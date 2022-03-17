Фотофакт: на полках одесских магазинов красуется продукция страны-агрессора

Несмотря на то, что Украина уже почти месяц пребывает в состоянии войны с Россией, на полках некоторых одесских магазинов и супермаркетов до сих пор красуется продукция как страны-агрессора, так и ее приспешницы Беларуси. В этом с сожалением убедилась корреспондент «Одесской жизни».

Да, некоторые торговые сети подошли к ситуации ответственно и уже убрали российский и белорусский товар с полок. Так, его уже не найти в «Эпицентре» (наша корреспондент была свидетелем, как этот товар снимали с полок).

А вот в некоторых магазинах сети «Ева» приобрести указанный товар вполне реально. Стоит отметить, что продукция агрессора пользуется у нас большим спросом – она неплохая по качеству и доступная по цене.

Что увидела «Одесская жизнь» на магазинных полках? Средства гигиены: детские порошки и моющие средства, а также уходовую детскую косметику торговой марки «Ушастый нянь»; косметические средства для женщин и мужчин торговых марок «Чистая линия» и «Черный жемчуг».

Помимо этого, в Одессе до сих пор работают магазины белорусской косметики и средств гигиены, а на прилавках полный ассортимент (как, например, в той же «Еве») белорусской уходовой косметики ТМ «Витэкс».

Фото Анастасии Епурь