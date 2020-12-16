Новости Одессы и Одесской области

Где найти оптимизм в период коронакризиса?

Где найти оптимизм в период коронакризиса?

Одна из основных фишек современного социума – позитив при любых условиях. Понятно – в противном случае в нынешнем стрессоопасном обществе просто не выживешь. И вот когда коронавирус на человечество напал, стали земляне изыскивать, как при пандемии оптимизм сохранить.

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И придумали – во время строгой самоизоляции заниматься самосовершенствованием: изучать иностранные языки, постигать новейшие технологии, открывать глубины философии и крестиком учиться вышивать.

Ответьте честно: многие ли из ваших знакомых в этот унылый период занимались самообразованием? Кто сохранил работу, опасаясь ее потерять, «пахали» онлайн. А кто из-за коронакризиса ее лишился, «сушили мозг» в поисках заработка – кормить граждан при полной изоляции государство, озабоченное их здоровьем, не обещало.

Правда, в курортный сезон послабление вышло. Государство с практически уничтоженной промышленностью от туристической сферы ох как зависит. Да и замордованные карантином одесситы верили – как дети в чудеса – что наше жгучее летнее солнышко злобный вирус прикончит.

туризм и карантин

Ослабление карантина в курортный сезон

Но в результате, проводив гостей из «разноцветных» зон Украины, Одесская область вышла в лидеры по распространению коронавирусной инфекции. Правда, и во всей стране – ситуация не лучше. А так как делать что-то надо – при катастрофическом дефиците кислорода, тестов, медиков, мест в опорных больницах, решили ввести в Украине карантин выходного дня.

Креативней всех к очередной антиковидной мере подошли на Виннитчине – просто решили «выходной» карантин на понедельник и вторник перенести. В Одессе до этого не додумались. И вот тогда с позитивом совсем плохо стало.

Раньше, к примеру, разогнать грусть-тоску можно было, посетив в уикенд театр. В условиях же «выходного» карантина ходить по театрам позволить себе могут, пожалуй, в основном хорошо обеспеченные граждане, ведущие рассеянный образ жизни. Остальным – не до культпоходов: либо после рабочего дня сил нет, либо нет денег на билеты – если без работы остались.

Ну а после театра хочется в кафе зайти – спектакль обсудить. А так как работают они в условиях карантина до 22.00, забежать туда посчастливится примерно на полчаса. Ладно, выпить и закусить можно и дома. Но театр?!

Конечно, скажете, можно найти и в сети интересный спектакль. Вместе с близкими его посмотреть. Но на деле почему-то все чаще друзья, чада и домочадцы «втыкают» в индивидуальные гаджеты. И не с кем увиденный спектакль обсудить – или, может, не требуется? А «роскошь человеческого общения» уверенно покидает ТОП главных человеческих ценностей.

Но карантин выходного дня, к счастью, отменили, однако позитива это почему-то не прибавило. Вот и Новый год, очень может быть, будем встречать «на удаленке». Перестанем постепенно верить в новогодние чудеса, а позитив будем искать исключительно в индивидуальных духовных прозрениях.

И все-таки улыбайтесь, господа, улыбайтесь! А что еще остается делать?

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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