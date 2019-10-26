Достигнет вершины дающий: известный одесский хирург отмечает юбилей

26 октября заслуженному врачу Украины, начальнику Клиники травматологии и ортопедии Военно-медицинского центра Южного региона Илье Гайдаржи исполняется 60 лет.
Как проходят будни хирурга
Как правило, многочисленная очередь пациентов перед его кабинетом движется сравнительно быстро. Илье Трифоновичу порой достаточно лишь взглянуть на рентгеновский снимок, а потом бережно прикоснуться к поврежденной ноге или руке, чтобы поставить точный диагноз. Когда за плечами 34-х летний опыт хирурга и более 40 тысяч операций, то по его словам, он уже интуитивно, на основе какого-то высшего озарения чувствует состояние больного, словно его пальцы способны сканировать каждый микроучасток пораженной или раздробленной кости.
Такое видение особенно развилось у Гайдаржи в ходе работы в зонах военных конфликтов в Афганистане, Югославии и, особенно, в зоне АТО, когда в операционно-клинический центр в паре километров от боев сразу привозили раненных бойцов. Счет шел на минуты, когда первым делом надо было остановить кровотечение, как можно быстрее поставить диагноз и сразу приступать к операции.
Уже на операционном столе время для полковника Гайдаржи не существует. Полнейшая сосредоточенность и концентрация внимания. Каждая операция, как и каждый пациент уникальны. Есть более или менее простые переломы, но порой бывают такие травмы, которые не попадают ни под одну хирургическую методику.
Недавно на его операционный стол попал воин АТО, у которого тазовые кости вместе с бедром практически превратились, как говорят хирурги, “в фарш”. Осколки костей перемешались с мышечной массой. Рентгеновский снимок на первый взгляд не только не оставлял никаких шансов на восстановление таза, но и внушал опасение за продолжение жизни. Более 11 часов Илья Трифонович не отходил от операционного стола. Периодически менялись ассистенты, чтобы хоть немного отдохнуть и прийти в себя. А он не мог отвлечься ни на мгновение.
Уже когда наконец-то «картинка» из костевых пазлов была сложена, встала задача их закрепления. Как их соединить, чтобы вся эта система держалась и сращивалась? Мировой опыт с подобными случаями не сталкивался. Пришлось хирургу проявить природную смекалку: он просто обвязал все пучки костей проволокой. Так и ходит теперь этот воин, вспоминая о своей операции лишь в аэропортах во время прохода через рамку металлоискателя.
Где получал образование талантливый врач
Немало подобных операций было в практике хирурга Гайдаржи, которая началась в далеком Казахстане. Несмотря на отличную учебу в Кишиневском мединституте и «Красный диплом» Куйбышевской военно-медицинской академии, он в первую очередь выбирал не «теплое место», а прежде всего возможность работы хирургом. Через несколько лет была Чехия.
В 1991 году майора Гайдаржи переводят в Одессу, Военно-медицинский центр Южного региона, который на протяжении всей своей истории славился мастерством своих врачей. Нельзя сказать, что хирургу из казахской глубинки сразу доверили сложнейшие операции. Несколько месяцев к нему присматривались и оценивали его хирургический опыт и знания. Со временем ему предложили возглавить Клинику травматологии и ортопедии.
К тому времени опыт работы уже позволял Илье Трифоновичу на высоком уровне проводить полостные операции, а также на конечностях. А потом последовала работа в зонах боевых действий по линии ООН и в Одесском госпитале.
Кудесником от медицины считают его десятки тысяч пациентов, которые после операций Ильи Трифоновича получили второе рождение для нормальной полноценной жизни. В ходе тысяч операций ни разу никому не сделал ампутации какой-либо конечности.
Что означает хирургия для Ильи Гайдаржи
Для коллег из Украины и самых разных стран мира доктор Гайдаржи стал одним из самых авторитетных и искусных хирургов. Его постоянно приглашают на различные симпозиумы, конгрессы, мастер-классы, чтобы он поделился с зарубежными хирургами своим уникальным мастерством. Об этом говорят и висящие на стенах кабинета его многочисленные сертификаты, фиксирующие участие в работе различных международных курсов, и дипломы, свидетельствующие о признании его мастерства и коллег отделения травматологии и постоянной их учебе и работе над собой.
Хирургия для полковника Гайдаржи это не просто служба или работа. Это суть и смысл его жизни, в которой все остальное лишь сопутствующие составляющие. Поэтому его мобильный телефон находится в рабочем режиме и днем, и ночью, и оставляет своего хозяина только в ходе операций. Его отпуск длится не более недели в году и отправить его хотя бы на кратковременный отдых является для всех его родных и близких самой сложной задачей. Друг семьи рассказывает, что недавно она уговорила Илью Трифоновича поехать в Германию на термальные источники. Всего 5 дней из 7 запланированных и оплаченных выдержал хирург разлуку с госпиталем и своими пациентами.
Имя и авторитет врача
Молва людская о доброте и бескорыстности доктора Гайдаржи не только влечет к нему пациентов со всего мира, но и имеет другую сторону его деятельности, о которой можно только догадываться.
Почему операционная отделения травматологии считается самой лучшей в Одессе и оснащена самым современным оборудованием, стоимость которого насчитывает миллионы долларов? Почему все раненые бойцы АТО в отделении травматологии получают самые современные протезы и лекарства лучших фармацевтических компаний мира? Почему все врачи, медсестры и обслуживающий персонал работают в этом отделении, как говорится, «не за страх, а на совесть», не считаясь со временем и затратами своих сил?
Можно, конечно, говорить о финансировании со стороны государства, которое в годы военного конфликта с северным соседом, оказывает максимальную поддержку своим вооруженным силам и особенно пострадавшим воинам, долге офицеров медицинской службы. Но фактор спонсорства со стороны благодарных пациентов имеет очень важное значение. Есть немало частных фирм и компаний, руководители которых подписывают счета на покупку дорогостоящего оборудования и лекарства даже не будучи пациентами полковника Гайдаржи. Для них в первую очередь имеет значение его имя и авторитет, уверенность в том, что все эти немалые средства будут направлены на помощь людям, их лечение и оздоровление.
Свой юбилей полковник Гайдаржи встречает на работе. Он представляет Украину на международном медицинском конгрессе на индонезийском острове Бали.
И очень сомневаюсь, что у него будет достаточно времени для принятия многочисленных поздравлений от светил мировой травматологии. Илья Трифонович, как всегда в ходе таких форумов, займется изучением самых последних технологий, методиками проведения операций зарубежных коллег, чтобы самое лучшее и передовое уже в самое ближайшее время внедрить в своей клинике. Потому что душой и сердцем он всегда со своими пациентами, теми, кто остро нуждается в его уникальном даровании.