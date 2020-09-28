Доступные услуги на дому: как воспользоваться сервисом?

В Одессе уже несколько лет работает бесплатный сервис «Доступные админуслуги». В рамках программы сотрудники Центра административных услуг оформляют различные документы на дому. Такую возможность предоставляют одесситам, которые по состоянию здоровья не могут прийти в центр и решить все вопросы самостоятельно.
Как воспользоваться бесплатной услугой?
Удобным и бесплатным сервисом «Доступные админуслуги» могут воспользоваться все одесситы, которые по состоянию здоровья временно или постоянно ограничены в перемещении. Для того чтобы оформить документы на дому, представителю заявителя (ближайшему родственнику, доверенному лицу) или самому заявителю необходимо подать в Центр административных услуг соответствующее заявление. В нем обязательно указать номер телефона для обратной связи и приложить копию паспорта заявителя и справку, подтверждающую его постоянную или временную ограниченность в перемещении.
По каким вопросам можно обратиться?
Среди предоставляемых услуг программы «Доступные админуслуги»:
- регистрация или снятие с регистрации места проживания;
- выдача справки о регистрации места проживания и предоставление сведений о зарегистрированных лицах;
- вклейка фото;
- решение земельных вопросов;
- оформление нотариальной доверенности.
Есть услуги, которые невозможно оказать на дому как технически, так и юридически. Это, к примеру, касается оформления биометрических паспортов.
Куда подавать документы?
Заявление о предоставлении необходимой услуги можно подать в главный офис Центра админуслуг по адресу: улица Косовская, 2д.
Можно обратиться и в районное подразделение по месту жительства:
• Малиновский район: улица Генерала Петрова, 22;
• Киевский район: улица Академика Королева, 9;
• Суворовский район: проспект Добровольского, 106.
Также документы принимают дистанционно – их можно направить по электронной почте: dnap@omr.gov.ua.
Получить подробную консультацию или задать вопросы можно по телефонам:
(048) 70-55-555 или 15-35.
Обратите внимание
В период карантина сервис «Доступные админуслуги» работает в обычном режиме:
• понедельник, среда и пятница — с 9.00 до 17.00;
• вторник и четверг — с 9.00 до 20.00;
• суббота — с 9.00 до 16.45.
Все вызовы на дом осуществляются с соблюдением необходимых мер безопасности. Сотрудники работают в масках и респираторах, а перед началом рабочего дня проходят температурный скрининг.