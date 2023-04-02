Где в Одессе помогут избавиться от насекомых и грызунов

Мыши, тараканы, муравьи, блохи и прочие вредители — не такое уж редкое явление в наших городских квартирах. К обычным бытовым инсектицидам, которые можно свободно приобрести в любом магазине или на рынке, насекомые либо уже давно адаптировались, либо постепенно привыкают, а значит, скоро перестанут на них реагировать.

А это может очень усложнить профессиональную дезинсекцию помещения.

Также жители частных домов и квартир, расположенных на первых этажах зданий, часто жалуются на периодические набеги мышей и крыс, бороться с которыми ничуть не легче, чем с насекомыми. Поэтому вместо того, чтобы тратить время, деньги и нервы на бесполезную борьбу с вредителями, разумнее обратиться к специалистам.

Дезинфекция от тараканов, мышей, муравьев и прочих вредителей проводится по установленным санитарным правилам и нормам, поэтому профессиональная дезинфекция помещений не навредит вашему здоровью. Разумеется, если вы будете соблюдать все рекомендации, полученные от специалистов.

Вызвать дезинфекторов для обработки помещения можно не только тем, кто живет в пределах города, но и жителям области. Достаточно только позвонить и договориться на удобное для вас время.

Специалисты гарантируют положительный результат, а некоторые фирмы даже обещают повторную бесплатную обработку помещения, если активность насекомых не исчезнет полностью.

Цена на уничтожение насекомых зависит от площади жилья. Для примера скажем, что обработка стандартной однокомнатной квартиры обойдется вам около 1000-1500 гривен.

Контакты служб по уничтожению насекомых и грызунов в Одессе

Служба экспертов по борьбе с вредителями «Стоп! Кукарача»,

Адрес: улица Космонавтов, 36.

Телефоны: (093) 911-00-32, (096) 109-90-90.

Время работы: ежедневно, с 8.00 до 21.00.

Центр дезинфекции «Алюр-Дез»,

Адрес: переулок Высокий, 17.

Телефоны: (050) 392-88-81, (050) 416-54-24.

Время работы: с 9.00 до 17.00, выходные дни — суббота и воскресенье.