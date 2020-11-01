Споры о том, насколько полезны генетически модифицированные продукты, ведутся в мире не одно десятилетие. Однако исследования ученых в этой области не ограничиваются только питанием – многие разработки могут быть использованы для решения самых разнообразных проблем человечества.

Шпинат на страже… безопасности

Ученые Массачусетского технологического института превратили шпинат в детектор взрывчатки. В листья растения они встроили нанотрубки, которые в присутствии взрывчатки начинают светиться, если на них направить инфракрасное излучение. Эта разработка позволит отслеживать террористов в общественных местах. Кроме того, с помощью растений можно будет обезвреживать мины, оставшиеся во многих местах мира после завершения военных конфликтов, что сохранит многие человеческие жизни.

Комары больше не будут опасны

Генетики британской компании «Окситек» занялись изучением… комаров. Они создали самцов этих насекомых, которые содержат ген, ограничивающий потомство. Это значит, что при спаривании с самками в дикой природе комары дадут нежизнеспособное потомство, которое погибнет в молодом возрасте. Этот метод, как считают ученые, позволит успешно бороться с такими болезнями, как вирус Зика и малярия, которые распространяются комарами.

Свиньи могут спасти жизнь человеку

Несколько лет назад шотландские ученые вывели свиней, устойчивых к вирусу респираторного и репродуктивного синдрома. Это заболевание было настоящим бичом животноводов, буквально опустошая свинофермы. Ученые «отредактировали» один из участков ДНК свиней, и те стали неуязвимы к заболеванию. Однако радость фермеров была преждевременной – разведение таких свиней пока запрещено. При этом эксперты полагают, что отношение к ГМО-свинкам вскоре может измениться. Кроме того, исследователи утверждают, что практически все органы генетически модифицированных свиней могут быть использованы для безопасной и успешной пересадки человеку.

Гигантский лосось и трансгенная рыба

На одной из американских акваферм вывели новую породу лосося. Ученые внесли изменения в его генетический набор, добавив от другой рыбы ген для ускоренного роста, и теперь лосось растет вдвое быстрее и вырастает крупнее, чем тот, что живет в естественных условиях. Это позволит выращивать больше рыбы и получать больше красной икры в промышленных масштабах. Однако на воле размножение лосося невозможно.

Китайские ученые не отстают от американских коллег – они выращивают трансгенных прудовых рыб. Любую из них можно спокойно употреблять в пищу, без вреда для человеческого организма.

Теперь коровы дают… человеческое молоко

Китайские и аргентинские ученые придумали, как использовать генетически модифицированных коров для производства молока, аналогичного грудному женскому молоку. Для этой цели коровам голштинской молочной породы вживили человеческие гены. В их молоке теперь содержится антимикробный белок лизоцим, который защищает новорожденных в первые дни жизни, а также лактоферин, способствующий росту иммунных клеток.

«Флуоресцентные» птицы, не боящиеся гриппа

Британские исследователи вывели генетически модифицированных цыплят, в организме которых тормозится активность вируса птичьего гриппа, а также других видов инфекций. В органах таких птиц присутствует флуоресцентный белок, поэтому их клюв и лапки светятся в темноте. Если «светящихся» кур разрешат разводить, то флуоресценция позволит отличить обычных птиц от трансгенных. При этом ученые не планируют делать светящимися всех генетически модифицированных животных.

Эксперимент с оперением

Израильские ученые вывели породу кур без оперения. Как утверждают генетики, такие куры экологически более чистые, а также они требуют существенно меньше средств на свое содержание. Куры без перьев совершенно безопасны, так как были созданы с использованием генетического материала обычного цыпленка-бройлера с голой шеей.

Целью эксперимента было облегчение работы фермеров, однако критики утверждают, что эта работа ученых имеет серьезные недостатки… морального плана. Самцы не могут нормально спариваться, а «голые» цыплята страдают от солнечных ожогов, а также укусов паразитов и комаров.

Прозрачные лягушки помогут науке

В университете Хиросимы ученые спроектировали прозрачную лягушку. Кожа, сквозь которую видны все внутренние органы, позволит наблюдать за их развитием, а также за работой кровеносных сосудов и яйцеклеток без умерщвления земноводного. Эксперимент имеет большое значение для гуманизации всей науки в целом.

Кто такие ГМОшники, можно прочитать здесь.