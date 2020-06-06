Есть ли у одесской недвижимости иммунитет к коронавирусу? Как изменились цены на аренду и покупку?

Рынок недвижимости быстро реагирует на внешние раздражители. В период карантина цены на квартиры снизились, причем как на аренду, так и на покупку новостроя. Риелторы утверждают: кто не побоялся купить квартиры в карантин, уже сейчас на них заработали хорошие дивиденды, поскольку ограничения снимают, и выгодные акции с недвижимостью тоже заканчиваются. Что сейчас происходит на рынке недвижимости в Одессе?

Карантинные вклады в недвижимость

В период карантина стоимость квадратного метра жилья почти не изменилась. При этом было выгодно покупать квартиры у строительных подрядчиков.

— Все компании проводили акции. Кто-то фиксировал курс в гривне, и квартиры выходили дешевле на 1500$, а то и на 2000$. Также были 5%-ные скидки при полной оплате, — рассказывает сотрудник агентства недвижимости «Доминанта» Галина Гурская.

Получается, что люди, которые не боялись вложить деньги в недвижимость, оказались в выигрыше, так как сейчас квартиры стали продавать по прежней стоимости.

— Сегодня цены в Приморском районе на первичном рынке жилья составляют от 750$ до 2500$ за кв. метр, в Малиновском районе — 700-1200$ за кв. метр, в Киевском районе — от 650$ до 1300$ за кв. метр. Самый большой спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, — говорит Галина Гурская.

По словам эксперта, в период карантина спрос на первичную недвижимость вырос. Это не совсем типичная реакция. К примеру, в Киеве, по нашей информации, количество сделок резко сократилось.

— Люди вкладывают свои деньги в твердую валюту, которая всегда будет ценной, — утверждает наш одесский эксперт.

Отметим, что изменение подхода к работе агентств недвижимости — переход в онлайн — был не очень удобен для клиентов.

— Многие покупатели любят все посмотреть вживую. Кто-то ехал смотреть квартиры, не боясь карантина: в таком случае мы соблюдали все правила. А кто-то ждал, пока пройдет карантин, и в итоге сейчас потерял скидки и акции, — отмечает Галина.

Простой на рынке «вторички»

Последние несколько лет на рынке вторичной недвижимости в Одессе наблюдается стабильный рост. Так, за 2019 год стоимость квартир выросла в среднем на 5%, в особенности в Суворовском районе.

— В 2019 году мы наблюдали настоящий бум спроса, — объясняет эту статистику риелтор с 16-летним стажем Светлана П. — Желающих купить квартиру в Одессе было больше, чем тех, кто хотел продать. Кроме того, застройщики подняли цены на первичном рынке, и это, в свою очередь, привело к повышению стоимости квадратного метра на вторичном.

В связи с карантином на рынке недвижимости Одессы наступил «ледниковый период». Именно так описывает ситуацию риелтор.

— Активность на вторичном рынке недвижимости очень сильно снизилась. Как на базаре в понедельник, когда практически никого на рынке нет, а кто есть — не покупает, а только пробует, — рассказывает Светлана.

Причин этому множество. Люди не спешат тратить деньги в условиях нестабильности. Сложности испытывают малый и средний бизнес — а это основная доля покупателей недвижимости. Более того, спрос на «вторичку» может упасть еще больше.

— Маловероятно, что люди после полной отмены карантина сразу бросятся скупать недвижимость. Сейчас у большинства украинцев происходит финансовый отток, поэтому деньгам на квартиры просто неоткуда взяться, — подытожила риелтор.

Лотерея на аренде

Цены на рынке аренды жилья уже давно ползли вверх, особенно в нашем городе, но пандемия изменила ситуацию. Снять недорогую квартиру в Одессе в период карантина можно было на 500-1000 гривен дешевле. Бюджетная однушка в спальном районе Одессы до карантина стоила от 5000 гривен, в период карантина за такую же просили и 4000 гривен.

Это подтверждает одесситка Наталия Захарова, которая искала для себя квартиру в этот период. Она нашла объявление об аренде на популярном среди одесситов сайте объявлений olx.ua. Договорилась, что на период карантина за аренду квартиры будет платить 6000 гривен, внесла залог. А дальше история развивалась так:

— В день заезда, когда мы с ребенком и вещами уже были на месте, оказалось, что стоимость квартиры выросла до 8 тыс. гривен, потому что именно в этот день наш мэр объявил об отмене карантинных мер, — вспоминает Наталия.

Риелторы сказали, что договоренности были выдержаны. При этом предложение в 7 тыс. гривен за квартиру их не устроило, и никакие жалобы не принимались. Наталия с вещами и маленьким ребенком была вынуждена срочно искать хоть какое-то жилье.

— Там же обзвонила всех риелторов. Квартир очень много, но они все «убитые». Арендодатели зачастую не хотят приводить квартиры в надлежащий вид. Пришлось хватать что есть, посмотрев только фото. Квартира оказалась сырой и холодной. В первый же день у нас взорвался смеситель в ванной: оказалось, что его нельзя двигать, — рассказала об уровне жилья одесситка.

Потому Наталия советует выбирать съемное жилье, лично посещая предполагаемую квартиру.

Сейчас Наталия снова в поисках жилья. Говорит, что к лету цены на аренду снова выросли и стали даже выше, чем до карантина.

— Те квартиры, которые стоили до карантина по 6000 гривен, теперь стоят 8000 гривен. Двушки с хорошим ремонтом за 8000 гривен возросли в цене до 11000 гривен, — приводит пример Наталия.

Сколько стоит аренда квартир в Одессе?

А вот стоимость посуточной аренды квартир осталась на докарантинном уровне. При этом цены очень отличаются в зависимости от района города и близости к морю.

– Суворовский район. Снять однокомнатную квартиру можно от 350 грн. в сутки, двушки — в диапазоне 400-500 грн./сутки, а трехкомнатные апартаменты стартуют от 600 грн./сутки.

– Приморский район. Один из самых дорогих в Одессе. Поэтому цены тут стартуют от 600 грн./сутки за однокомнатную квартиру. Аренда квартир-студий в домах вблизи моря — порядка 1000 грн./сутки. Такая же стоимость двухкомнатных квартир в центре.

– Киевский район. Радует многообразием вариантов. Однушку тут сдадут от 400 грн./сутки. Двухкомнатные квартиры обойдутся в 600 грн./сутки, а трехкомнатные — 700 грн./сутки. Однако в новых домах даже однушки будут стоить дороже и могут достигать 700 грн./сутки.

– Малиновский район. Это самый бюджетный вариант, поскольку он расположен вдали от моря. Однокомнатную квартиру можно найти в пределах 300 грн./сутки. Двухкомнатную — 450 грн./сутки, а трешка обойдется в 550 грн./сутки.

Ценовые качели аренды: новострои дороже

Мы проанализировали цены на аренду жилья на сайтах недвижимости Одессы.

Аренда квартиры в среднем обойдется:

однокомнатная — 7000 грн.,

двухкомнатная — 10000 грн.,

трехкомнатная — 15000 грн.

В новостроях аренда стоит ощутимо дороже:

однокомнатная — 8000 грн.,

двухкомнатная — 13500 грн.,

трехкомнатная — 22000 грн.

Эксперты не берутся прогнозировать, насколько поменяется рынок недвижимости в ближайшее время, так как на него влияет множество событий: например, скорость выхода из карантина, «пассивный» летний сезон. Но, при оптимистичном сценарии, стабилизация ситуации возможна к осени.

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.