Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе бесплатно стерилизуют и вакцинируют бездомных животных?

Где в Одессе бесплатно стерилизуют и вакцинируют бездомных животных?

В Одессе по городской программе можно бесплатно стерилизовать и вакцинировать бездомных четвероногих. Об этом сообщили в департаменте экологии Одесского городского совета. В 2021 году это можно сделать в каждом районе города.

Для того чтобы помочь бездомному животному, необходимо:

  • первого числа месяца в 10.00 лично прийти в ветеринарную клинику, осуществить запись на свободную дату и получить соответствующий корешок-подтверждение визита;
  • сделать фото беспризорного животного (кота/кошки) в среде его обитания;
  • принести беспризорное животное в определенную дату, но не позднее 11.00, и предоставить любой оригинал документа, удостоверяющего личность;
  • передать фотографию беспризорного животного во внешней среде (на любом удобном носителе);
  • заполнить бланк направления и информационное соглашение;
  • на следующий день до 11.00 забрать беспризорное животное и отпустить в среду его обитания.

Куда обращаться?

• Киевский район

Где: ветеринарная клиника «Зоология».

Адрес: ул. Ак. Вильямса, 73/1.

График работы: вторник — суббота, 10.00 — 19.00, перерыв 13.00 — 14.00. Воскресенье, понедельник — выходной.

Тел.: 095-9-259-169.

• Приморский и Суворовский районы

Где: ветеринарная клиника «Тина».

Адрес: ул. Софиевская, 32.

График работы: ежедневно с 09.00 до 19.00.

Тел.: (048) 703-69-14.

• Малиновский район

Где: ветеринарная клиника Одесского государственного аграрного университета.

Адрес: ул. Краснова, 3а.

График работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, в субботу с 09.00 до 15.00.

Тел.: 093-119-09-41, 063-954-01-76.

Ранее мы рассказывали о правах животных: как в Одессе заботятся о братьях наших меньших.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить