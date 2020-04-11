Досуг на карантине: как развлечься и во что поиграть всей семьей

Пока весь мир сидит на карантине, развлеките себя и своих родных домашними играми. Предлагаем вам несколько семейных развлечений, от которых невозможно оторваться.

Вставь прилагательное

Как играть: ведущий составляет небольшой рассказ и записывает его на листочке, пропуская все прилагательные в тексте. Никто из участников игры не видит рассказ, а затем по очереди называют любые прилагательные, которые ведущий должен вписать в свою историю. В итоге должен получиться смешной рассказ.

Нарисуй, как я

Как играть: ребенку нужно нарисовать любой рисунок известного предмета и никому его не показывать. Затем взрослый должен нарисовать тот же рисунок со слов малыша. Ребенок не должен давать ассоциации или пересказывать рисунок, а просто комментировать: «черточка по средине, затем кружочек сверху, в нем еще 2 кружочка и так далее». В конце игры нужно сравнить рисунки ребенка и взрослого.

Игра в ассоциации

Как играть: один из игроков выходит из комнаты, а другие участники загадывают какое-нибудь слово, а лучше — личность, например, родственника или друга семьи. Тому, кто выходил, нужно отгадать слово, задавая наводящие вопросы, но только об ассоциациях, например: «на какой овощ похож этот человек?» или «с каким цветом ассоциируется этот человек?».

Найди предмет

Как играть: члены семьи садятся в круг и каждый должен называть предметы в комнате, которые начинаются на первую букву его имени. Например, Таисия называет все предметы на букву «т» (тумба, тостер, табуретка), Святослав называет слова на букву «с» (стол, стулья, салфетки), Дарья — на «д» (диван, доска для глажки). Побеждает тот игрок, который назовет как можно больше предметов на свою букву. Чтобы игра длилась дольше, можно называть слова на свое ласкательное имя.

Газетная заметка

Как играть: из заголовков разных газет или журналов игроки должны составить короткий юмористический рассказ. Это может быть уголовная хроника, официальное заявление, фельетон, репортаж, интервью, очерк, объявление, реклама. Победит тот, у кого получится самое интересное эссе.

Сказки на современный лад

Как играть: участникам раздаются листки бумаги и даются задания: изложить содержание всем известных сказок профессиональным языком. Например, сказка в стиле полицейского протокола или истории болезни. Побеждает автор самой смешной сказки.

Фото: Verywell Family

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