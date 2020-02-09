Дорогие реформаторы: по карману ли Украине честные министры?

Президент Владимир Зеленский поручил главе правительства Алексею Гончаруку пересмотреть неоправданно высокие премии и надбавки министров и топ-менеджеров госпредприятий. Из-за чего возник скандал с начислениями и почему уровень коррупции связывают с размером зарплаты госслужащего?

Зарплатный скандал

С чего все началось? Некоторые министры начали высказывать свое недовольство небольшими для их уровня зарплатами и были готовы уйти в отставку. Однако в конце 2019 года, применив закон Кабмина о перезагрузке власти*, правительство решило в ручном режиме начислить себе премии в размере 300-400 процентов от оклада. В результате за декабрь чиновники получили огромные шестизначные выплаты.

Топ-менеджеры государственных компаний не отстают от своих «политических коллег». Их официальные доходы и премии исчисляются уже сотнями миллионов гривен. Такие несоразмерно высокие зарплаты за государственный счет в правительстве объясняют борьбой с коррупцией. Да, у чиновников такого уровня должна быть высокая зарплата, но не в сто же раз превышающая среднюю по стране. К тому же сами по себе высокие зарплаты не спасают от коррупции, пресечь ее могут только честно работающие правоохранительные органы. А вот качество их работы – это отдельная история…

Реакция президента. Пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров, в частности, руководства НАК «Нафтогаз Украины», поручил Гончаруку президент Владимир Зеленский. По его словам, топ-менеджеры должны быть не только прагматичными, но и «оставаться людьми». Также Зеленский просил премьера предложить новую систему формирования зарплат в министерствах и ведомствах. Зарплаты топ-чиновников должны быть «нормальными», соответствующими сегодняшней ситуации в Украине. То есть, «чтобы на них можно было жить, но с учетом ситуации в стране». «Вот когда вы и ваше правительство поднимете экономику, тогда можно поднимать заработные платы. Если кто-то из министров не может работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите, то даже если это будет сложно, придется с ними прощаться».

А как у них?

Универсальных методов противодействия коррупции не существует, поэтому каждая страна мира, исходя из своих внутренних реалий, выбирает собственную стратегию. Однако изучение цифр приводит к выводу, что в цивилизованных странах даже чиновники наивысшего уровня не позволяют себе заработки, в сотни раз превышающие доходы обычных граждан.

Польша. Здесь министры получают около 3500 евро (с надбавками и премиями). Зарплата чиновников зависит от минимальной и средней по стране, а также от уровня роста ВВП. Минимальная зарплата с 1 января – 2600 злотых (680 долл.). Соотношение между зарплатой премьера в Польше и минимальной зарплатой в стране – 6,48. В Украине же минимальная зарплата – 4723 грн. (191 долл.); соотношение даже с нынешней зарплатой министров без всевозможных надбавок – 14,46. То есть в Украине зарплаты у топ-чиновников уже выше, чем в Польше, но ключевые экономические показатели в разы хуже.

Швеция до середины XIX века считалась страной, насквозь пораженной коррупцией. Но после принятия решения о полной модернизации была создана независимая и эффективная система правосудия. Зарплаты чиновников поначалу превышали заработки рабочих в 12-15 раз. Однако со временем эта разница снизилась до двукратной. Сегодня в Швеции один из самых низких уровней коррупции в мире.

В этой стране с подозрением отнесутся к любому бизнесмену, который сумел за короткий период получить очень высокий доход, или к чиновнику, доходы которого существенно ниже его расходов.

США. Топ-чиновники получают наименьшую компенсацию. Это считается проявлением жертвенности в служении своему народу. Такой подход применяют для оплаты труда членов кабинета министров в США. Вознаграждение – единое для каждого из 15 руководителей федеральных департаментов, оно составляет 16641 доллар в месяц и даже уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 5%. И это в стране с ВВП в 52 раза больше, чем в Украине.

На что жаловались министры?

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет: «Мы сейчас находимся в ситуации, когда никаких черных, никаких коррупционных схем нет и поэтому нужно честно сказать: люди, которые ежедневно принимают решения о бюджетах в десятки и сотни миллионов гривен и которых окружают различные искушения, в частности от финансово-промышленных групп, должны иметь доход, который позволит не думать об этих искушениях».

Вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба: «Есть очень разные министры. У некоторых членов правительства есть финансовые подушки, которые позволяют им не обращать внимания на официальную зарплату. У некоторых их нет. У меня, например, нет какой-то большой финансовой подушки, я живу на одну зарплату. Я жил на зарплату посла, которую я получал, работая при Совете Европы. Эта зарплата позволила сделать мне сбережения, часть которых я сейчас трачу ежемесячно для того, чтобы покрывать те финансовые разрывы, которые возникают из-за зарплаты, которую я получаю в Украине».

Министр юстиции Денис Малюська: «Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 – надолго меня не хватит. Меньше – это недолговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств».

*Закон Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» № 117-IX от 19.09.2019 г.

Фото: cdn25.img.ria

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