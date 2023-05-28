Где в Одессе постирать или почистить шторы

Чистка или стирка занавесок, штор, портьер и ламбрекенов — это одна из самых больших проблем. Они собирают пыль, впитывают неприятные запахи и являются своеобразным фильтром, который защищает жилое помещение от уличной пыли. Поэтому их чистота — вопрос не только красоты, но и здоровья.

Далеко не все текстильные изделия такого рода можно стирать в обычной стиральной машине. Кроме того, объемные изделия просто не поместятся в бытовую стиральную машину. Поэтому гораздо проще довериться профессионалам — химчистка или стирка штор и других текстильных изделий поможет не только сэкономить время и силы, но и вернет им первозданный вид.

Принимают шторы и другой оконный текстиль по весу. Срок выполнения заказа составляет от одного до пяти дней. При этом вы можете заказать срочную стирку или чистку, за которую, конечно, придется доплатить. Срочный заказ будет выполнен либо в тот же день, либо в течение суток.

Шторы, занавески и прочие текстильные изделия вам придется самостоятельно снять и привезти по указанному адресу. При этом не забудьте «отстегнуть» фурнитуру, иначе она может испортить ткань и повредиться сама.

Стирка штор обойдется примерно в 250 гривен за килограмм, однако стоимость выполнения работ зависит от многих факторов: плотности и качества ткани, загрязненности, расхода химикатов и порошка. Кроме того, в стоимость заказа входит и глажка изделий.

Адреса сервисов чистки и стирки штор в Одессе

Пункт бытовых услуг Clean Up. Улица Раскидайловская, 3. Телефон (093) 505-66-29. Время работы — с 8.00 до 19.00. Дополнительный пункт приема — улица Генерала Петрова, 61, с 10.00 до 18.00. Прачечная «Прищепка». Улица Маршала Говорова, 7а. Телефоны: (067) 787-54-96, (094) 931-94-23. Время работы — с 10.00 до 19.00. Центр бытовых услуг «Чисти-К». Улица Семена Палия, 129. Телефон (067) 714-82-67. Время работы — 9.00 до 17.00.

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