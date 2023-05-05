«Дроны на Кремль, чтобы убить Путина» – что об этом писала мировая пресса

Москва обвиняет украинцев. Медведев: Зеленского придется ликвидировать Эскалация страха. 21 первая полоса газет из Европы об атаке дронов на Кремль.

Великобритания, «FT» — «Взрывы в Кремле. Украина отвергает обвинения России в попытке убить Путина»

«The Independent» — « Украина опровергла обнародованное вчера Россией видео, которое, как утверждает Москва, показывает удар по президенту России»

– «Это тот момент, когда Украина пыталась убить Путина во время атаки беспилотником на Кремль?*



— «Ну, это то, во что Россия хочет, чтобы вы поверили»*

«The Daily Telegraph» — «Русские «ястребы» требуют жестокой мести после того, как дрон попал в Кремль

«и» — «Кризис в Украине обостряется: Россия утверждает, что для убийства Путина был послан беспилотник»

Австрия «Kurier» — «Беспилотчики над Кремлем: Путин угрожает расплатой»

Обвинение в убийстве. Украина отрицает свое причастие к двум взрывам на российских видео

Бельгия, «De Morgen» — «ФАЛЬШИВАЯ ФЛАГ ИЛИ УНИЖЕНИЕ ДЛЯ ПУТИНА? Украина опровергла атаки беспилотниками на Кремль»

Дания «Politiken» — «Путин хочет отомстить за таинственную атаку на центр власти России»

Украина и Россия в драматической борьбе за правду о загадочных дронах в Москве. Но правда может быть не самой решающей.

Германия «F.A.Z» — «Москва обвиняет Киев в нападении на Кремль»

Россия обвиняет Украину в попытке атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Кремле в Москве двумя беспилотниками в ночь на среду. В Кремле заговорили о «теракте» на Путина непосредственно перед торжествами по случаю годовщины победы во Второй мировой войне. Россия оставляет за собой право ответить на эту попытку атаки на Кремль, когда и где сочтет нужным, заявили в администрации президента, сообщает ТАСС. Ведущие российские политики, такие как глава Думы Вячеслав Володин, призвали к «уничтожению» «террористического киевского режима», который был столь же опасен для мира, как и террористы «Исламского государства».

«Neue Westfälische» — «Москва обвиняет Киев в нападении на Кремль»

Говорят, что Украина отправила беспилотники, чтобы убить президента России Путина, говорят источники. Спикер угрожает контрмерами.

Италия «Corriere della Sera» — «Война в Украине. На видео взорвался над президентским дворцом: обмен обвинениями. Новая бойня в Херсоне. Дроны над Кремлем, нападение на Путина»

Москва: Киев хотел его убить, мы будем реагировать. Зеленский: «Это были не мы». Берегитесь США»

«Il Manifesto» — «За красной линией». Двое беспилотников были перехвачены и взорваны над Кремлем. Москва обвиняет Украину: «Мы нанесем удар в сердце киевскому правительству». Зеленский упрекает: «Русская провокация».

« La Repubblica» — «Атака на Кремль»

Испания «ARA» — «Два беспилотника ударили по Кремлю»

Россия обвиняет Украину в том, что она атаковала Москву с помощью беспилотников, чтобы уничтожить Владимира Путина, и, хотя вреда не было, угрожает местью. Зеленский из Финляндии отрицает, что это его работа, а в его правительстве говорят об атаке под фальшивым флагом

«La Vanguardia» — «Россия обвиняет Украину в попытке убить Путина с помощью беспилотников»

«El Pais» — «В Кремле обвиняют Киев в попытке убить Путина с помощью беспилотников»

«El Mundo» — «Украинские беспилотники ударили по Кремлю, Путин обещает отомстить»

Нидерланды «Het Parool» — «Зеленский отрицает удар беспилотника по Путину в Кремле

Trouw — Россия указывает на Украину. Беспилотники над Кремлем были атакой на Путина»

Турция «Daily Sabah» — «Россия обвиняет Украину в атаке беспилотников на Кремль с целью убить Путина»</b >

Италия. «La Stampa» — «Дроны на Кремль, чтобы убить Путина»

Москва обвиняет украинцев. Медведев: Зеленского придется ликвидировать Эскалация страха

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ