Достижения ко дню рождения: реконструкция, бэби-бум и муж для слонихи

6 сентября Одесскому зоопарку исполняется 97 лет. За эти годы он пережил безденежье, разруху, безразличие прагматичных и не всегда чистых на руку чиновников. Спасенный своими самоотверженными сотрудниками в годы фашистской оккупации, он вновь открылся для одесситов сразу же после освобождения Одессы – 12 апреля 1944 года. И сегодня стал частью нашего общего дома – Одессы, со всеми ее радостями и трудностями. О проблемах и достижениях одного из старейших зоопарков Украины рассказал нашим читателям его директор Игорь Беляков.

Мавританская арка и аллея в копытный ряд

Отметит свой день рождения зоопарк 7 сентября, в субботу, веселым праздником – с забегом морских свинок и кормлением экзотических животных. И буквально со следующей недели начнет реконструкцию центральной площади, на которой и происходят практически еженедельно увлекательные экологические праздники. Бассейн, где живут черепахи и в день Ивана Купала появляется Водяной, клумбы, допотопные заграждения и парапеты приобретут, по словам Игоря Белякова, современный привлекательный вид. Ну, а затем заменят асфальт, создадут актуальный дизайн территории: избавятся от 90-летних бордюров и ограждений. Взамен – современные дорожки из дерева, природного камня или декоративных бетонных покрытий. Причем сделано это будет за средства, заработанные самим зоопарком.

Кроме того, порядка 18 млн грн на реконструкцию выделил горсовет. Со стороны Преображенского парка, у ажурных ворот и мавританской арки на улице Мечникова появится новый вход в зоопарк. Аллея соединит его с выстроенным в таком же стиле порталом у стены копытного ряда. А на Мечникова обещают парковку.

Реконструкция в «шахматном порядке»: экономия должна быть

Новые большие вольеры для копытных вместо неприглядных загонов ветхозаветных времен в зоопарке начнут строить в следующем году.

– Постараемся побыстрее, – обещает директор.

На время реконструкции зоопарк не закроют – делать ее будут постепенно, «в шахматном порядке», переселяя животных в другие вольеры. Понятно, что скорость позитивных изменений зависит от объема финансирования.

Первый за 90 лет проект реконструкции «Зоопарк-100» горсовет утвердил в 2013 году. Деньги, выделенные в 2013 и 2014 годах, пошли на строительство электрической подстанции и парковки. Но вот в 2015-м, например, средств на программу развития практически не дали. Потом все же положение улучшилось. И в этом году горсовет только на содержание выделил зоопарку 20 млн грн.

Дайте мужа слонихе Венди!

Со временем необходимо построить и новый слоновник. Впрочем, по словам Игоря Белякова, слониха Венди чувствует и в старом себя неплохо. Но и в новом уже давно назрела необходимость.

– Сегодня за такими архаичными железными швеллерами слонов никто не держит, к тому же нам нужен зимний павильон. А построить все это возможно только при помощи городского бюджета – сами не потянем, – признается директор. – Зато, получив новый слоновник, мы сможем практически бесплатно получить для одинокой Венди слона – только за его перевозку заплатить. Купить – не по карману. Слоны стоят порядка 200 тысяч евро. А вот если «жилищные условия» зверей соответствуют европейским стандартам, с помощью программы Европейской ассоциации зоопарков по разведению редких видов животных можно бесплатно получить на содержание и разведение любое краснокнижное животное – хоть панду, хоть белого медведя. Правда, в собственность зоопарка ни они, ни их потомство не перейдут.

Больница для птиц, для филинов – спецподготовка

Увы, в таких программах Одесский зоопарк принимать участия возможности не имеет. Зато участвует в общеукраинской программе разведения и реинтродукции в природу филинов.

В этом году на территорию Дунайского биосферного заповедника орнитологи Одесского зоопарка выпустили птенца, обученного самостоятельно добывать себе пищу. Приживаются птенцы успешно, через пару десятков лет филины в Дунайских плавнях редкостью быть перестанут.

Много птиц в зоопарк и приносят – покалеченных, замерзших, птенцов, выпавших из гнезда. Здесь их реабилитируют и выпускают. А некоторые остаются в зоопарке жить.

Бэби-бум и вылазки на территорию

Современным, с точки зрения дизайна, старейший зоопарк Украины, увы, никак не назовешь. А вот животным живется здесь комфортно. И лучшее подтверждение тому – ежегодный бэби-бум. Каждый год здесь рождается порядка сотни зверят. Сейчас появились верблюжонок, целое стадо юных муфлонов, ланей, мунтжаков и зебренок, которому в день рождения зоопарка исполнится 2 месяца. Вскоре должен родиться котенок-леопард. А сегодня умиляют и забавляют посетителей почти ручной крошка-енот и компания щенков-носух.

– Когда они могли пролезать между прутьев решетки – выходили гулять в зоопарк, – рассказал Игорь Беляков. – Мы сначала забили тревогу, а потом увидели, что, налазившись по крышам и деревьям, малыши благополучно возвращаются в вольер.

Сегодня носухи уже не гуляют – через решетку не проходят. Зато по территории вместе с аистами, утками, пеликанами и лебедями дефилируют маленькие павлины. Вот только что будет, когда у них шикарные хвосты отрастут? Беляков надеется – дергать за них посетители не будут…

Сурикаты в подарок и тигры для обмена

Звериное потомство служит обменным фондом для пополнения коллекции. Ведь зоопарки зверей приобретают крайне редко. В основном их получают в порядке обмена или в подарок.

Так появились в этом году в Одесском зоопарке забавные зверьки сурикаты – родственники мангустов. Помните Тимона из «Короля-Льва»?

Пришлось зоопарку сурикатник строить. Посетителям нравится, и звери прекрасно его освоили. Вволю роют там свои лабиринты. А установленная в котловане решетка не дает пронырливым зверькам в катакомбы, например, убежать.

Специальный вольер построили и для недавно появившихся в зоопарке полосатых гиен. Правда, предпочитают эти своеобразные хищники ночной образ жизни – даже едят исключительно по вечерам. И не только мясо, но и виноград, арбузы и прочие фрукты.

Новоселье не так давно отпраздновали волки, мартышки, тигры и медведи. Причем, построил им новые «квартиры» зоопарк своими силами. А тигрятник и медвежатник – объекты недешевые. Зато сегодня в новых просторных вольерах эти роскошные хищники смотрятся просто замечательно. Есть у них и скрытые от глаз посетителей комфортные лежбища. Вероятно, потому сложилась у тигров счастливая семья – дважды рождались детеныши.

Базар – вокзал – зоопарк

Зарабатывать зоопарк умеет – к концу этого года, по прогнозам директора, его доход составит порядка 10 млн. грн.

Основной заработок – входная касса.

– Летом я могу ежедневно сказать, какая температура воды в Черном море, – делится Беляков. – Если касса большая – море холодное, и все отдыхающие – у нас.

К тому же в зоопарке постоянно появляются новые экспозиционные объекты – коллекция большая, полторы тысячи экземпляров животных порядка 240 видов. И практически каждую неделю проходят экологические праздники, в которых с удовольствием участвуют и дети, и взрослые. Чего только стоило перетягивание каната с львицей Симой!

Да и расположение у зоопарка выигрышное – вокзал, Привоз, центр города. К тому же территория в жару имеет свой микроклимат – здесь много старых тенистых деревьев. И даже гамаки имеются – отдыхай от городского смога. А зловоние с Новощепного ряда сюда не долетает.

– Мы решили «жилищные проблемы» большинства наших животных, и сегодня надо думать о посетителях, – считает Игорь Беляков.

А до столетия зоопарка осталось всего ничего – три года. И за это время надо очень многое успеть. Ведь «жемчужине у моря» и зоопарк достойный полагается.

Фото: uanews.odessa.ua, omr.gov.ua, odessa.online, vi.ill.in.ua, odessitua.com, КУ “Одесский зоопарк”, smm.ollcdn.net