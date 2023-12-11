Фой: рецепт молдавского блюда, о котором не пишут в интернете

Откусив разок, остановиться невозможно!

Мы устроились во дворе за столом, рядом с небольшим стогом соломы. Вокруг бегали куры. Примар достал из погреба глиняный кувшинчик и предложил отведать прохладного домашнего вина собственного приготовления.

Откуда-то из летней кухни вышла древняя бабуля, лет за девяносто, которую уже начало клонить к земле. Она была вся в черном: черный платок, обмотанный вокруг головы, черная юбка, черный передник.

Бабушка поставила на стол миску с какими-то лепешками, от которых пахло пережаренным домашним маслом, что-то сказала по-молдавски и удалилась.

Я успела рассмотреть ее узловатые натруженные руки, с черными морщинками: земля в них уже «зацементировалась». И подумала, что не смогу попробовать лепешки, приготовленные этой «черной» старушкой. Но, пока мы сидели, голод взял верх. Откусив один раз, я уже не могла остановиться! Лучшей закуски к вину не придумать.

«Фой»: интернет такого слова не знает

Прошло много лет – и такими же лепешками, точь-в-точь, меня угостила жительница города Рени Мария Ивановна Ялома. Она сказала, что это блюдо у местных жителей называется «фой».

— В переводе с молдавского языка фой – означает лист, — пояснила Мария Ивановна. – Моя бабушка их делала, моя мама делала, и я всю жизнь их жарю.

В принципе фой чем-то похожи на разнообразные лепешки Бессарабии, начиненные овечьей брынзой, — гагаузские гёзлемя, молдавские плацинды и так далее. Но их делать проще и быстрее – были бы мука и овечья брынза.

Рецепт приготовления блюда «фой»

Брынзу советую взять максимально соленую и желательно с крепким овечьим душком. Но если запах отары овец вас не прельщает, используйте творог или коровью брынзу.

В слегка подсоленную воду (из расчета на 1 стакан) добавляем две столовые ложки масла и щепотку сахара. Насыпаем муки и замешиваем. Тесто должно быть крутым, но легким.

Тесто разделывается на шарики, каждый из которых раскатывается максимально тонким слоем. Половина полученного круга посыпается измельченной на терке брынзой и закрывается другой половиной листа.

Далее нам понадобится толстое фарфоровое блюдце или тарелка. Перекатывая это блюдце, сначала обрезаем полукруг по краю – брынзы там нет. Затем этим же блюдцем нарезаем порционные кусочки любой формы – треугольники, ромбы, как вам нравится. Лепить края этих «пирожков» не приходится: блюдце с толстым краем запечатывает брынзу в тесте основательно.

Жарим на хорошо разогретой сковороде на подсолнечном масле.

Приготовление блюда – большой миски с горой – занимает примерно час времени.

Вы спросите, почему большая миска с горой? Да потому, что ваши гости просто не смогут остановиться! А если что-то и останется, то гости с благодарностью заберут их с собой: утром холодные фой очень душевно уходят со сладким кофе или чаем.

Фой удобно брать в дорогу: даже в самый жаркий летний день они не испортятся и подкрепят ваши силы.