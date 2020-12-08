Восхищаясь средневековой европейской архитектурой, мы забываем о том, что в Украине не меньше старинных зданий, которые поражают не только своей красотой, но и историей.

Замок Ричарда Львиное сердце в Киеве: история с привидением

Название этого дома – замок Ричарда Львиное сердце – придумал писатель Виктор Некрасов. Об этом доме в свое время ходили жуткие слухи, говорили, что здесь живут привидения, и он стал причиной горькой судьбы своих владельцев. Выстроили дом в 1902 году по заказу промышленника Дмитрия Орлова, но имя архитектора история не сохранила.

Когда дом еще только строился, начался пожар, который едва не уничтожил здание. Затем заказчика строительства, Дмитрия Орлова, застрелили грабители. Вдова Орлова осталась одна с пятью детьми, но деньги на то, чтобы закончить строительство, все же нашла. Когда дом был готов, жадная вдова не заплатила рабочим-строителям ни копейки.

В первую же ночь жильцы, снявшие квартиры в доме, услышали жуткие завывания и громкие шорохи. Наутро они разъехались, а мадам Орлова стала искать покупателя на дом. Какое-то время здание пустовало, пока там не поселились художники, которых такая ерунда, как нечистая сила, ни в малейшей степени не беспокоила. «Мистическая» тайна открылась совершенно неожиданно, когда квартиру в доме снял профессор-историк Степан Голубев. Он-то и обнаружил, что строители в отместку жене Орлова замуровали в дымоход осколки бутылок и яичную скорлупу, которые в ветреную погоду и производили «потусторонние» звуки.

«Пьяная церковь» в Черновцах: память о страдании

Настоящее название этого сооружения – Николаевский костел. Он находится в Черновцах, и его строительство началось в 1927 году. Свое название «Пьяная церковь» он получил из-за странно закрученных куполов. Прообразом храма послужил Успенский архиерейский собор, находящийся в Румынии, который был усыпальницей королей.

По легенде, его строительство князь поручил самым талантливым зодчим страны. Одному из строителей привиделся сон, в котором говорилось, что для успешного завершения строительства нужна жертва, – он должен замуровать в стене строящегося здания свою жену. Архитектор так и сделал, однако сам погиб, упав с крыши уже построенной церкви. А купола, словно ощутив боль и страх замурованной женщины, свернулись жгутом, да так и остались на века.

Эти купола и скопировали строители Николаевского костела, чтобы они не позволяли забыть о страдании и милосердии, которое человек должен проявлять к ближним. Внутри «Пьяная церковь» не менее необычна – в отличие от традиционных храмов, алтарь здесь расположен не напротив входа, а справа от него. Это было сделано для того, чтобы прихожане могли попасть внутрь храма с центральной улицы города. Церковь также украшают старинные витражи и резной иконостас.

Мукачевская ратуша: лучшие часы в Европе

На проект городской ратуши в Мукачево в 1898 году был объявлен конкурс. Лучшим был признан проект венгерского архитектора Яноша Бабулы. Строительство началось летом этого же года и закончилось в 1904 году. На башне ратуши были установлены часы-куранты часового мастера Иосифа Шовинского, которые были признаны одними из пяти лучших башенных часов в Европе.

Часовой механизм находится в небольшой овальной комнате внутри башни и расположен в стеклянном ящике, где работает система шестеренок, гирек и рычагов, которые соединены натянутыми тросами с двумя колоколами. Маленький колокол отбивает время каждые 15 минут, а большой – каждый час. На протяжении многих лет ратуша выполняет свое предназначение, для которого когда-то и была построена, – здесь заседают городские власти.

«Дом с химерами»: передовые технологии

Этот дом в 1902 году в Киеве построил знаменитый украинско-польский архитектор Владислав Городецкий. Здание он выстроил на совершенно непригодном месте – на краю обрыва. Киевский архитектор Кобелев даже заключил с ним пари: если Городецкому удастся возвести дом, то Кобелев прилюдно снимет шляпу и поклонится ему. Городецкому удалось выстроить здание, и Кобелеву пришлось выполнить обещание.

Когда дом был построен, к нему началось настоящее паломничество: на его фасаде красовались скульптурные изображения жирафов и львов, крокодилов и носорогов, а на нижней площадке парадной лестницы гостей до смерти пугала огромная скульптура осьминога.

Когда Городецкий умер, поползли слухи, что он проклял дом, и теперь жить там смогут только его потомки. Так ли это, не известно, а вот то, что Городецкий при строительстве этого здания впервые использовал цемент, – чистая правда. Также впервые архитектор применил бетонные буронабивные сваи, правда, уже при строительстве киевского Николаевского костела.

Первый небоскреб Украины: дом Гинзбурга в Киеве

Двенадцатиэтажный небоскреб Гинзбурга был построен в Киеве в 1910 году и стал самым высоким зданием в Российской империи. Он находился на том месте, где сейчас расположена гостиница «Украина». Авторами проекта были одесские архитекторы Адольф Минкус и Федор Троупянский, а владельцем дома – строитель-подрядчик Лев Гинзбург. При строительстве были использованы самые прогрессивные по тем временам технологии. Внутри функционировали кованые лифты фирмы «Отис», а на крыше возвышалась башня с 10-метровым шпилем. Подобные небоскребы в то время можно было увидеть только в США, Канаде, Германии и Аргентине. Первую киевскую высотку использовали в качестве гостиницы, позже ее разделили на коммунальные квартиры. Дом Гинзбурга вместе с другими зданиями на Крещатике был взорван 24 сентября 1941 года.

Фото: kudago.com; tamtour.com.ua; topgid.net; wikipedia.org; igotoworld.com

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