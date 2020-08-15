Домашний салон красоты: укрепляем ногти и убираем пигментные пятна

Воспользуйтесь простыми, но эффективными косметическими советами на каждый день, которые позволят вам излучать здоровье и сохранить красоту и молодость надолго.

Укрепляем ногти в домашних условиях

Лучше всего укрепляет ногти морская соль, ванночки с которой необходимо делать ежедневно в течение двух-трех недель. Растворите в стакане теплой воды 2-3 столовые ложки морской соли без ароматизаторов и красителей и опустите в нее руки. Продолжительность ванночки – 15 минут. Процедуру лучше делать перед сном, после чего нанести на руки питательный крем.

Привести в порядок ослабленные ногти поможет также ванночка из желатина. В стакане кипящей воды растворите половину столовой ложки желатина, немного остудите и подержите в этом растворе кончики пальцев в течение 10-15 минут. Делать такие процедуры необходимо три раза в неделю.

Средство от боли в суставах

Чтобы избавиться от ломоты в позвоночнике, тяжести в ногах или боли в суставах, нужно взять 300 г медицинского спирта, добавить в него 30 г камфарного спирта, 10 г йода и 10 измельченных таблеток анальгина. Хорошо размешать и поставить в темное прохладное место. При болевых ощущениях в суставах или позвоночнике больное место растереть этой смесью и укутать теплой тканью.

Избавляемся от пигментных пятен

Возьмите 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку не совсем спелых ягод черной смородины. Тщательно разотрите и наложите в виде маски на пигментированный участок кожи на 30 минут. Затем смойте маску и протрите кожу лимонным соком.

Смешайте в одинаковых количествах мед с рыбьим жиром и нанесите на кожу на 15 минут, а затем умойтесь.

Выдавите сок из небольшой луковицы и протрите им пигментные пятна. Чтобы избежать раздражения, сверху нанесите на 10 минут тонкий слой сметаны, а затем все смойте теплой водой.

Лечим перхоть

Чтобы избавиться от перхоти, ополосните чашку кипятком и, пока она будет горячей, быстро смешайте в ней 4 столовые ложки оливкового или касторового масла и сок половины лимона. Разделяя волосы расческой, втирайте кончиками пальцев теплую смесь в кожу головы. Укутайте голову целлофаном, а сверху — теплой тканью. Через 2-3 часа вымойте волосы, желательно шампунем, предназначенным для лечения перхоти.