе спасателей и пострадавших. А дома его ждала беременная жена.

Кстати, у Анатолия есть мечта — запустить социальный проект «Добрый кофе», чтобы продолжать делать добрые дела.

Чтобы не потерять время

Еще один герой спасательной операции в доме Асвадурова на Троицкой — сотрудник коммунального предприятия «Горзелентрест» Александр Трандафир. Оператор автовышки прибыл на место одним из первых, заехал во двор горящего дома и спас несколько жизней. У него не было спецсредств и подготовки. Спасая людей, Александр отравился продуктами горения. Он находится в больнице.

Когда в здании уже в полную силу полыхал огонь, пожарные расчеты не могли подъехать к месту возгорания из-за припаркованных автомобилей: на тротуаре, возле тротуара и на аварийных выездах. Тогда на помощь пришли прохожие одесситы. Они помогли перетащить автомобили и открыли путь для пожарной техники.

Не остались в стороне

Более десяти одесских гостиниц и заведений общепита оказывали помощь пострадавшим и спасателям во время трагического пожара на Троицкой. Отели «Женева» и «Бристоль» разместили спасателей, прибывших из Киева. С питанием и горячим питьем помогали кафе и рестораны «Буфет», «Жардин», «Альпина», «Вареничная на Троицкой», бар «Vandal» и другие.

Кроме того, помощь спасателям оказывали волонтеры Красного Креста, благотворительных и общественных организаций, христианских миссий и рядовые одесситы. Все эти люди не смогли пройти мимо этой беды.

Эта ситуация показала, насколько одесситы могут быть сплоченными.

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Фото: из открытых источников

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