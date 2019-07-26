Дорогу молодым: украинское кино на Одесском кинофестивале

Юлия Сущенко посмотрела все украинские фильмы Одесского кинофестиваля и написала о них

Украинское кино юбилейного ОМКФ было представлено в нескольких программах. Больше всего фильмов показали в программе Национального конкурса: пять полнометражных и десять короткометражных лент. Еще по одному фильму можно было увидеть в Международном конкурсе и в конкурсе Документального кино. Во внеконкурсных программах представили два сериала, спецпоказ документального фильма “Процесс” Сергея Лозницы и документального кино об украинцах в Голливуде. В программе “ОМКФ — детям” можно было посмотреть сказку “Хидир Деде “ и короткометражки, снятые украинскими подростками 7-14 лет.

Национальный конкурс: жизнь как она есть

В этом году на кинофестивале было меньше фильмов на патриотическую тематику, чем в прошлые годы. Но те, которые были — “Східняк” и “U311 “Черкаси” — нашли отклик у зрителей. Полные залы и овации после показов тому подтверждение. Обе работы – дебютные и в какой-то степени автобиографические.

Режиссер фильма “Східняк” побывал добровольцем в АТО. Истории, которые он слышал и события, которые пережил, стали основой для фильма, а он сам — прототипом одного из главных героев, которого зовут Режиссер. Второй персонаж — его сослуживец Борода. Его роль исполнил Богдан Бенюк. Вдвоем они едут на стареньких Жигулях из одной точки в фронта в другую, встречая по дороге разных людей.”Кто мы? Зачем мы здесь? Как нам жить дальше?” Вопросы, которые задает себе каждый из нас, но на передовой они звучат по другому.

Фильм “U311 “Черкаси” — первый фильм об украинских военных моряках, стал автобиографическим для всей страны. В нем идет речь о событиях во время аннексии Крыма, когда корабли ВМС Украины захватывались “зелеными человечками”. Фильм снят на основе реальных событий, однако режиссер Тимур Ященко настаивает, что это больше притча. “Черкассы” — собирательный образ украинского флота, несмотря на то, что в фильме играют настоящие участник тех событий, а главным консультантом фильма был капитан корабля. Уже известна дата его выхода в прокат: 27 февраля 2020 года, в годовщину аннексии.

Кадр из фильма “U311 “Черкаси” Режиссер фильма “U311 “Черкаси” , капитан корабля "Черкасы" Юрий Федиш , певица исполнившая саундтрек к фильму - Катя Чили (в украинском костюме) Съемочная группа фильма “U311 “Черкаси” Съемочная группа фильма “U311 “Черкаси”

В конкурсной программе было показано два документальных фильма. “Тато – мамин брат” и “Панорама”. Обе работы рассказывают о людях искусства, которые сталкиваются со сложными жизненными обстоятельствами. Герой “Панорамы” 44 года проработал в известном киевском кинотеатре, работал бы еще, но кинотеатр закрывают. И уже пожилой человек пытается найти в жизни новые смыслы. А герой второго фильма — персонаж андеграундной столичной тусовки Толик. У него появляется ребенок. Это дочь не совсем здоровой сестры героя. Толик безумно любит девочку, но как совместить ребенка и богемную жизнь? История тяжелая, и навряд ли на нее массово пойдет зритель, но жюри присудило работе Главный приз.

Кадр из фильма "Тато - мамин брат" Кадр из фильма "Панорама" Продюсер и режиссер фильма "Тато - мамин брат"

Фильм “Мої думки тихі” — диаметрально противоположный всем остальным. Зрители сразу отреагировали — фильм получил высшие баллы во время зрительского голосования. А исполнительница главной роли Ирма Витовская получила приз за лучшую актерскую работу национального конкурса. Таким образом дебютный фильм молодого режиссера Антонио Лукича стал обладателем сразу двух статуэток Дюка и еще специального диплома от Всемирной ассоциации кинопрессы. “Мої думки тихі” “берет” прежде всего своей человечностью, добрым юмором и современным прочтением вечного конфликта отцов (в данном случае матери) и детей. Кстати, режиссер фильма был активным участником летних киношкол предыдущих одесских фестивалей, участвовал в питчингах проектов. В какой-то степени он является тем самым “будущим” украинского кино, о котором все время говорит президент фестиваля Виктория Тигипко.

Кадр из фильма "Мої думки тихі" Режиссер фильма "Мої думки тихі " Антонио Лукач Исполнительница главной роли - Ирма Витовская Ирма Витовская получила приз за лучшую актерскую работу Национального конкурса ОМКФ Съемочная группа фильма "Мої думки тихі"

В конкурсной программе короткометражек было два дебюта. И один из них — фильм Ивана Орленко “В нашей синагоге”, отмечен дипломом Всемирной ассоциации кинопрессы. В этом фильме автор решил показать собственный вариант концовки незавершенного одноименного рассказа Кафки. В создании кино принимала участие Франция, а съемки проходили во Львове, Хусте и французском Страсбурге. Жаль, что этот фильм, как и остальные из конкурсной программы короткометражек, зрители смогут увидеть только на фестивалях, в рамках спецпоказов и в киноклубах.

Победителем Национального короткого метра стал фильм “Секрет, дівчинка та хлопчик”, художницы и режиссера Оксаны Козьминой. Примечательно , что в главной роли мы видим уже знакомого нам Толика Белова из фильма “Тато – мамин брат”.

Международный конкурс: украинская победа

“Додому” — еще одна дебютная работа. На этот раз молодого режиссера Наримана Алиева. По мнению критиков и членов жюри фильм стал настоящим прорывом в отечественном кинематографе. Ранее его заметили отборщики каннского фестиваля. В Каннах его показывали в рамках престижной программы “Особый взгляд”. Это история об отце, который везет тело своего погибшего в АТО сына домой, в Крым. Режиссеру удалось снять патриотический, но при этом совершенно не пафосный фильм. Наверное, поэтому зрители и отдали свои голоса этой истории, которая очень похожа на жизнь. Главную роль в картине сыграл Ахтем Сеитаблаев, известный зрителям по фильму “Хайтарма” и сериалу “Сваты”.

Поющие коммунальщики

Прекрасную дебютную работу представила в конкурсную программу европейского документального кино режиссер Надежда Парфан “Співає Івано-франківськтеплокомуненерго”. В течении трех лет Надежда наблюдала за работой и отдыхом коммунальщиков. А главным героем ее исследования стал хор, в котором поют члены коллектива и его руководитель. Фильм насквозь пронизан любовью к героям, но в то же время это совсем не “производственное” кино эпохи строительства коммунизма. Лента не стала обладателем премий, но любовь зрителей ей обеспечена.

Кадр из фильма "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Съемочная группа док фильма "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" . На первом плане режиссер Надежда Парфан Афиши фильма "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Съемочная группа фильма

Сериальное, но не мыло

Дэвид Линч, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Ридли Скотт не брезгуют многосерийным историями. Именно поэтому уже несколько лет на фестивале работает секция сериалов. В этом году в ней было представлено пять проектов. Некоторые из них уже отсняты, некоторые — в процессе, как например, украино-литовский сериал “Маркус”, который поднимающий проблему киднеппинга (кражи детей – прим.ред). По статистике, в Украине ежегодно пропадает 5000 детей. Героиня фильма одна из тысяч матерей, которые на протяжении многих лет разыскивает своего сына. Удастся ли ей его вернуть, зрители узнают уже в октябре, когда сериал выйдет на экраны телеканала “Украина”.

Второй сериал “Принцип насолоди” совместного украино-польско-чешского производства уже вышел на экраны Чехии и по словам продюсеров показывает хорошие рейтинги. Это классический триллер, действие которого происходит в Одессе, Варшаве и Праге. Режиссер фильма – поляк Дариуш Яблонский, а вот актеры и съемочные группы в каждой стране были свои. В “одесской” части играют киевские актеры Наталья Васькова, Сергей Стрельников, одессит Дмитрий Олешко. В двух продемонстрированных сериях зрителям предъявляют два трупа, три отрезанные руки и голову. Что будет дальше, даже страшно представить. Фильм появится на канале 1+1 и в Youtube в октябре.

Фото: пресс-служба ОМКФ