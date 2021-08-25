В Одессе по городской программе можно бесплатно стерилизовать и вакцинировать бездомных четвероногих. Об этом сообщили в департаменте экологии Одесского городского совета. В 2021 году это можно сделать в каждом районе города.

Для того чтобы помочь бездомному животному, необходимо:

первого числа месяца в 10.00 лично прийти в ветеринарную клинику, осуществить запись на свободную дату и получить соответствующий корешок-подтверждение визита;

сделать фото беспризорного животного (кота/кошки) в среде его обитания;

принести беспризорное животное в определенную дату, но не позднее 11.00, и предоставить любой оригинал документа, удостоверяющего личность;

передать фотографию беспризорного животного во внешней среде (на любом удобном носителе);

заполнить бланк направления и информационное соглашение;

на следующий день до 11.00 забрать беспризорное животное и отпустить в среду его обитания.

Куда обращаться?

• Киевский район

Где: ветеринарная клиника «Зоология».

Адрес: ул. Ак. Вильямса, 73/1.

График работы: вторник — суббота, 10.00 — 19.00, перерыв 13.00 — 14.00. Воскресенье, понедельник — выходной.

Тел.: 095-9-259-169.

• Приморский и Суворовский районы

Где: ветеринарная клиника «Тина».

Адрес: ул. Софиевская, 32.

График работы: ежедневно с 09.00 до 19.00.

Тел.: (048) 703-69-14.

• Малиновский район

Где: ветеринарная клиника Одесского государственного аграрного университета.

Адрес: ул. Краснова, 3а.

График работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, в субботу с 09.00 до 15.00.

Тел.: 093-119-09-41, 063-954-01-76.

Ранее мы рассказывали о правах животных: как в Одессе заботятся о братьях наших меньших.