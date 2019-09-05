Все, что нужно знать о бонусах и скидках в одесских супермаркетах

В Одессе работают десятки сетей супермаркетов. И, практически, у всех существуют программы лояльности, которыми торговые сети поощряют своих постоянных клиентов. К тому же — достаточно часто устраивают всевозможные акции и распродажи.

Почему бонусы, скидки и накопительные карты выгодны для магазинов, и чем они могут заинтересовать покупателей, постаралась выяснить «Одесская жизнь».

Шара, сэр!

Большие обороты супермаркетов и обилие компаний, стремящихся попасть со своим продуктом на их прилавки, позволяют крупным торговым сетям периодически радовать покупателей скидками на различные товары. В результате, граждане ломятся в магазин за разрекламированной «шарой», вместе с тем покупая товары и с обычной наценкой.

Ну, а торговцы радостно потирают руки, подсчитывая доход с оборота. Если, конечно, не явится в маркет делегация пенсионеров, сметающая с полок исключительно акционные товары. Стоит ли приобретать акционный товар – решать покупателю. И, в первую очередь, отрешившись от миража разовой экономии, задаться вопросом: а чего ради такая дешевизна? Вариантов, как правило, несколько.

«Свежесть бывает только одна — первая»

Например, срок годности товара вот-вот закончится. Причем, чем меньше времени остается до его истечения, тем, как правило, выше скидки на товар. Резюме: в первую очередь, смотрите на дату конечной реализации продукта. А если хотите все-таки сэкономить, покупайте товар в небольшом количестве, чтобы он в вашем собственном холодильнике не залеживался – здоровье дороже.

Еще вариант – второй товар в подарок при покупке определенного продукта или на определенную сумму. В качестве презента, практически, наверняка, будет предложен залежалый продукт низкого качества, который вы навряд ли бы купили.

Правда, бывает, что магазин, снизив цену, хочет раскрутить достаточно дорогой качественный товар не популярной пока фирмы. Тогда покупайте смело и считайте, что вам повезло. Выиграет и магазин, когда в следующий раз вы приобретете «распробованный» продукт по его изначальной цене.

Покупайте у нас, и «завтра будет лучше, чем вчера»!

Системы бонусов и накопительных карт, естественно, также преследуют вполне меркантильную цель — увеличение дохода сети с оборота. Конечно же, в привлекательной для потребителя обертке и со слоганом: «Покупайте у нас, и будет вам счастье!».

Покупатель же, как правило, доверчив, как дитя, и верит в чудо. Я знаю, многие, например, отовариваются в «Сiльпо», чтобы, совершив покупку, прочитать на чеке «предсказание для вас» типа: «завтра будет лучше, чем вчера». И это мотивирует!

Насколько система бонусов и накопительных карт выгодна для потребителей, попробуем разобраться на примерах нескольких торговых сетей. А она, как правило, примерно одинакова во всех супермаркетах.

«Власний рахунок»: подарок под Новый год

Здесь каждая потраченная гривна приносит 1 балл. К тому же сеть предлагает много сезонных и персональных спецпредложений, которые дают дополнительные баллы за покупки и помогают заработать вдвое или втрое больше бонусов. Баллы собираются на протяжении трех месяцев и в конце каждого квартала «конвертируются» по курсу 1 балл = 1 бонус = 1 копейка.

То есть, если вы купите, например, кошачий корм за 22 грн, то получите 22 балла, равные 22 копейкам. Но чтобы их перевести в бонусы, необходимо за квартал накопить, как минимум, 1000 баллов. В противном случае все накопленное останется на вашем счету на следующий отчетный период.

Так что для того, чтобы получить раз в квартал за счет бонусов все тот же кошачий корм, вам за три месяца необходимо накупить товаров на сумму 2200 грн. А вот если бонусы в течение года вы не используете, они автоматически «сгорят». Зато какую шару можно себе устроить под Новый год! Я, обычно, на икру экономлю.

«КлеверБонус»: накопил-заплатил

В сети «Таврия-В» действует накопительная программа «КлеверБонус». Она предлагает персональные акции, с помощью которых можно получить больше баллов. За каждую покупку в магазине начисляют бонус: обычный товар — 1 гривна = 1 балл, товары определенных торговых марок — 1 гривна = 3 балла, товары категории «Наш импорт» — 1 гривна = 5 баллов, товары «Т-СПРИНТ КАФЕ» — 1 гривна = 5 баллов.

Накопленные балы можно использовать для оплаты товаров: 1 балл = 1 копейка. По-моему, довольно удобно. Я так пару раз покупки делала и в кафе расплачивалась. Есть особые условия и своя карточка «КлеверБонус» и для пенсионеров.

«Хорошие соседи»: без алкоголя и табака

«Карта соседа» сети «Копейка» по сути не отличается от программы «КлеверБонус». Для пенсионеров инвалидов, ветеранов войн и многодетных родителей здесь работает «Карта соседа льготная». Каждый день с 9.00 до 12.00 для ее обладателей работает скидка 3% на все товары. Казалось бы, немного, но в сумме, думается, экономия все же есть.

Правда, на алкогольную продукцию, табачные изделия, акционные позиции, впрочем, также как и во всех других магазинах, скидки не предоставляются.

Зато, вступив в «Клуб покупателей» сети «Обжора», бонусы можно получить за покупку абсолютно любых товаров, в том числе и акционных. Но алкоголь и табак — опять вне игры.

Выводы об эффективности такой экономии делайте сами. Главное, мне кажется, чтобы товар в супермаркетах качественный был. А у населения – достойные доходы для оплаты.

При этих условиях все эти бонусы и скидки покажутся ни к чему не обязывающей забавой. А отовариваться, все же, надо на Привозе.

Фото: znaj.ua