Дорогу молодым: украинское кино на Одесском кинофестивале

Юлия Сущенко посмотрела все украинские фильмы Одесского кинофестиваля и написала о них
Украинское кино юбилейного ОМКФ было представлено в нескольких программах. Больше всего фильмов показали в программе Национального конкурса: пять полнометражных и десять короткометражных лент. Еще по одному фильму можно было увидеть в Международном конкурсе и в конкурсе Документального кино. Во внеконкурсных программах представили два сериала, спецпоказ документального фильма “Процесс” Сергея Лозницы и документального кино об украинцах в Голливуде. В программе “ОМКФ — детям” можно было посмотреть сказку “Хидир Деде “ и короткометражки, снятые украинскими подростками 7-14 лет.
Национальный конкурс: жизнь как она есть
В этом году на кинофестивале было меньше фильмов на патриотическую тематику, чем в прошлые годы. Но те, которые были — “Східняк” и “U311 “Черкаси” — нашли отклик у зрителей. Полные залы и овации после показов тому подтверждение. Обе работы – дебютные и в какой-то степени автобиографические.
Режиссер фильма “Східняк” побывал добровольцем в АТО. Истории, которые он слышал и события, которые пережил, стали основой для фильма, а он сам — прототипом одного из главных героев, которого зовут Режиссер. Второй персонаж — его сослуживец Борода. Его роль исполнил Богдан Бенюк. Вдвоем они едут на стареньких Жигулях из одной точки в фронта в другую, встречая по дороге разных людей.”Кто мы? Зачем мы здесь? Как нам жить дальше?” Вопросы, которые задает себе каждый из нас, но на передовой они звучат по другому.
Фильм “U311 “Черкаси” — первый фильм об украинских военных моряках, стал автобиографическим для всей страны. В нем идет речь о событиях во время аннексии Крыма, когда корабли ВМС Украины захватывались “зелеными человечками”. Фильм снят на основе реальных событий, однако режиссер Тимур Ященко настаивает, что это больше притча. “Черкассы” — собирательный образ украинского флота, несмотря на то, что в фильме играют настоящие участник тех событий, а главным консультантом фильма был капитан корабля. Уже известна дата его выхода в прокат: 27 февраля 2020 года, в годовщину аннексии.
В конкурсной программе было показано два документальных фильма. “Тато – мамин брат” и “Панорама”. Обе работы рассказывают о людях искусства, которые сталкиваются со сложными жизненными обстоятельствами. Герой “Панорамы” 44 года проработал в известном киевском кинотеатре, работал бы еще, но кинотеатр закрывают. И уже пожилой человек пытается найти в жизни новые смыслы. А герой второго фильма — персонаж андеграундной столичной тусовки Толик. У него появляется ребенок. Это дочь не совсем здоровой сестры героя. Толик безумно любит девочку, но как совместить ребенка и богемную жизнь? История тяжелая, и навряд ли на нее массово пойдет зритель, но жюри присудило работе Главный приз.
Фильм “Мої думки тихі” — диаметрально противоположный всем остальным. Зрители сразу отреагировали — фильм получил высшие баллы во время зрительского голосования. А исполнительница главной роли Ирма Витовская получила приз за лучшую актерскую работу национального конкурса. Таким образом дебютный фильм молодого режиссера Антонио Лукича стал обладателем сразу двух статуэток Дюка и еще специального диплома от Всемирной ассоциации кинопрессы. “Мої думки тихі” “берет” прежде всего своей человечностью, добрым юмором и современным прочтением вечного конфликта отцов (в данном случае матери) и детей. Кстати, режиссер фильма был активным участником летних киношкол предыдущих одесских фестивалей, участвовал в питчингах проектов. В какой-то степени он является тем самым “будущим” украинского кино, о котором все время говорит президент фестиваля Виктория Тигипко.
В конкурсной программе короткометражек было два дебюта. И один из них — фильм Ивана Орленко “В нашей синагоге”, отмечен дипломом Всемирной ассоциации кинопрессы. В этом фильме автор решил показать собственный вариант концовки незавершенного одноименного рассказа Кафки. В создании кино принимала участие Франция, а съемки проходили во Львове, Хусте и французском Страсбурге. Жаль, что этот фильм, как и остальные из конкурсной программы короткометражек, зрители смогут увидеть только на фестивалях, в рамках спецпоказов и в киноклубах.
Победителем Национального короткого метра стал фильм “Секрет, дівчинка та хлопчик”, художницы и режиссера Оксаны Козьминой. Примечательно , что в главной роли мы видим уже знакомого нам Толика Белова из фильма “Тато – мамин брат”.
Международный конкурс: украинская победа
“Додому” — еще одна дебютная работа. На этот раз молодого режиссера Наримана Алиева. По мнению критиков и членов жюри фильм стал настоящим прорывом в отечественном кинематографе. Ранее его заметили отборщики каннского фестиваля. В Каннах его показывали в рамках престижной программы “Особый взгляд”. Это история об отце, который везет тело своего погибшего в АТО сына домой, в Крым. Режиссеру удалось снять патриотический, но при этом совершенно не пафосный фильм. Наверное, поэтому зрители и отдали свои голоса этой истории, которая очень похожа на жизнь. Главную роль в картине сыграл Ахтем Сеитаблаев, известный зрителям по фильму “Хайтарма” и сериалу “Сваты”.
Поющие коммунальщики
Прекрасную дебютную работу представила в конкурсную программу европейского документального кино режиссер Надежда Парфан “Співає Івано-франківськтеплокомуненерго”. В течении трех лет Надежда наблюдала за работой и отдыхом коммунальщиков. А главным героем ее исследования стал хор, в котором поют члены коллектива и его руководитель. Фильм насквозь пронизан любовью к героям, но в то же время это совсем не “производственное” кино эпохи строительства коммунизма. Лента не стала обладателем премий, но любовь зрителей ей обеспечена.
Сериальное, но не мыло
Дэвид Линч, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Ридли Скотт не брезгуют многосерийным историями. Именно поэтому уже несколько лет на фестивале работает секция сериалов. В этом году в ней было представлено пять проектов. Некоторые из них уже отсняты, некоторые — в процессе, как например, украино-литовский сериал “Маркус”, который поднимающий проблему киднеппинга (кражи детей – прим.ред). По статистике, в Украине ежегодно пропадает 5000 детей. Героиня фильма одна из тысяч матерей, которые на протяжении многих лет разыскивает своего сына. Удастся ли ей его вернуть, зрители узнают уже в октябре, когда сериал выйдет на экраны телеканала “Украина”.
Второй сериал “Принцип насолоди” совместного украино-польско-чешского производства уже вышел на экраны Чехии и по словам продюсеров показывает хорошие рейтинги. Это классический триллер, действие которого происходит в Одессе, Варшаве и Праге. Режиссер фильма – поляк Дариуш Яблонский, а вот актеры и съемочные группы в каждой стране были свои. В “одесской” части играют киевские актеры Наталья Васькова, Сергей Стрельников, одессит Дмитрий Олешко. В двух продемонстрированных сериях зрителям предъявляют два трупа, три отрезанные руки и голову. Что будет дальше, даже страшно представить. Фильм появится на канале 1+1 и в Youtube в октябре.
Фото: пресс-служба ОМКФ
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