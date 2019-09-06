Где купить дешевле: изучаем сентябрьские скидки и акции на товары в Одессе

Компании из разных отраслей в сентябре предлагают сэкономить на покупке их продукции. Мы собрали самые выгодные предложения для одесситов.

На продукты питания

Где? Сеть супермаркетов «Два шага»

Когда? До 30 сентября

В сети супермаркета действует выгодная скидка на молочные продукты. Так молоко ТМ «Галичина» (2,5%) можно купить за 21,99 грн. (900 г), сметану ТМ «President» (20%) за 24,29 грн. (350 г), а брынзу «Балканскую» с зеленью ТМ «Килия» за 8,80 грн. (100 г). Сосиски молочные ТМ «Алан» теперь — 13,55 грн. (100 г), колбаски ТМ «Глобино» «Дачные» — 33,86 грн. (310 г), а соски «Детские» ТМ «Юбилейный» — 35,99 грн. (330 г). По новой цене и соусы ТМ «Чумак»: «Сырный» и «Тартар» (200 г) — всего 14,79 грн. А вот макароны ТМ «Чумак» «Бабочки» и «Завитки» выйдут 20,29 грн. (400 г). Кофе растворимый ТМ «Jacobs Монарх» — 142,99 грн. (170 г), «Эспрессо» (в зернах) — 166,29 грн. (500 г), «Классик» — 67,69 грн. (225 г).

На бытовую химию и товары для дома

Где? Сеть магазинов «АТБ»

Когда? До 11 сентября

Для всех клиентов ниже стала цена на порошки автомат в ассортименте ТМ «Ariel» — 139,90 грн. (2,5 г) и ТМ «Gala» — 64,90 грн. (2 кг). А вот средство для стирки ТМ «Silan» можно купить за 46,60 грн. (0,925 л). Средство для мытья посуды ТМ «Fairy» «Сочный лимон» и «Ромашка» всего 37,60 грн. (1 л). Приятной ценой порадуют и бытовые принадлежности в ассортименте: набор контейнеров для еды из стекла — 84,90 грн. (5 шт.); пластиковый салатник — 17,90 грн. (1,3 л); кухонный керамический нож — 69,90 грн. (20 см); силиконовая форма для выпекания оладий — 39,90; алюминиевая антипригарная сковорода — 299 грн. (в диаметре 26 см); ведро пластиковое — 39,90 грн. (10 л).

На лекарства

Где? Сеть аптек «Бажаємо здоров’я»

Когда? До 30 сентября

Препарат для функционирования печени «Карсил» (22,5 мг) теперь 14,17 грн., а сорбент «Белый уголь» – со скидкой 20%. Лекарство от гайморита «Цинабсин» всего 145 грн. (100 таб.). При аллергии поможет «Алерон», его новая цена 34,90 грн. (30 таб.). Эмульсия и гель от зуда кожи «Фенистил» со скидкой 15%. Гель от боли в суставах и мышцах «Фламидез» — 75 грн. (40 г). Также скидка действует на препарат от боли и мигрени «Солпадеин», его стоимость 73,90 грн. (12 таб.). Успокаивающие таблетки для сердца «Корвалтаб экстра» — 32,90 грн. (20 таб.). Пробиотик «Энтерожермина» — 180 грн. (10 амп.) и «Фестал» — 58,90 грн. (20 таб.).

На товары для личной гигиены

Где? Сеть магазинов «Ева»

Когда? До 18 сентября

Гели для душа ТМ «Palmolive» в ассортименте обойдутся в 28,99 грн. (250 мл). Действует приятная цена и на гели для душа для женщин и мужчин ТМ «Fa», их стоимость от 26,99 грн. А вот средства для и после бритья ТМ «Gillette» теперь от 52,70 грн. Упаковка твердого мыла ТМ «Fax» — от 20,79 грн. Дешевле стали зубные пасты ТМ «Colgate» — от 9,99 грн. и ТМ «Рarodontax» — от 47,99 грн. Краска для волос ТМ «Garnier» также по новой цене — 29,95 грн. Порадуют стоимостью и подгузники для детей: ТМ «Libero Touch» — от 88,90 грн., ТМ «Huggies Elite Soft» — от 99,90 грн., и ТМ «Pampers» — от 209 грн.

Фото: oknavrn.ru

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