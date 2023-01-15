Генералиссимус Пригожин: что пишет мировая пресса о войне в Украине

Испания, «El Correo» – «Все в ожидании битвы при Соледаре»

Россия уверяет, что взяла город, чтобы одержать первую великую победу с июля, тогда как украинские военные утверждают, что их солдаты все еще защищают опустошенный муниципалитет с сотнями смертей.

Подпись под фото: Бригада российских танков ведет боевой огонь по Соледару.

Бельгия, De Morgen – Военный корреспондент Люк Гардинг: «Независимо от того, стоит ли это Путину 500 тысяч солдат, количество погибших оставляет его равнодушным»

Германия, «Neue Westfälische» – «Давление по поставке танков растет»

Давление на правительство Германии по поставке в Украину основных боевых танков Leopard 2 продолжает усиливаться. С точки зрения заместителя председателя фракции Союза Иоганна Вадефуля (ХДС), мешает только канцлер Олаф Шольц (СДПГ). «Все этого хотят. Финляндия хочет сделать это, Испания уже давно, Польша сейчас пошла в наступление, а упрямый канцлер мешает», — сказал Вадефуль.

По словам лидера фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, Шольц хочет придерживаться своей линии по поставкам танков.

«Это не изменило того факта, что Федеральное правительство – и канцлер выступает за это – будет продолжать тесно сотрудничать со своими партнерами по этим вопросам, как это было в прошлом», – сказал Мютцених после закрытого заседания фракции СДПГ. Шольц объяснил свой процесс обсуждения на встрече – и имел полную поддержку парламентской группы, сказал Мютцених.

США, The Washington Post – «В Украине поступление передовой техники от союзников может дать значительный толчок силам в попытке вернуть территорию»

«Arkansas Democrat-Gazette»:

Фото: Река в руинах. Съемка с воздуха в пятницу показывает масштабные разрушения российскими войсками в недавно освободившемся селе Богородичное в Донецкой области на востоке Украины, включая разбомбленный мост через реку Северский-Донец.

Польша, «Gazeta Wyborcza» — «Генералиссимус Пригожин»

Эффективный военный менеджер

Он запугивает более слабых, служит более сильным, он предлагает коньяк правоверным.

«Влиятельный бизнесмен», «экс-рецидивист», «преемник Путина», «подающий надежды политик», «профессиональный киллер» — вот лишь некоторые из многих терминов, которые используются сегодня для характеристики Евгения Пригожина. Назвала группу Вагнера, выступающую за эскалацию войны в Украине, ранее он был известен прежде всего как ресторатор и «путинский повар», а не «человек, которому Путин дал лицензию на убийство», так оппозиционер Любовь Соболь описывает его.

С развитием полномасштабной войны и совершенно открытым функционированием ключевых для Кремля игроков вне любых правовых норм Пригожин стал открыто признавать, что предлагал Кремлю гораздо больше, чем российскую кухню.

«Он опасен, потому что олицетворяет преступную часть путинской натуры. Он же единственный на сегодняшний день человек, дающий необоснованные надежды на скорую победу и прекращение войны», — заявила на прошлой неделе журналисту Татьяне Фельгенгауэр научный сотрудник российских спецслужб Ирина Бороган.

Очень долгое время Пригожин ассоциировался, в основном, с фотографиями, сделанными во время роскошных обедов между президентом России и руководителями других стран. На опубликованных в сети кадрах мы чаще всего видим его склонившимся над много накрытым столом, когда он, лысеющий и крепкий, предлагает явно суетливому Путину новые тарелки. Недальновидно смеяться над его властью, потому что ряд событий такого рода отразился на жизни Пригожина.

Благодаря своему умению обуздать как откровенных бандитов, так и просто влиятельных людей, он стал одной из самых весомых и тревожных фигур на русской сцене. Если бы не это, у этого мальчика, торговавшего хот-догами на улицах Санкт-Петербурга в 1990-е годы, который почти все первое десятилетие своей взрослой жизни провел в тюрьме за ограбления, нападения на женщин и мародерство, не было бы шансов .

Рассказы бывших и действующих наемников, сражавшихся за группу Вагнера, а также проводивших множество расследований журналистов показывают, что Пригожин способен найти себя практически в любой компании, вызывая крайне разные эмоции. Он лечит тех, кто ему подвластен, заранее, часто намеренно возбуждая страх. Один из журналистов, годами имевший дело с «путинским поваром», обращает внимание на его потребность унижать людей, особенно тех, кто стоит гораздо ниже иерархии.

В то же время для небольшой группы подчиненных, которых он ценит верность, честность и прямолинейность, он способен на многое. Марат Габидуллин, бывший командир группы Вагнера, вспоминает: «Евгений Пригожин сильно повлиял на мою жизнь. Он решительный, жестокий и безжалостный человек – он способен с легкой руки отправить своих людей на бойню, но если он может им помочь, делает это, несмотря на цену».

Уголовное прошлое и знание тюремных реалий позволяют Пригожину отлично чувствовать себя в компании наемников и заключенных, вызывая страх и уважение одновременно. С одной стороны, его люди отдают себе отчет, что если они нарушат какое-то правило, Евгений, не моргнув глазом, приговорит их к смертной казни, с другой стороны, они видят в нем человека, сделанного из их теста. «Узники, завербованные в вагнерианцы, с радостью сообщают, что Пригожин — такой же олигарх, но он свой. Он может прийти к ним с дорогим коньяком, которого эти люди еще не видели, выпить, пошутить», – говорит Ольга Романова, активистка независимой организации «Россия за Короткие».

Очевидно, что Пригожин показывает другое, гораздо менее тщеславное лицо тем, от кого зависит его существование.

В 2001 году Пригожин, уже известный в петербургских кругах не как продавец хот-догов, а как амбициозный ресторатор, к тому же подрядчик и даже дружил с местными властями, познакомился с Путиным.

Президент России пригласил тогдашнего президента Франции Жака Ширака в свой ресторан New Island, который действовал на судне, чрезвычайно модном и эксклюзивном в то время. Пригожин, его партнер и персонал сделали все возможное, чтобы оправдать ожидания гостей.

«Владимир Путин увидел тогда, что я полностью посвятил себя покрытию стола для коронованных лиц, ведь они приезжали ко мне в гости», — вспоминал он спустя годы в одном из немногочисленных интервью.

Готовность прислужить, эксклюзивность и европейский стиль, потому что вдохновленный Францией стиль его ресторана вились в последующие президентские обеды, например по случаю визита Джорджа Буша в Россию или день рождения Путина.

Но Пригожин работал еще более двадцати лет, чтобы добраться до своего нынешнего положения, не только кормя, обслуживая и принимая Путина и самых близких ему людей, хотя обычно считается, что именно с этого все и началось.

Forbes со ссылкой на инсайдеров во властных кругах характеризовал Пригожина в начале 2000-х как «веселого, привлекательного повествователя», «устроившегося работать придворным шутом», завоевав благосклонность приближенных к президенту.

Делал он это постепенно, сначала завоевав доверие личного водителя президента России, затем Виктора Золотова, затем начальника службы безопасности и позже самого Путина.

Сегодня многие аналитики видят, что в случае с последним Пригожину помогало не только его трудолюбие, лояльность и декларируемая готовность идти на жертвы, но и относительно мутное и унылое петербургское прошлое, которое также не далеко от российского президента.

«Они говорят на одном языке, у них схожий менталитет, который только стал более очевидным в последние месяцы», — объясняет журналист-расследователь и политолог Андрей Перцев.

Однако до того, как сходство между Пригожиным и Путиным было замечено, в печати появились комические кадры, изображающие Пригожина в роли услужливого официанта, в сочетании с комментариями представляли его относительно безвредным в глазах многих.

И точно, он был «далек от политики», как охарактеризовал его в 2014 году независимый портал «Фонтанка».

Ничто не могло быть неправильнее.

О том, что петербургский бизнесмен не ограничился управлением ресторанами и предоставлением услуг общественного питания, ходили слухи давно. Уже в 2013 году Forbes указывал, что за первые одиннадцать лет знакомства с президентом России Пригожин «прошел путь от организатора путинских пышных обедов до крупнейшего субподрядчика Минобороны», монополизировав продовольственный рынок отдельных сегментов власти. Принадлежащая ему компания «Конкорд» стала основным поставщиком обедов, в том числе в некие русские школы, русскую армию, а также компанию, отвечающую за устройство и сервис кремлевских банкетов.

«Все благодаря Путину», — упрекали его яростные конкуренты, сразу изгнанные из бизнеса, на что Пригожин с напускной беспомощностью, забирая миллиарды рублей из госбюджета, якобы отвечал: «Я здесь ни при чем, это воля управляющего».

Со временем, как доказали соратники Алексея Навального, аппетиты Пригожина росли. В начале второго десятилетия 21 века связанные с ним фирмы выиграли большинство государственных тендеров. Любовь Соболь одна из первых заговорила об этом. «Я вывела его из тени. До моего расследования его преступления были серой зоной, о них почти никто не знал. Пока я не дала о нем знать миру: о его криминальном прошлом, о его связях с Кремлем, о торгах на миллиарды. Я знаю, что благодаря моим расследованиям он не может покинуть Россию, официально разыскиваемую ФБР», — рассказала она мне в интервью «Важным Людям», добавив, что Пригожин «опаснее итальянской мафии, и известен своей мстительностью и легко обижается. ».

Люди, имевшие с ним контакт по работе, зачастую в чем-то подчиненные ему в прошлом, с нескрываемым уважением и восхищением рассказывают сегодня журналистам о его «деловом духе», «умении быстро учиться» и проявлявшихся «предпринимательских талантах», среди прочих. Среди них он подвержен риску.

Однако журналисты-расследователи охладили восхищение. «Мы не знаем, сколько денег он заработал сам и сколько получил от государства на реализацию своих целей», — объясняет журналист-расследователь независимой редакции «Медуза» Лилия Жаппарова, хотя, как и другие мои собеседники, обращает внимание на большую способность Пригожина быстро усваивать. знания, делать выводы и учиться на ошибках.

Следящие за его действиями аналитики утверждают, что бизнесмен «преимущественно заботится о деньгах», а сам он не проявляет «политических амбиций», а значит, не будет конкурентом Путину.

«Пригожин как – преемник Путина? Я так не думаю, это очень гипотетический сценарий. Мы видим, что он полностью лоялен Кремлю и пока не имеет никаких политических устремлений», — говорит Андрей Перцев.

Ему вторит оппозиционный политик Геннадий Гудков, утверждающий, что бизнесмен фактически является «зеркалом Путина», который служит, в частности, чтобы показать те радикальные мнения и взгляды, которые российский президент не хочет выражать. Другой независимый комментатор, попросивший об анонимности, указывает, что Пригожин просто используется Путиным — хотя бы для мотивации Минобороны — и его звезда может погаснуть так же внезапно, как вспыхнула.

Только в этом нет уверенности. Не хватает наблюдателей, которые сомневаются.

Правозащитник Ольга Романова убеждена, что Пригожин «стремится к власти».

«У него есть шанс выжить и точно остаться на свободе, только если он станет президентом или окажется рядом с ним», — сказала она «Сегодня» в ноябре.

Подобный прогноз сделал на этой неделе и главный редактор журнала «Важные истории» Роман Анин, указав, что Пригожин, обладающий не только собственной армией, но и собственными средствами массовой информации, и чей авторитет в глазах российского президента вырос за счет успехов группы Вагнера нельзя относиться как к пассивному игроку. «Война стала для него окном возможностей и показывает, какие люди могут оказаться у власти в России».

По словам журналиста, Пригожин конфликтует со многими влиятельными людьми в России, а также с силовыми структурами, среди них глава администрации президента, министерства обороны и силовых структур, он не допустит, чтобы на смену Путину без борьбы пришел кто-то, способный убрать его от корыта.

Именно этого и хотели бы российские политические элиты.

Не исключено, что они тоже начали процесс скучной и сложной, требующей белых перчаток, попытки унизить и ослабить его имидж. Об этом свидетельствует видео, опубликованное несколько недель назад.

Мужчина, представившийся бывшим заключенным, говорит, что Пригожин во время отбывания наказания должен был принадлежать к группе секс-работников, т.е. самой низкой в иерархии. Эксперты отмечают, что это может быть правдой, но не исключено, что кто-нибудь из многочисленной группы врагов Пригожина хочет повредить ему. «Элиты боятся его. Они знают, что если у него возник соблазн конфликтовать с губернатором Санкт-Петербурга, он может начать сражаться и с ними», — объясняет Пирью.

Дерзость, с которой Пригожин критикует некоторых представителей власти или целые структуры, рассматривается как доказательство того, что у него есть разрешение Путина делать заявления, с которыми согласен глава государства.

Но достаточно мнений, что Пригожин фактически стал четвертой властью. И эта роль ему очень подходит.

«Только Бог и Аллах могут освободить вас отсюда. Кроме того, вас везут в деревянных ящиках, а я могу взять вас живыми. Но я не всегда буду возвращать вас живыми», — властно гремел он во дворе одной из каторжных колоний, обращаясь к заключенным с предложением вступить в группу Вагнера.

Пригожин, хоть и неизвестный массам за два десятилетия путинского правления и только сегодня стал известен как «эффективный военный менеджер», работал на разных должностях.

«Он всегда был готов делать грязную работу, он предлагал Кремлю услуги, и власть соглашалась на те, которые сочли полезными», — объясняет Пирью. Сначала в основном в национальном масштабе.

Независимая редакция The Insider назвала одной из таких услуг попытку дискредитации большинства СМИ в глазах россиян. Платформы, созданные Пригожиным, постоянно представляли жителям РФ «доказательства» «продажности» прессы и телевидения, подрывая и без того слабое, из советского прошлого, доверие россиян к СМИ.

Бизнесмен из Санкт-Петербурга также предпринимал попытки сделать подконтрольным телеканал «Дождь», «Новую газету» и даже платформу Google, то есть СМИ, не подчиняющиеся Кремлю.

«Повар Путина» уже много лет преследует и независимые российские СМИ. Когда он действует деликатно, то подает на них в суд за якобы клевету, требуя их закрытия или высокого ущерба, например, за публикацию сведений, которые через годы оказались правдивыми, например отчеты о финансировании группы Вагнера.

Когда он не утончен, он прибегает к крайним решениям, по мнению некоторых экспертов, как это должны были выяснить трое погибших в Центрально-африканской Республике журналистов-расследователей Центра «Досье Михаила Ходорковского», расследовавших деятельность группы Вагнера. Выводы пока показывают, что Пригожин предлагает наемные услуги не только там, где это напрямую связано с интересами Кремля, но и обмен на возможность эксплуатации местных природных ресурсов.

Пригожина также называют основателем и спонсором «фабрики троллей» — организации, распространяющей дезинформацию, кремлевскую пропаганду и манипулирующую общественным мнением в Интернете. Не только в стране, но и за границей. США уже давно беспокоятся по этому поводу, обвиняя Россию и самого Пригожина в попытке вмешательства в американские выборы. В ноябре «повар Путина» впервые признал, что обвинения небезосновательны. С характерной дерзостью и завуалированной угрозой он заявил: «Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться, осторожно, основательно и с хирургической точностью, потому что знаем, как это делать. Во время нашей «точечной операции» мы удалим обе почки и печень одновременно». Подобную тонкость он проявил и в ноябре, когда в ответ на принятие Европарламентом резолюции о признании России спонсируемым терроризмом государством он послал в Европарламент кровавую кувалду. Так же, как вагнеровцы совершают убийства в Сирии.

В его пользу для Путина говорит не только его трудолюбие, верность и готовность к самопожертвованию, но и относительно мутное и мрачное петербургское прошлое.

Амбициозный или нет, но нет сомнений, что после вторжения в Украину «повар Путина» стал полноценным актером на политической сцене.

Во многом благодаря своему «труду» и самоотверженности, а не, как раньше, договоренностям.

«Он сумел проникнуть в ближайшее окружение президента, что примечательно. Если бы не война, этого наверняка бы не случилось», — отмечает Лилия Жаппарова.

Эксперты очень четко формулируют опасения относительно растущего значения Пригожина, постоянно исследующего пределы своего влияния.

Однако они успокаивающе отмечают, что в российской системе он имеет больше врагов, чем друзей. Путин видит в нем инструмент, а не преемника.

А россияне? Пригожин пытается перетащить на свою сторону электорат покойного Владимира Жириновского и представить массам сильного «радикального патриота», и одновременно простого человека, вышедшего из народа. И в глазах многих он действительно становится настоящим «силачом», который может позволить себе больше, чем униженные уголовники. Свежий пример – суды. Недавно, когда Пригожин, совершенно наплевав не только на регламент, но и на президента, «помиловал» группу наемников-узников, отработавших контракт и вернувшихся с войны.

Екатерина Шульман, одна из самых выдающихся российских политологов, прогнозирует: «Это опасное явление, угрожающее любой модели власти, даже тоталитарной. Принятие таких людей показывает отрыв от реальности. Такие люди часто бывают полезными для переворотов и кратковременного удержания власти. Но россияне не поддержат Пригожина, потому что они сами не преступники и не бандиты. Будет спрос на полицейского, законника, стоящего над трупом бандита».

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