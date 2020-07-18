Где в Одессе постричь кошку на лето?

Владельцы длинношерстных кошек знают, как трудно приходится их питомцам в летнюю жару. Естественная система терморегуляции не справляется с охлаждением тела, а лохматая шубка, которая замечательно греет зимой, летом только усугубляет мучения. Поэтому многие владельцы длинношерстных животных обращаются к груминг-специалистам, чтобы облегчить жизнь домашних любимцев.

Обычно к «кошачьим парикмахерам» обращаются только владельцы длинношерстных животных, так как кошек с короткой шерстью лучше не стричь. Если кошку нужно постричь не для выставки, а для «домашнего пользования», то у нее просто состригают лишнюю шерсть. По желанию хозяина, питомцу могут сделать «прическу». Кроме того, эта гигиеническая процедура имеет преимущества: животное избавляется от колтунов, не страдает от жары, а по всему дому не валяются клочки шерсти.

Стрижки делают с использованием наркоза и без него. Мы выбрали клиники, где наркоз не используют, однако нужно учитывать, что если животное очень агрессивное, вам придется обращаться в ветеринарную клинику, где его постригут под наркозом. Ведь вырывающегося кота очень легко поранить, да и самому грумеру травмы от кошачьих когтей и зубов вряд ли нужны.

Стрижку кошкам делают исключительно по записи. Записаться можно по телефону заранее, желательно за два-три дня. При процедуре обязательно должен присутствовать хозяин, который будет помогать грумеру и придерживать своего питомца. Кстати, за отдельную небольшую плату кошке могут постричь когти.

Стоимость стрижки составляет 300-350 грн. Работают ветеринарные клиники и салоны, где стригут кошек, по-разному: примерное время работы — с 9.00 до 20.00, ежедневно. Уточнить время работы можно по телефону.