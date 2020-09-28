Доступные услуги на дому: как воспользоваться сервисом?

В Одессе уже несколько лет работает бесплатный сервис «Доступные админуслуги». В рамках программы сотрудники Центра административных услуг оформляют различные документы на дому. Такую возможность предоставляют одесситам, которые по состоянию здоровья не могут прийти в центр и решить все вопросы самостоятельно.

Как воспользоваться бесплатной услугой?

Удобным и бесплатным сервисом «Доступные админуслуги» могут воспользоваться все одесситы, которые по состоянию здоровья временно или постоянно ограничены в перемещении. Для того чтобы оформить документы на дому, представителю заявителя (ближайшему родственнику, доверенному лицу) или самому заявителю необходимо подать в Центр административных услуг соответствующее заявление. В нем обязательно указать номер телефона для обратной связи и приложить копию паспорта заявителя и справку, подтверждающую его постоянную или временную ограниченность в перемещении.

По каким вопросам можно обратиться?

Среди предоставляемых услуг программы «Доступные админуслуги»:

регистрация или снятие с регистрации места проживания;

выдача справки о регистрации места проживания и предоставление сведений о зарегистрированных лицах;

вклейка фото;

решение земельных вопросов;

оформление нотариальной доверенности.

Есть услуги, которые невозможно оказать на дому как технически, так и юридически. Это, к примеру, касается оформления биометрических паспортов.

Куда подавать документы?

Заявление о предоставлении необходимой услуги можно подать в главный офис Центра админуслуг по адресу: улица Косовская, 2д.

Можно обратиться и в районное подразделение по месту жительства:

• Малиновский район: улица Генерала Петрова, 22;

• Киевский район: улица Академика Королева, 9;

• Суворовский район: проспект Добровольского, 106.

Также документы принимают дистанционно – их можно направить по электронной почте: dnap@omr.gov.ua.

Получить подробную консультацию или задать вопросы можно по телефонам:

(048) 70-55-555 или 15-35.

Обратите внимание

В период карантина сервис «Доступные админуслуги» работает в обычном режиме:

• понедельник, среда и пятница — с 9.00 до 17.00;

• вторник и четверг — с 9.00 до 20.00;

• суббота — с 9.00 до 16.45.

Все вызовы на дом осуществляются с соблюдением необходимых мер безопасности. Сотрудники работают в масках и респираторах, а перед началом рабочего дня проходят температурный скрининг.

Ранее в Одессе открылся новый центр админуслуг.