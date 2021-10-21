Еврейский погром 1905 года: черная страница в истории Одессы

Первый еврейский погром случился в Одессе еще в 1821 году, но он не шел ни в какое сравнение с тем, что происходило с 18 по 21 октября 1905 года.

Летом среди бездомных портовых рабочих и беспризорников начали распространяться антисемитские слухи. Более того — подобные материалы стали появляться даже в газетах. Когда же во время перестрелки шальной пулей был убит ребенок, во всем обвинили еврейское население Одессы.

18 октября в городе начались беспорядки. Как писали газеты, «громадные толпы хулиганов, усиленные жителями с окраин, отбросами, портовыми босяками, вооруженными ломами, дубинами и кольями с железными концами, двигаются по улицам группами, разрушая и грабя все на пути».

Многие погромщики были уверены, что за грабеж и нападение на евреев они не понесут никакой ответственности, так как еврейское население полноправными гражданами в империи не считали. Погромы проходили не только в городских районах, но и в пригородах. Многие евреи пытались уехать, однако их убивали прямо в поездах или топили в море.

Полиция бездействовала, и по городу поползли слухи, что есть тайное указание до 21 октября погромщиков не трогать. Утром 22 октября генерал Каульбарс дал приказ стрелять как в погромщиков, так и в отряды самообороны, и беспорядки прекратились.

Как писали столичные газеты, после еврейского погрома были сделаны более или менее точные подсчеты жертв черных октябрьских дней Одессы. «Всех убитых за четыре дня свыше 1100 человек, раненых, изувеченных и искалеченных — до 3000». Похороны погибших евреев продолжались двое суток, их хоронили в братских могилах по 35 человек.

За время еврейского погрома было разрушено и повреждено около 1400 зданий, выбито более 70 тысяч стекол, общий ущерб составил более трех с половиной миллионов рублей.

Источники: Википедия, starosti.ru.

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