Доступные лекарства: что обещают в новом году

Программа реимбурсации (возмещения стоимости препаратов) «Доступные лекарства» начала работать около двух лет назад. И уже дала хорошие результаты. Во-первых, только в этом году бесплатно или со скидкой смогли получить необходимые лекарства более 6 млн. человек. А, во-вторых, сократилось количество вызовов «скорой помощи» к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Будет ли работать эта программа в новом году?

Кому помогают «Доступные лекарства»?

В программу «Доступные лекарства» входят препараты для астматиков, диабетиков (сахарный диабет ІІ типа) и больных с проблемами сердечно-сосудистой системы. Их наличие в программе «Доступные лекарства» обусловлено массовостью этих заболеваний.

Так, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят около 400 тысяч жизней в Украине. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина является страной №1 в Европе и №2 в мире в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Диагноз «бронхиальная астма» имеет в нашей стране каждый сотый человек. Это только по официальным данным. Всего в группе риска – 40% населения, это люди, которые имеют признаки аллергии и у которых может развиться атопическая (аллергическая) астма.

Прогрессирует и распространение сахарного диабета. По данным Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), количество больных сахарным диабетом в Украине – более 2,5 млн. человек, из них 90% страдают от диабета ІІ типа.

В планах правительства – с 1 апреля 2020 года охватить программой «Доступные лекарства» и пациентов с диабетом І типа (инсулинозависимых).

Перечень заболеваний хотят расширить

В бюджете следующего года на обеспечение доступными лекарствами выделили 2,1 млрд. гривен. Это вдвое больше денег, чем было выделено на этот год. А вместе со средствами, выделенными на закупку инсулинов, бюджет программы на следующий год составит 3,3 млрд. гривен. А значит, все вышеперечисленные категории по-прежнему могут рассчитывать на помощь государства. В частности, на сегодняшний день пациенты могут получить 254 препарата на льготных условиях: за большую часть надо доплачивать небольшие суммы, а 78 из них абсолютно бесплатны.

Кроме перечисленных заболеваний, обсуждают включение в программу и препаратов от других болезней. Речь идет о лекарствах для больных, страдающих гепатитами, орфанными (редкостными) и онкологическими заболеваниями.

Многие орфанные недуги смертельно опасны – без лечения они могут быстро прогрессировать, приводить к инвалидности и летальному исходу. Большинство из них возникают из-за генетических отклонений.

Поддержать программу готовы и аптечные сети. В частности, Владимир Руденко, глава Аптечной профессиональной ассоциации Украины, согласился, что бесплатно можно было бы обеспечивать лекарствами онкобольных. В то же время дорогостоящие препараты от орфанных болезней предложил закупать централизованно.

Сегодня в программе принимают участие более 7 тысяч аптек, причем на добровольной основе. И хотя Аптечная профессиональная ассоциация поднимает вопрос увеличения компенсации за «доступные лекарства», власти планируют за счет большей суммы выделенных средств увеличить число аптек – участниц программы.

Увеличение финансирования программы также позволит расширить список препаратов, доступных в рамках программы реимбурсации, поскольку нынешняя редакция перечня устраивает не всех пациентов. Все это будет возможно только после доработки национального реестра. На его основе, собственно, и разрабатывают перечень «доступных лекарств». Этими вопросами должны заняться МОЗ и Национальная служба здоровья Украины.

Только факты

Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 5,22 грн., самый дорогой – 863,43 грн.

Наиболее активно пользуются программой «Доступные лекарства» жители Днепропетровской области (размер возмещения – около 56 млн. грн.), Харьковской (более 41 млн. грн.) и Львовской (более 53 млн. грн.).

Мария Васильева

Фото: Фокус

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