Достигнет вершины дающий: известный одесский хирург отмечает юбилей

Как проходят будни хирурга

Как правило, многочисленная очередь пациентов перед его кабинетом движется сравнительно быстро. Илье Трифоновичу порой достаточно лишь взглянуть на рентгеновский снимок, а потом бережно прикоснуться к поврежденной ноге или руке, чтобы поставить точный диагноз. Когда за плечами 34-х летний опыт хирурга и более 40 тысяч операций, то по его словам, он уже интуитивно, на основе какого-то высшего озарения чувствует состояние больного, словно его пальцы способны сканировать каждый микроучасток пораженной или раздробленной кости.

Такое видение особенно развилось у Гайдаржи в ходе работы в зонах военных конфликтов в Афганистане, Югославии и, особенно, в зоне АТО, когда в операционно-клинический центр в паре километров от боев сразу привозили раненных бойцов. Счет шел на минуты, когда первым делом надо было остановить кровотечение, как можно быстрее поставить диагноз и сразу приступать к операции.

Уже на операционном столе время для полковника Гайдаржи не существует. Полнейшая сосредоточенность и концентрация внимания. Каждая операция, как и каждый пациент уникальны. Есть более или менее простые переломы, но порой бывают такие травмы, которые не попадают ни под одну хирургическую методику.

Недавно на его операционный стол попал воин АТО, у которого тазовые кости вместе с бедром практически превратились, как говорят хирурги, “в фарш”. Осколки костей перемешались с мышечной массой. Рентгеновский снимок на первый взгляд не только не оставлял никаких шансов на восстановление таза, но и внушал опасение за продолжение жизни. Более 11 часов Илья Трифонович не отходил от операционного стола. Периодически менялись ассистенты, чтобы хоть немного отдохнуть и прийти в себя. А он не мог отвлечься ни на мгновение.

Уже когда наконец-то «картинка» из костевых пазлов была сложена, встала задача их закрепления. Как их соединить, чтобы вся эта система держалась и сращивалась? Мировой опыт с подобными случаями не сталкивался. Пришлось хирургу проявить природную смекалку: он просто обвязал все пучки костей проволокой. Так и ходит теперь этот воин, вспоминая о своей операции лишь в аэропортах во время прохода через рамку металлоискателя.

Где получал образование талантливый врач

Немало подобных операций было в практике хирурга Гайдаржи, которая началась в далеком Казахстане. Несмотря на отличную учебу в Кишиневском мединституте и «Красный диплом» Куйбышевской военно-медицинской академии, он в первую очередь выбирал не «теплое место», а прежде всего возможность работы хирургом. Через несколько лет была Чехия.

В 1991 году майора Гайдаржи переводят в Одессу, Военно-медицинский центр Южного региона, который на протяжении всей своей истории славился мастерством своих врачей. Нельзя сказать, что хирургу из казахской глубинки сразу доверили сложнейшие операции. Несколько месяцев к нему присматривались и оценивали его хирургический опыт и знания. Со временем ему предложили возглавить Клинику травматологии и ортопедии.

К тому времени опыт работы уже позволял Илье Трифоновичу на высоком уровне проводить полостные операции, а также на конечностях. А потом последовала работа в зонах боевых действий по линии ООН и в Одесском госпитале.

Кудесником от медицины считают его десятки тысяч пациентов, которые после операций Ильи Трифоновича получили второе рождение для нормальной полноценной жизни. В ходе тысяч операций ни разу никому не сделал ампутации какой-либо конечности.

Что означает хирургия для Ильи Гайдаржи

Для коллег из Украины и самых разных стран мира доктор Гайдаржи стал одним из самых авторитетных и искусных хирургов. Его постоянно приглашают на различные симпозиумы, конгрессы, мастер-классы, чтобы он поделился с зарубежными хирургами своим уникальным мастерством. Об этом говорят и висящие на стенах кабинета его многочисленные сертификаты, фиксирующие участие в работе различных международных курсов, и дипломы, свидетельствующие о признании его мастерства и коллег отделения травматологии и постоянной их учебе и работе над собой.

Хирургия для полковника Гайдаржи это не просто служба или работа. Это суть и смысл его жизни, в которой все остальное лишь сопутствующие составляющие. Поэтому его мобильный телефон находится в рабочем режиме и днем, и ночью, и оставляет своего хозяина только в ходе операций. Его отпуск длится не более недели в году и отправить его хотя бы на кратковременный отдых является для всех его родных и близких самой сложной задачей. Друг семьи рассказывает, что недавно она уговорила Илью Трифоновича поехать в Германию на термальные источники. Всего 5 дней из 7 запланированных и оплаченных выдержал хирург разлуку с госпиталем и своими пациентами.

Имя и авторитет врача

Молва людская о доброте и бескорыстности доктора Гайдаржи не только влечет к нему пациентов со всего мира, но и имеет другую сторону его деятельности, о которой можно только догадываться.

Почему операционная отделения травматологии считается самой лучшей в Одессе и оснащена самым современным оборудованием, стоимость которого насчитывает миллионы долларов? Почему все раненые бойцы АТО в отделении травматологии получают самые современные протезы и лекарства лучших фармацевтических компаний мира? Почему все врачи, медсестры и обслуживающий персонал работают в этом отделении, как говорится, «не за страх, а на совесть», не считаясь со временем и затратами своих сил?

Можно, конечно, говорить о финансировании со стороны государства, которое в годы военного конфликта с северным соседом, оказывает максимальную поддержку своим вооруженным силам и особенно пострадавшим воинам, долге офицеров медицинской службы. Но фактор спонсорства со стороны благодарных пациентов имеет очень важное значение. Есть немало частных фирм и компаний, руководители которых подписывают счета на покупку дорогостоящего оборудования и лекарства даже не будучи пациентами полковника Гайдаржи. Для них в первую очередь имеет значение его имя и авторитет, уверенность в том, что все эти немалые средства будут направлены на помощь людям, их лечение и оздоровление.

Свой юбилей полковник Гайдаржи встречает на работе. Он представляет Украину на международном медицинском конгрессе на индонезийском острове Бали.

И очень сомневаюсь, что у него будет достаточно времени для принятия многочисленных поздравлений от светил мировой травматологии. Илья Трифонович, как всегда в ходе таких форумов, займется изучением самых последних технологий, методиками проведения операций зарубежных коллег, чтобы самое лучшее и передовое уже в самое ближайшее время внедрить в своей клинике. Потому что душой и сердцем он всегда со своими пациентами, теми, кто остро нуждается в его уникальном даровании.