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Два рецепта супов на любой вкус: готовим с «Одесской жизнью»

Два рецепта супов на любой вкус: готовим с «Одесской жизнью»

Хотите удивить себя чем-то эдаким? Приготовьте один из супов по нашим рецептам. Такого вы точно еще не пробовали!

Приготовив суп по нашим рецептам вы получите вкусное и полезное блюдо.

Рецепт супа из тыквы с фасолью

ИНГРЕДИЕНТЫ: тыква – 600 г, фасоль консервированная – 1 банка, лук – 1 шт., овощной бульон – 1 л, масло растительное – 3 ст. ложки, кориандр (приправа), соль и красный перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Тыкву очистить и порезать небольшими кусочками. В кастрюле разогреть масло и обжарить мелко нарезанный лук до мягкости. Добавить тыкву, красный перец и соль. Жарить тыкву 2-3 минуты. Влить бульон, довести до кипения, уменьшить огонь и оставить вариться до мягкости тыквы. Готовый суп измельчить в блендере. Перелить суп в кастрюлю, добавить консервированную фасоль и кориандр. Варить еще 2-3 минуты.

 Напомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс «Борща охота». Принимайте участие и загружайте рецепт своего любимого борща.

Как приготовить хлебный суп

хлебный суп

Фото: из открытых источников

ИНГРЕДИЕНТЫ: черствый хлеб – 100 г, сельдерей – 1 черешок, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., помидоры – 2 шт., масло растительное – 2 ст. ложки, чеснок – 1 зубчик, томатный соус – 2-3 ст. ложки, помидоры в собственном соку, базилик (сушеный), соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Черствый белый хлеб поломать на маленькие кусочки, посолить и поперчить. Добавить нарезанные на четыре части помидоры и измельченный чеснок. Полить все ложкой масла и добавить сушеный базилик. Все тщательно перемешать и залить томатным соусом. Оставить мариноваться на час. Мелко нарезать морковь, сельдерей и лук. Все смешать с помидорами в собственном соку. Посолить, поперчить, добавить оставшееся масло. Поставить эту смесь на медленный огонь и варить 25 минут. Готовый суп измельчить в блендере. Подать, украсив зеленью.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный плов, и публиковали два простых рецепта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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