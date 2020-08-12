Где в Одессе искать мини-памятник Швейка?

Имеют обыкновение некоторые наши памятники перемещаться по городу, исчезать и даже возрождаться. Это именно такая история.

В сентябре 2016 года, ко Дню города получили мы очередной одесский милейший мини-памятник — бравого солдата Швейка в исполнении скульптора Михаила Колодко. Установить его предложил представитель общества Ярослава Гашека в Чехии Камил Хайнц. Памятник литературному герою — это ж очередное наше все, одесситы возрадовались, правда, задавались вопросом, почему его установили на фасаде здания на Дерибасовской рядом с «Гамбринусом».

А место выбрано не случайно. Однажды писатель Ярослав Гашек, автор книги «Похождения бравого солдата Швейка», прочел в газетах собственный некролог. Причем, в трех вариантах «причин смерти». И вот по одной из версий журналистов Ярослава Гашека… убили в «Гамбринусе» пьяные матросы.

Можем себе сегодня только представить, какова была реакция «папы» Швейка на такую «новость». Зато у него появился повод рассказать об этой «собственной смерти в трех вариантах», а в Одессе появился повод установить памятник самому известному герою писателя.

И прикольный памятник появился рядом с «Гамбринусом». И сразу же обзавелся приметой: если потереть его нос, то удача будет сопутствовать целую неделю.

Ну а наши вандалы вскоре решили, что чем надеяться на какие-то там приметы и приходить к «Гамбринусу» тереть нос Швейку, то лучше его просто стибрить и продать в пункт приема металлолома. Что и было сделано. Но это был тот редкий случай, когда вандалы попались. Полицейские тогда задержали ранее судимую 30-летнюю одесситку, стащившую мини-памятник бравого солдата с улицы Дерибасовской.

Швейка торжественно водрузили на место. Все возрадовались. Но его снова украли. И очень долго потом красовался вместо Швейка только штырь на фасаде здания на Дерибасовской с тем самым «Гамбринусом». Сейчас здание задрапировано, идет ремонт, так что насчет штыря ничего не могу сказать.

Потом о памятнике вроде как вообще подзабыли. На днях, сокрушаясь по поводу еще одной украденной скульптуры рядом (имеется в виду Бородач из композиции «Одесское время» в Горсаду) и разговорившись об этом с одесситом, я вспомнила о Швейке.

— Зайдите в «Гамбринус», — загадочно посоветовал мне по этому поводу одессит.

И я зашла!.. Так вот, оказывается, наш Швейк теперь находится не рядом с «Гамбринусом», где «в драке убили» Гашека, а внутри него. И правильно: там он пусть и не на виду у всех, зато в полной сохранности. Так что, можно сказать, с находкой! Приходите потереть нос Швейку — на удачу.

Швейк в Гамбринусе Швейк в Гамбринусе Швейк в Гамбринусе Швейк в Гамбринусе

Фото: Мария Котова