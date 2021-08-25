В Одессе по городской программе можно бесплатно стерилизовать и вакцинировать бездомных четвероногих. Об этом сообщили в департаменте экологии Одесского городского совета. В 2021 году это можно сделать в каждом районе города.
Для того чтобы помочь бездомному животному, необходимо:
- первого числа месяца в 10.00 лично прийти в ветеринарную клинику, осуществить запись на свободную дату и получить соответствующий корешок-подтверждение визита;
- сделать фото беспризорного животного (кота/кошки) в среде его обитания;
- принести беспризорное животное в определенную дату, но не позднее 11.00, и предоставить любой оригинал документа, удостоверяющего личность;
- передать фотографию беспризорного животного во внешней среде (на любом удобном носителе);
- заполнить бланк направления и информационное соглашение;
- на следующий день до 11.00 забрать беспризорное животное и отпустить в среду его обитания.
Куда обращаться?
• Киевский район
Где: ветеринарная клиника «Зоология».
Адрес: ул. Ак. Вильямса, 73/1.
График работы: вторник — суббота, 10.00 — 19.00, перерыв 13.00 — 14.00. Воскресенье, понедельник — выходной.
Тел.: 095-9-259-169.
• Приморский и Суворовский районы
Где: ветеринарная клиника «Тина».
Адрес: ул. Софиевская, 32.
График работы: ежедневно с 09.00 до 19.00.
Тел.: (048) 703-69-14.
• Малиновский район
Где: ветеринарная клиника Одесского государственного аграрного университета.
Адрес: ул. Краснова, 3а.
График работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, в субботу с 09.00 до 15.00.
Тел.: 093-119-09-41, 063-954-01-76.
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